Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пелагея, индийское кино и медитация в трамвае Афиша уикенда 7–9 февраля Поделиться Твитнуть

Мультимедийная выставка «Салют над Невой» открывает выставочный цикл, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке раскрываются малоизвестные страницы истории блокады ленинграда: рассказывается, как предохраняли от разрушений монументы, парковую скульптуру, памятники архитектуры и истории, включая Смольный. Кроме заводов, учебных заведений, учреждений культуры, в городе продолжали функционировать научные институты, а также зоопарк и ботанический сад. Как сотрудникам зоопарка удавалось кормить и поддерживать питомцев в то время, когда продовольствия не хватало людям?

Дмитрий Пермяков – представитель реалистической школы живописи. Искусствовед Вера Лагутенкова называет его «ироничным реалистом по природе мышления, импрессионистом по трепетности передачи изображения». Выставка «1000 и один этюд» – это наблюдения художника, которые вмещают в себя глобальное понимание ценности человеческой жизни, сотканной из множества мгновений, событий, впечатлений и путешествий. В экспозиции преобладают пейзажи, в том числе созданные в результате работы арт-резиденции «Парма» в селе Кын-завод, где Пермяков был организатором и куратором.

Театр-Тятрик наконец-то «докрутил» свою технически сложную премьеру и начал активно показывать «Алису». Это музыкальная версия известной сказки, рассказанная как фантазийная опера. Специально для спектакля были написаны авторский текст и музыка, сохранившие дух оригинального произведения. Вместо привычного зрительного зала зрители «Алисы в стране чудес» попадут в запутанный лабиринт с необычными комнатами и переходами. На протяжении всего спектакля три артиста меняют свои образы на каждой локации. Зрители встретятся с Гусеницей, «соберут» виртуального Чеширского Кота, выпьют чай с Белым Кроликом и Шляпником, а также сыграют с Королевой в крокет. «Алиса в стране чудес» предназначена для семейного просмотра; один показ рассчитан на 15 зрителей.

Вершина творчества Чайковского и трагическая кульминация музыкального театра эпохи романтизма, «Пиковая дама» распахивает дверь в ХХ век, предвосхищая открытия Рихарда Штрауса и Альбана Берга, одновременно пристально всматриваясь в золотой век европейской культуры. Обострённость экспрессии и изощрённая культурологическая игра составляют два полюса драматургии партитуры, многие тайны которой остаются неразгаданными по сей день. Два года спустя после премьеры нашумевшей постановки «Евгения Онегина» режиссер Владиславс Наставшевс вновь возвращается в Пермскую оперу, чтобы заняться поиском ответов на загадки «Пиковой дамы» — на этот раз в тандеме с главным дирижёром театра Владимиром Ткаченко.

Фильм индийской режиссёрки Паял Кападия критики считают одним из главных событий кинематографического 2024 года. Соседки по квартире Прабха и Ану живут в Мумбае, они образованы и финансово независимы. Однако в глазах общества они – всего лишь женщины. Прабху выдали замуж «вслепую» совсем юной. Её муж давно уехал на заработки в Европу и не общается с ней. Она очень одинока, но формальное замужество не даёт ей возможности наладить личную жизнь. Более юная Ану пытается отказаться от выбранного родителями жениха, ведь у неё уже есть возлюбленный. Но он принадлежит к другой касте, а его семья исповедует другую религию. Найдут ли девушки свой путь к свету и счастью в этом одновременно очень современном и очень несовременном мире? Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.

За хрупкими плечами молодой артистки длинный и захватывающий путь от народницы-вундеркинда до звания заслуженной артистки Российской Федерации, статуса «новое слово в российском фолке» и наставницы шоу «Голос». Группа, названная её именем, успешно выступает с концертами по всей стране. Свой первый контракт Пелагея подписала в 10 лет, а в 14 — создала собственную группу. Жак Ширак называл девочку «русской Эдит Пиаф», а Борис Ельцин — «символом возрождающейся России». Галина Вишневская прочила ей мировую оперную карьеру, а Эмир Кустурица неоднократно предлагал участвовать в своих международных проектах.

Марафон фильмов пройдёт в рамках фестиваля актуального научного кино ФАНК. В программе – документальные фильмы, созданные с 2012 по 2024 годы. 8 февраля, 13:00: «Чувственная математика» (12+). Фильм состоит из нескольких новелл, по одной на каждое чувство: вкус, зрение, обоняние, осязание, слух и чувство баланса. 8 февраля, 14:30: «16 способов изменить мир» (16+). 16 режиссёров выбрали наиболее интересные научные разработки и исследования в Сколтехе и создали 16 короткометражных фильмов. 8 февраля, 17:00: «ФАНК. Идеи и технологии, изменившие мир» (18+). Режиссёры и учёные объединились и создали фильмы, рассказывающие об исследованиях в области медицины, термоядерной энергетики, гуманитарных наук, экологии. 9 февраля, 19:00: премьерный показ документального фильма «Чувственный контакт» (12 +). Алексей Транцев и Алексей Мутин лишились рук в результате электротравмы. Спустя годы они виртуозно овладели бионическими протезами и живут как обычные люди. Только остро не хватает возможности чувствовать руками — ощутить тепло, холод, воду или дотронуться до любимой девушки. Тем временем учёные разрабатывают систему очувствления протезов рук. Смогут ли они создать искусственные ощущения? После показа состоится обсуждение с режиссёром Юлией Киселевой.

Сюжет сказки Владимира Воробьева «Капризка» в постановке Петра Юркова и камерного оркестра «Орфей» перенесён в современные реалии, где дети живут в «цифровом» мире, где тинейждеры предпочитают фастфуд здоровой пище, где вместо уроков снимают ролики. Все события будут происходить в городе Камареченск, где все могут увидеть знакомые места, мимо которых мы ходим каждый день. Спектакль создан пермскими авторами: музыка — Никита Савостин, либретто — Ксения Жаркова.

Во время небольшого трамвайного путешествия участники попробуют рассмотреть трамвай как инструмент наблюдения за городом, исследуют ощущение себя в городе и в трамвае. Какой портрет города открывается через окно трамвая? Какие эмоции вызывает этот маршрут? Побыв наедине со своими мыслями, мы сможем глубже понять не только окружающий мир, но и самих себя. Медиация позволит каждому участнику по-новому взглянуть на привычные предметы и улицы.

Просмотрим картину Дэвида Линча «Простая история» как дань уважения и памяти культового режиссёра. «Простая история» — самый добрый фильм мастера о старике Элвине, который через два штата едет к заболевшему брату на газонокосилке. Гости-эксперты: Марк Букин — режиссёр и актёр Театра-Театра, куратор «Сцены-Молот», участник творческой лаборатории под руководством Юрия Бутусова, и Николай Стрелков — психолог-психоаналитик и психиатр.

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