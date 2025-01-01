Марина Сизова Пить или не пить Как в Прикамье развивается рынок продажи воды через вендинговые автоматы Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья растут продажи воды через вендинговые автоматы — специализированные киоски, напольные и настенные уличные автоматы. В материале «Нового компаньона» — почему растёт спрос на питьевую воду и что представляет собой аквабизнес Перми.

Привычка платить за воду

Продажи воды в России растут в среднем на 20% в год. Так, по данным «Честного знака», за первое полугодие 2024 года в стране купили 6 млрд 812 млн литров питьевой воды, что на 21% больше, чем в этот же период 2023 года. По данным Центра развития перспективных технологий, 73% от всего объёма выводимой из оборота воды было куплено в розничных магазинах, 5% — через интернет и менее 1% — через вендинговые автоматы.

Пермяки за чистую воду привыкли платить уже давно (несмотря на то что водопроводная вода из-под крана в любом регионе должна быть питьевого качества). Спрос, как известно, рождает предложение: предпринимателей, занимающихся торговлей водой, становится всё больше.

В УФНС по Пермскому краю «Новому компаньону» сообщили, что к концу 2024 года в налоговых органах Перми и края были зарегистрированы 328 налогоплательщиков (индивидуальных предпринимателей), которые занимаются торговлей питьевой водой (для сравнения: 1 января 2023 года их количество составляло 115, а 1 января 2024-го — 225). Поступления налогов во все уровни бюджетов РФ в 2024 году, по данным ведомства, составили более 14 млн руб.

Динамично развивается продажа воды и через вендинговые автоматы — водоматы, которые обычно висят на стене дома и используются для доочистки воды из водопровода, и киоски с привозной артезианской водой.

По данным опроса социологического агентства «СВОИ», проведённого осенью 2024 года, воду из автоматов в городе-миллионере Перми покупают 30,2% населения (год назад — 24%). Бутилированную воду из магазина предпочитают 15,6% пермяков. Доставляют воду на дом 3,5% жителей Перми. Фильтруют водопровод­ную воду дома через фильтр-кувшин 18,1%, многоступенчатым фильтром — 27,6%. Родниковую воду домой привозят 8,5% горожан.

Лаборатория социологии ПНИПУ совместно с компанией «Живая вода» также в 2024 году составила портрет пермяка — покупателя воды из автоматов по продаже воды.

Как показало исследование, 81% опрошенных отдают предпочтение питьевой воде в розлив. Покупают воду они два-три раза в неделю. Средний возраст покупателей — от 35 до 54 лет. Основными потребителями являются женщины (работают, имеют семью с двумя и более детьми, не богатые, но и не бедные).

В топ-10 рекомендаций по улучшению сервиса на первое место покупатели поставили увеличение количества точек продажи питьевой воды, — отмечают исследователи.

Дешевле и безопаснее?

У потребителей в Перми есть возможность выбирать, какую воду из вендинговых автоматов покупать — привозную очищенную артезианскую (киоски) или очищенную при помощи промышленной установки водопроводную воду (в домах).

«В Перми водный вендинг развивается с 2010 года. Первый автомат по продаже фильтрованной воды был установлен на ул. Куйбышева, 4. До этого в городе были только киоски с привозной артезианской водой. Сейчас в городе есть два крупных завода по производству автоматов по продаже воды: «Третий кран» и «Живая вода». И сеть, и завод по сборке автоматов по продаже артезианской воды в розлив «Каскад» и «Серебряное озеро», — рассказывает директор агентства «СВОИ», владелец компании «Третий кран» и член правления Ассоциа­ции производителей питьевой воды в розлив (АППВР) Александр Нода.

По его словам, в Перми довольно острая конкуренция, в том числе между заводами, которые выпускают в целом схожую продукцию.

Одна из причин, почему люди предпочитают набирать воду в автоматах, — такая вода дешевле, отмечают специалисты.

