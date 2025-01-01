Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День космонавтики в Перми Афиша уикенда 11–13 апреля Поделиться Твитнуть

Любовь Малышева посвятила своё творчество пейзажам Пермского края. Она работает в лучших традициях русского реализма — Исаакая Левитана, Архипа Куинджи, Василия Поленова. Художница всегда стремится к панорамному построению картины, которое позволяет показать огромные просторы Прикамья, где она из года в год работает на пленэре. Полотна Малышевой нравятся зрителю своей правдивостью, безыскусностью, эффектом соприсутствия. Большинство пейзажей решено «в орлиной перспективе»: даже небольшой формат не препятствует широкому охвату пространства. Малышева предпочитает спокойную гармоничную композицию, свободное построение планов, живую асимметрию основных объектов и групп. Главное в её картинах — колорит, построенный на сочетаниях светлых, «воздушных» оттенков серого, белого, голубого цветов.

Вечер погружений и полётов от музыканта — участника легендарных фестивалей Boom (Португалия), Ozora (Венгрия), Didjin’ Oz (Италия) и многих других. Sage — это виртуозное исполнение музыки на диджериду и его экспериментальных разновидностях, уникальное звучание голоса в широком диапазоне, включая горловое и обертонное пение, русское традиционное пение, новые формы музыкального повествования и погружение в аутентичные жанры, прекрасная и глубокая по содержанию музыка, сила которой созвучна древним мистериям. Концерт пройдёт в сопровождении авторских видеопроекций на большом экране.

Future.doc — это кинофестиваль о будущем сегодня. В программе — фильмы о науке и новых технологиях, дискуссии и лекции, выступления известных учёных и инноваторов.

«Влюблённые в математику» (12+) — история молодых учёных, которые занимаются созданием искусственного интеллекта;11 апреля, 14:00. «Сквозь тёмную материю» (12+) — фильм о Большом адронном коллайдере и о тех, кто на нём работает; 11 апреля, 19:00. Детский сериал «Научная фантастика» (6+); 12 апреля (серии с первой по пятую) и 13 апреля (серии с шестой по десятую), 12:00. «Невесомая: История и мечты космонавта Елены Кондаковой» (12+); 12 апреля, 13:30. «Музыка звёзд» (12 +) — о повсдневной жизни исследовательского городка Буково;12 апреля, 15:00.

Проблемам крионики — как научным, так и этическим — посвящена целая серия фильмов: «Крионика. Дневники бессмертия» (18+),13 апреля, 12:15; «Вечный отец» (18+), 13 апреля, 14:30; «Убивая смерть» (18+), 13 апреля, 17:30.

Лекция «Новости космоса за год» (0 +). О самом интересном, что произошло в изучении космоса в 2024 году, расскажет Кирилл Циберкин, кандидат физико-математических наук, доцент-инженер кафедры теоретической физики ПГНИУ: загадки самых древних галактик и ранней Вселенной с нарастающим хаббловским напряжением, десять лет открытия гравитационных волн, случайно пойманное на недостроенной обсерватории «самое энергичное нейтрино». 12 апреля в 17:00.

Лекция «Криобиология» (16 +) — о науке, изучающей влияние низких температур на живые организмы. Она позволяет остановить биологические часы, используя предельно низкие температуры. Существует множество мифов вокруг крионики, связанных с её научной непрозрачностью и этическими дилеммами, которые нуждаются в анализе. Лектор — Светлана Заморина, доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ, ведущий научный сотрудник Института экологии и генетики микроорганизмов УрО Ран. 13 апреля в 15:30.

«Призрак Вселенной» — полнокупольный фильм, погружающий зрителей в поиск секретов тёмной материи: от протонов, летящих через самый большой ускоритель частиц, до Большого взрыва и зарождающегося космоса.

«Космическая история России» — программа, посвящённая приоритетным достижениям СССР и РФ в области космонавтики: первому в мире искусственному спутнику Земли, первому полёту человека в космос, первой мягкой посадке на Луну автоматической станции «Луна-9» и так далее.

«Сказочная история о полётах в космос» — программа для детей. Жители лесного царства — Баба Яга, Лесовик и Водяной любят путешествовать. Однажды друзья очутились в Звёздном городке, где космонавты готовились к полёту, построили ракету, облетели вокруг Земли, заглянули на международную космическую станцию, посмотрели в телескоп, полюбовались звёздным небом и благополучно вернулись на Землю.

