Афиша. Куда сходить в Перми с 24 по 31 марта? Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Anime & Game Symphony. Музыка аниме и видеоигр (0+)

Когда: 29 марта в 18:00

Где: ДК им. Солдатова

Цена: от 900 рублей

Проект Anime&Game Symphony продолжает радовать вас самыми любимыми саундтреками из аниме и видеоигр в живом исполнении симфонического оркестра и яркого вокального ансамбля Hell Jays. Вас ждёт:

— 3 часа непрерывного музыкального путешествия в мир любимых аниме и игр.

— Более 35 композиций, включая новинки: «Дитя Айдола», «Монолог Фармацевта», Final Fantasy VII Remake и многие другие.

— Визуальные эффекты в стиле аниме и видеоигр, которые полностью погружают вас в атмосферу любимых историй.

— Профессиональный вокал на японском языке от группы Hell Jays — девушек, которые разделяют вашу любовь к аниме и видеоиграм.

Музыкальный спектакль «Ханума» (16+)

Когда: 27 марта в 19:00

Где: ДК им. Солдатова

Цена: от 1200 рублей

Что случилось в Тифлисе? О чем шепчутся все кумушки в Авлабаре? О чем поют кинто на базаре? Кабато решилась перейти дорогу самой Хануме! Да разве Ханума такое допустит?! Сваха против свахи — опыт против азарта! В битве профессионалов за право устроить свадьбу самого князя Пантиашвили в ход пойдут коварные интриги и льстивые речи, мгновенные переодевания и неожиданные признания. Кто же победит? Кому достанутся все женихи и невесты Авлабара?

Водевиль — это жанр драматического искусства, соединяющий в себе комедийное представление с песнями и танцами. В нашем театре комедия-водевиль «Ханума», в основе которой лежит одноименная пьеса, написанная в 1882 году Авксентием Цагарели, показана в новом исполнении, в котором сочетаются звонкая музыка, яркие костюмы и декорации.

Эндрю Дональдс. Golden Voice of Enigma. Концерт со струнным оркестром (12+)

Когда: 26 марта в 19:00

Где: Большой зал филармонии

Цена: от 1800 рублей

Название музыкального проекта Enigma (от др. греч. «Загадка») говорит само за себя: первоначально студийный проект задумывался как нечто таинственное — никто не должен был знать исполнителей. Но теперь у поклонников появилась возможность не только услышать «голос-загадку», который заслуженно считается золотым в проекте Enigma, но и увидеть Эндрю Дональдса на живых концертах!

Эндрю Дональдс — международно-признанный певец и автор песен с Ямайки: известен как соло-исполнитель и выдающийся участник проекта Enigma.

Свидание с собой. В сиянии 3000 свечей (6+)

Когда: 28 марта в 18:00

Где: Большой зал филармонии

Цена: от 2500 рублей

Как давно вы были на свидании? А когда-нибудь случалось ли вам водить туда себя самого? В этом бесконечном потоке событий мы порой забываем о главном человеке своей жизни — о себе.

Великолепная музыка проведёт вас тропой обновления, даруя силы на новые свершения и вдохновения. Это просто и сложно одновременно: взглянуть внутрь себя, найти своего внутреннего ребёнка и вдохновиться им. Тысячи свечей Luminary подсветят чудо внутри вас.





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