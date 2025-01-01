Земля в цене
Развитие рынка загородной недвижимости — в спецвыпуске «Нового компаньона»
В условиях нестабильности на рынке многоквартирных домов всё более привлекательной альтернативой становится индивидуальное жильё. В 2024 году отмечался рост спроса на загородную недвижимость, вместе с которым увеличилась и цена на земельные участки.
В специальном проекте «Нового компаньона» рассматриваем, что способствует развитию индивидуального жилищного строительства, какие факторы сказываются на этом направлении позитивно. Также совместно с экспертами обсуждаем, как меняются запросы потребителя и какие тренды прослеживаются в ландшафтном дизайне.
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