В программе: демонстрации роботов, мастер-классы по программированию роботов с использованием 3D-принтеров, контроллеров Arduino, моторов, драйверов и различных сенсоров, специальная зона отдыха: игровые приставки, DJ-сеты и VR-шлемы, возможность попробовать себя в роли оператора и пролететь трассу на профессиональном авиасимуляторе FPV-дрона (вид от первого лица) от НТИ Пермского края. Частью фестиваля станет Кубок Пермского края по спортивному программированию робототехники — первые в России соревнования по программированию промышленных роботов. Соревнования пройдут с применением учебных манипуляторов Promobot M Edu.

Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает пермяков 12 апреля встретить весну на празднике Ледохода так, как это делали жители губернского города в начале XX века, когда пермяки наряжались, гуляли по высокому берегу Камы, всем городом радовались пригревающему солнцу. Гости праздника перенесутся в 1915-1916 годы, когда Россия участвовала в Первой мировой войне и из Пермской губернии отправляли призывников на фронт. В исполнении фольклорного ансамбля будут разыграны обряды, совершавшиеся при проводах новобранцев. Гости узнают, как в Перми принимали раненых, помогали госпиталям, какую помощь отправляли на фронт. Праздник завершится выступлением вокального ансамбля «Хорус». Во время мастер-класса учёный-орнитолог расскажет о перелётных птицах, возвращающихся с зимовки на Западный Урал, о том, кого из этих пернатых можно заметить в городских лесах и парках, объяснит, зачем птиц окольцовывают. Участники изготовят личный сувенир — аппликацию на магнитике.

В Пермском университете впервые пройдёт научно-популярный фестиваль, посвящённый Дню космонавтики. Будет семь познавательных лекций о космосе глазами физиков, философов и филологов; экскурсии в лаборатории, демонстрация физических опытов; семь мастер-классов для всех возрастов, участники которых смогут сделать открытки, значки, маски и другие хенд-мейд вещи на тему космоса; а также настольные, виртуальные и ретро-компьютерные игры. Специалист по подготовке космонавтов Анна Тощева из Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина проведёт дегустацию космического питания (15:00). Среди дегустаторов будут известные пермские рестораторы и авторы ресторанных блогов, но попробовать смогут все желающие (при наличии регистрации). Завершится вечер мультимедийным шоу Mrs Major Tom с Асей Фиддлер: скрипка, электроника и медиаинсталляция с лазерами и космическим светом (17:00).

В честь финисажа своей первой выставки «Ни тут ни там», для которой дети и подростки создали порталы-переходы между сложными этапами жизни, арт-резиденция «Тут» проводит благотворительную акцию с фондом «Дедморозим». Для зрителей это возможность не только попрощаться с порталами, но и совершить настоящие чудеса для детей, которым нужна помощь.

Программа мероприятия:

12.00 — 13.00 — дрейф по выставке «Ни тут ни там». Свободная прогулка, во время которой можно исследовать порталы и с помощью творческих упражнений рефлексировать увиденное.

14.00 — 15.30 — мастерская приборов для ориентирования в порталах с куратором Любовью Шмыковой. Участники создадут из разных материалов очки, подзорные трубы, шлемы и другие и невиданные устройства для улучшения зрения.

15.30 — 17.00 — линогравюрная мастерская с художником Данилом Куликовым. Участники исследуют лиминальность выставки и создадут линогравюры: сделают эскизы объектов, перенесут их на линолеум, вырежут резцами и создадут оттиски на станке. Все работы, сделанные на мастерских, можно забрать с собой.

В день авиации и космонавтики пройдет специальная прогулка — «Город авиаторов». Её проведет Дмитрий Мальцев — аккредитованный гид по Перми и Пермскому краю, выпускник московской школы гида «Глазами инженера», инженер-конструктор. На экскурсии можно будет познакомиться с историей авиационного завода, с выдающимися людьми, работавшими на нем, оценить их вклад в развитие Пермь и России. Но завод — это не только цеха. Это целый жилой район, выросший рядом с заводскими проходными. В облике района можно увидеть все архитектурные стили, культивируемые в СССР с 1930-х по 1950-е годы. Достопримечательности по маршруту: проходные «ОДК — Пермские моторы», сквер им. М.И. Субботина и бюсты руководителей авиастроителей, мемориал «МиГ на взлёте», Тихий Компрос, Дк им. Солдатова. Участники прогулки узнают историю возникновения авиационного двигателестроения в Перми; как менялся быт и условия жизни советских людей, облик и структура городской застройки; чем живут завод и район в настоящее время.

Прозвучат праздничные песни в исполнении солисток Пермского губернского оркестра Елены Бурди и Натальи Сафиулиной, солистов Пермского театра оперы и балета Владимира Тайсаева и Александра Герасимова. Танцевальная сиюта будет исполнена хореографической группой оркестра под управлением Яны Гуничевой и детскими танцевальными коллективами.

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