Земля в цене

Развитие рынка загородной недвижимости — в спецвыпуске «Нового компаньона»

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  Константин Долгановский

В условиях нестабильности на рынке многоквартирных домов всё более привлекательной альтернативой становится индивидуальное жильё. В 2024 году отмечался рост спроса на загородную недвижимость, вместе с которым увеличилась и цена на земельные участки.

В специальном проекте «Нового компаньона» рассматриваем, что способствует развитию индивидуального жилищного строительства, какие факторы сказываются на этом направлении позитивно. Также совместно с экспертами обсуждаем, как меняются запросы потребителя и какие тренды прослеживаются в ландшафтном дизайне.

 
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