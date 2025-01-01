Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музыка, кино, живопись и рецепты счастья Афиша на неделю 17–23 марта Поделиться Твитнуть

Выставка предметов из уникального клада, найденного на месте старого дома в центре Перми во время археологических раскопок. Есть мнение, что это дом Лары из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В 2019 году выставка «Тайна клада из «Дома Лары» уже работала в Доме Мешкова; новая выставка рассказывает о владельцах дома на бывшей улице Покровской, 16 (ныне — улица Ленина) и обстоятельствах, заставивших их скрыть свое имущество. На выставке представлены четыре фарфоровых сервиза и домашняя утварь 1910-х годов, которые нашли археологи Камской археологической экспедиции Пермского государственного университета. Такой большой клад посуды в Перми был найден впервые. Всего было найдено 262 предмета: из них 234 из фарфора, два из фаянса, 11 из стекла, 15 из металла.

В концертной программе будут представлены инструментальные дуэты, соло и трио. Исполнители — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Анна Когун, (виолончель, Пермь), концертмейстер симфонического оркестра Астраханского оперного театра Антон Когун (скрипка), Анастасия Иванова (фортепиано, Пермь). Концерт откроет произведение Богуслава Мартину (1890 — 1959), крупнейшего чешского композитора XX века — Дуэт для скрипки и виолончели № 1, написанный в Париже в 1927 году. Прозвучат шедевры гения немецкого романтизма Иоганнеса Брамса (1833 — 1897) — Соната № 3 для скрипки и фортепиано ре минор и Трио № 3 до минор для скрипки, фортепиано и виолончели. Завершает программу Соната для виолончели соло бельгийского композитора Эжена Изаи (1858—1931).

В «Триумфе» — новый формат кинопросмотров. «12 незлобных кинозрителей» — это возможность увидеть и обсудить самое новое авторское кино с его создателями. 12 зрителей разных профессий и разного возраста выступят в роли «присяжных», выскажут своё честное мнение и отношение к фильму лично режиссеру и залу, и открытым голосованием вынесут фильму вердикт. На первой встрече вместе с ведущей кинопроекта Ингой Путиной зрители посмотрят и обсудят фильм «Чистый лист» режиссёра Полины Кондратьевой — историю трёх девушек, внезапно обретших семью друг в друге; фильм про человечность по отношению к окружающим и самому себе с сильнейшими актерскими работами Елены Лядовой и Полины Цыгановой.

В нескольких коробках в кладовке Дома журналиста были найдены шторы, выполненные неизвестным художником в технике горячего батика. Находка оказалось сенсационной: на шторах изображена вымышленная, фантазийная Пермь с узнаваемыми объектами — Кафедральным собором, диорамой, театром оперы и балета, ротондой и пр. По мнению специалистов, автором батика является знаменитый пермский живописец Анатолий Филимонов. В экспозиции будут представлены и другие произведения, например, картина Александра Репина, которая была найдена на улице. Наконец, будут показаны фрагменты панно «Наука», выполненного на стали в технике финифти и долгое время украшавшего боковой фасад здания НИИУМСа.

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского и дирижёр Дмитрий Юровский исполнят произведения великих русских композиторов XIX и XX веков: симфоническую фантазию «Франческа да Римини» Петра Ильича Чайковского, основанную на сюжете из «Божественной комедии» Данте, «Половецкие пляски» Александра Бородина из оперы «Князь Игорь», Симфонию № 1 «Классическую» Сергея Сергеевича Прокофьева, «Прелюдию» непревзойдённого мастера музыкальной миниатюры Анатолия Лядова; «Пляску женщин» и «Пляску мужчин» из оперы Сергея Рахманинова «Алеко». Концерт завершится музыкой Георгия Свиридова. Прозвучат музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель», а также музыка к фильму «Время, вперёд!», ставшая символом эпохи.

Солистка Пермской оперы Наталья Кириллова (сопрано) и пианистка Кристина Рассадникова выступят в классическом песенном вечере в немецком стиле с произведениями Франца Шуберта, Роберта Шумана, Альмы Малер, Густава Малера, Рихарда Штрауса и Арнольда Шёнберга. Наталья Кириллова — приглашённая солистка оперных театров во Владикавказе, Магнитогорске и Астрахани. С гастролями выступала в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Архангельске, Улан-Удэ, Уфе и Красноярске. В составе международной команды оперных звезд принимала участие в записи оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» под управлением дирижера Теодора Курентзиса (Sony Classical, 2014). Дважды была номинирована на российскую театральную премию «Золотая Маска».

Организаторы считают, что День счастья в Перми — это событие практической направленности: его гости увидят реальные жизненные примеры того, как люди могут менять своё настоящее к лучшему и обеспечивать будущее; обзаведутся новыми знакомствами и полезными контактами; получат много полезной информации и смогут поделиться вдохновением, которое помогает сохранить внутреннее равновесие и здоровье даже в трудные времена. В этом году вдохновляющими спикерами станут актёр Александр Смирнов, идеолог «Территории счастья» — санатория «Демидково» Юлия Кузяева, предприниматели Николай Харин и Андрей Морозов, топ-менеджеры крупных компаний Дмитрий Теплов, Алёна Булатецкая и Светлана Огорельцева и другие успешные люди из разных сфер деятельности. Завершает программу Дня счастья комедия «Семейные переговоры» пермского театра «Гистрион».

Зрительская премьера ироничной драмы «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой. После показа зрители смогут присоединиться к обсуждению фильма с режиссёром в формате Zoom. Фильм получил награду «Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк» и признание кинокритиков, был отмечен жюри премии «Белый слон» в номинациях «Лучший полнометражный игровой дебют» и «Лучшая женская роль второго плана» (Самал Еслямова). «Папа умер в субботу» — это история москвички Айко, которая всю жизнь ненавидела своего деспотичного отца, но после его смерти узнаёт о нем неожиданные подробности от его второй семьи.

«Русский подорожник» — четвёртый студийный альбом группы «25/17», выпущенный 13 сентября 2014 года. 27 июня 2014 года, на концерте, посвящённом 50-летию Дмитрия Ревякина, лидера группы «Калинов мост», состоялась премьера совместной песни «Подорожник». Альбом и все песни из него долгое время были лидерами российских чартов. Режиссёр Юлия Ауг создала по мотивам этих песен серию видеоклипов, в которых снимались известные актёры, в том числе пермячка Зоя Бербер. Борис Барабанов, музыкальный обозреватель газеты «КоммерсантЪ», назвал серию клипов «Русский подорожник» «фильмом года», Юлию Ауг — «режиссёром года», а также отметил лучшие актёрские работы и лучшие стихи и подытожил: «25/17 ближе к вере и правде, чем кто-либо ещё». В 2024 году группа «25/17» отправилась в юбилейный концертный тур. В живом исполнении прозвучат композиции из легендарного альбома и новые песни.

Оперу Игоря Стравинского по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена исполнит оркестр Пермской оперы под управлением главного дирижёра Владимира Ткаченко и солисты оперной труппы: Надежда Павлова (Соловей), Рустам Касимов (Император), Анатолий Шлиман (Рыбак), Евгений Бовыкин (Камергер), Тимофей Павленко (Бонза), Вера Кравчук (Кухарка), Анастасия Вятскина (Смерть).

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