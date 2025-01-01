Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Детское искусство, африканский джаз и молодёжное кино Афиша уикенда 21–23 марта Поделиться Твитнуть

В экспозиции собраны 145 работ учащихся детской художественной школы имени Евгения Широкова и художественных отделений детских школ искусств Перми. Произведения детей 12 — 16 лет относятся к разным видам искусства — живописи, графике, скульптуре. В основном это композиции, написанные с натуры или по воображению. Лейтмотивами выставки стали темы природы, родного города, семьи, животного мира и, конечно, сказок.

Третья моновыставка проекта «От реставрации к интерпретации» посвящена картине неизвестного фламандского художника «Аллегория науки». Картина отличается загадочностью изображённого персонажа, окружённого многочисленными деталями. Полуобнажённую женскую фигуру с раскрытой книгой и циркулем обрамляют различные животные, птицы и пресмыкающиеся. Этот натюрморт дополнен изображениями антропоморфных статуэток, глобуса, масок и жертвенника. Исследование картины в процессе её реставрации в мастерских ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря (2022 год) внесло существенные поправки в имевшуюся атрибуцию. Новый историко-культурный и персональный контекст выявил иные варианты рассмотрения состава аллегорического натюрморта: теперь его слагаемые могут рассматриваться в магическом или колдовском ключе, а сама фигура демонстрировать связь не столь с наукой, сколько с образами колдовства или, например, метафорой бренности всего сущего.

Настоящий соул в сочетании с жарким джазовым фьюжном привезёт в Пермь группа Somewhere Music Session, которая успела зарекомендовать себя как яркий мультикультурный проект. В её составе — музыканты из Камеруна, Замбии и России. Вместе с харизматичной вокалисткой Стефанией и лидером группы Даниэлем Лепети Ондого выступят Фёдор Герасимов на клавишах и барабанщик Михаил Масленников. Somewhere Music Session представит на сцене «Триумфа» программу Jazz & Soul Vibes. В ней соединились классика соула из репертуара Ареты Франклин, Этты Джеймс, Грегори Портера с композициями мировых звёзд от Джона Ледженда и Эми Уайнхаус до Лорин Хилл и Radiohead в новых интригующих аранжировках. Основатель коллектива Даниэль Лепети Ондого живёт в России уже восемь лет. За это время он успел выступить на престижных джазовых фестивалях и поиграть, в том числе, в ансамбле барабанщика-виртуоза Олега Бутмана. В собственном проекте Даниэль использует родной для него материал Камеруна и Франции, миксуя его с находками других музыкантов.

Пермский театр кукол готовит обширную праздничную «Театральную неделю» в честь Международного дня театра. 22 марта в 12:45 стартует программа, посвящённая театральным профессиям. Зрители смогут попробовать себя в качестве костюмеров, звукооператоров, декораторов, администраторов и артистов, поучаствовать в творческих играх и получить призы. В 13:30 начнётся спектакль «Вождь краснокожих», одна из последних премьер театра, постановка лауреатов «Золотой маски» — режиссёра Петра Васильева и художника Алевтины Торик. Поучительная история по новелле О. Генри рассказывает о двух аферистах-неудачниках из Алабамы, которые задумали совершить похищение сына местного фермера. Однако мальчишка оказывается ещё тем сорванцом и спутывает мошенникам все карты. В фойе театра будет установлена тематическая фотозона с кактусами, стогами сена, мешками с золотом и ковбойскими шляпами.

Вторая лекция проекта «Art Lunch» — «Туманы, тюльпаны, таверны». Важнейшим фактором понимания произведения искусства является контекст, в котором оно было создано. Живопись Нидерландов VII века — яркий тому пример. На лекции слушатели вместе с научным сотрудником Пермской художественной галереи, культурологом Ольгой Гусевой разберут, как события, происходившие в обществе, повлияли на художественные процессы и привели Нидерланды к их «золотому веку», и рассмотрят живописные произведения, чтобы воссоздать историю, рассказанную автором.

Редкая возможность побывать в пермской реальности рубежа XIX — XX веков; история о том, как в начале XX века в небольшом доме в центре города начала свою работу тайная подпольная типография, как рабочие-подпольщики печатали революционные листовки, какие инструменты они использовали и какие ещё секреты хранит старинный дом. Экскурсовод покажет типографское оборудование: станок, наборные кассы со шрифтом, валики для накатки и печатания — и поможет посетителям освоить процесс печати и самостоятельно отпечатать листовку. Мемориальный дом-музей «Подпольная типография» — один из самых необычных музеев Перми, единственная сохранившаяся в Перми городская усадьба рабочих. Дом принадлежал пароходному машинисту Тиунову; хозяин редко находился дома и, чтобы дом не пустовал, сдавал его квартирантам. Он и подозревать не мог, что в его усадьбе будут работать революционеры-подпольщики.

«Русский подорожник» — четвёртый студийный альбом группы «25/17», выпущенный 13 сентября 2014 года. 27 июня 2014 года, на концерте, посвящённом 50-летию Дмитрия Ревякина, лидер¬¬а группы «Калинов мост», состоялась премьера совместной песни «Подорожник». Альбом и все песни из него долгое время были лидерами российских чартов. Режиссёр Юлия Ауг создала по мотивам этих песен серию видеоклипов, в которых снимались известные актёры, в том числе пермячка Зоя Бербер. Борис Барабанов, музыкальный обозреватель газеты «КоммерсантЪ», назвал серию клипов «Русский подорожник» «фильмом года», Юлию Ауг — «режиссёром года», а также отметил лучшие актёрские работы и лучшие стихи и подытожил: «25/17 ближе к вере и правде, чем кто-либо ещё». В 2024 году группа «25/17» отправилась в юбилейный концертный тур. В живом исполнении прозвучат композиции из легендарного альбома и новые песни.

В Перми состоится премьера учебных фильмов пермских документалистов. Пять молодых съёмочных команд, в каждой из которых — режиссёр, продюсер, операторы и монтажёр, прошли обучение в кинолаборатории «Док-резиденция» и готовы предъявить результаты на суд зрителей. Фильм «Мама» (18+) режиссёра Елизаветы Бобылёвой — наблюдения за жизнью матери, муж которой участвует в специальной военной операции. Ксения Мыльникова наблюдала за водителем пермского трамвая, пенсионеркой Алевтиной. Работа получила название «Идеальные дни Алевтины» (12+) — отсылка к хиту Вима Вендерса. Мария Оборина в фильме «Добрянский Лос-Анджелес» (16+) провела киноисследование феномена добрянской рок-музыки, не известной пермякам, но востребованной за пределами края. Надежда Тимолянова сняла фильм с говорящим названием «Мама впервые» (16+) — о сложностях молодых матерей в первые годы после рождения ребёнка. Работа Даши Лысаковой «Любовь с первого свайпа» (18+) посвящена мастеру по ремонту техники. Молодой человек пытается найти девушку до Нового года.

В рамках фестиваля «Кинотанец Пермский» зрители смогут увидеть легендарные фильмы, созданные ведущими французскими хореографами. Программа включает культовые работы конца XX века, оказавшие влияние на развитие кинотанца во Франции и России, а также современные фильмы, исследующие грани взаимодействия танца и киноискусства. Это постановки Матильды Монье, Режиса Обадиа, Жоэль Бувье, Филиппа Декуфле, Карин Сапорта и Доминика Багуэ из архива платформы Numeridanse. Благодаря этим записям зрители смогут проследить эволюцию кинотанца как особого художественного феномена, уловить его энергию и утончённость. Специальный гость — режиссер и хореограф Fu Le — представит свои фильмы и поделится опытом работы в сфере экранного танца: после показа состоится онлайн-встреча с режиссёром, где зрители смогут задать вопросы и узнать больше о процессе создания кинотанцевальных работ. Модератор мероприятия — Дина Верютина, автор проекта «Антология российского кинотанца».

В Пермской опере впервые состоится концертное исполнение оперы Стравинского «Соловей» под управлением главного дирижёра Владимира Ткаченко. В заглавной партии — Надежда Павлова. История создания «Соловья» похожа на перелет птицы из одного мира в другой. Стравинский начал работу над оперой в 1908 году ещё как ученик Римского-Корсакова. Тогда он сочинил первый акт — утонченный, впитавший влияние Дебюсси и импрессионистской живописи. Затем композитор на несколько лет оставил «Соловья» и полностью погрузился в работу с Дягилевым. Так опера стала произведением, разделенным эпохами — между поздним романтизмом и радикальным музыкальным модерном. В основе сюжета — сказка Андерсена о живом и искусственном соловье, через эту историю Стравинский и его соавтор, либреттист Степан Митусов, исследуют тему подлинного и мнимого искусства. Что сильнее — искусство, созданное по правилам, или голос, звучащий от сердца? Ответ композитора — в музыке: ни одна идеальная форма не способна заменить живое дыхание искусства.

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