«Чем ближе расположены автоматы друг к другу, тем и дешевле цена за литр воды, — комментирует Нода. — Цены сейчас составляют от 3 до 6 руб. за литр воды: артезианская привозная вода в среднем в Перми стоит от 6 руб., фильтрованная — от 3 руб.».

Цена на рынке воды, по его словам, формируется исходя из договорённостей с УК и ТСЖ, на общей площади домов которых устанавливается автомат по продаже воды.

«Рынок питьевой воды в розлив в первую очередь социально значимый вид предпринимательской деятельности, — считает директор Ассоциации производителей питьевой воды в розлив Сергей Рязанцев. — Вода в киосках с артезианской водой и в водоматах доочистки дешевле бутилированной из магазина, а по качеству не уступает, а порой и превосходит её благодаря своему минеральному составу. Таким образом, любой потребитель независимо от своего финансового положения может позволить себе качественную, вкусную, безопасную продукцию. При этом покупатель руководствуется не только экономией, соотношением цены и качества, но и возможностью приобрести для себя и своей семьи физиологически полноценную воду».

Немаловажно, что автоматы по продаже воды позволяют быстро и легко приобрести воду.

«Их устанавливают у жилых домов, магазинов и в местах с высокой проходимостью, чтобы покупатель не тратил много времени на путь. В большинстве аппаратов есть бесконтактная оплата — это делает процесс покупки удобным: справляются даже дети», — отмечает учредитель ООО «Живая вода» Наталья Вяткина (компания является лидером рынка производства водоматов по очистке и продаже питьевой воды, её продукция представлена в 27 странах мира).

При покупке воды в автоматах ещё одним из ключевых критериев для выбора является её качество.

Артезианские скважины, из которых поставляется вода в точки продаж (киоски), проходят обязательную сертификацию (отдельный вопрос, какой путь вода потом проходит до потребителя: условия хранения, что за продукт получается на выходе). Вода же из водоматов обязательную сертификацию не проходит, так как водоматы обычно подключены к городскому водопроводу, и законодательство не обязывает проверять их на качество воды.

В водоматах (напольных и настенных), как указывают их производители, установлена многоступенчатая система очистки и минерализации воды. Фильтры удаляют примеси, бактерии, вирусы, а затем минерализуют полезными веществами, к примеру магнием, кальцием, калием, йодом.

«Десятиступенчатая система очистки позволяет вендорам не волноваться за качество реализуемого продукта, данные лабораторных исследований РПН в десятках городах страны и мира подтверждают высокий уровень наших фильтров. Несмотря на это, компания «Живая вода» уже несколько лет инициирует введение нормативов для регулирования рынка продажи воды в розлив», — говорит Наталья Вяткина.

Как поясняют участники рынка, нормативы качества и безопасности воды определены государством (СанПиН 1.2.3685-21. Раздел III). Состав воды должен соответствовать утверждённым показателям (органолептические показатели, обобщённые показатели, показатели органического загрязнения и токсичные металлы, микробиологические показатели). Помимо этого, процесс контроля за качеством и безопасностью питьевой воды определяется программой производственного контроля в соответствии с СанПиН 1.1.1058-01. Контроль за наличием и содержанием ППК возложен на Роспотребнадзор.

Всё остальное в основном имеет рекомендательный характер.

По словам директора АППВР Сергея Рязанцева, при активном участии ассоциации были утверждены методические рекомендации по обеспечению безопасности питьевой воды в розлив.

«Этот документ, принятый в 2022 году, стал прецедентом: впервые в нашей стране он отра­зил основные требования к процессу подготовки, транспортировки и реализации воды в розлив. Ещё одно фундаментальное достижение — это разработка и внедрение первого в стране национального стандарта для воды в розлив. ГОСТ Р 58645-2019 (имеет добровольный характер) утвердил общие требования к реализации такого продукта. В 2023 году мы усовершенствовали госстандарт: было дано определение воды в розлив, а также был увеличен список мест, где её можно продавать, разрешено устанавливать водоматы и киоски с артезианской водой не только в местах, которые были одобрены местными властями, но и в других локациях, например на территории возле жилых домов или рядом с коммерческими зданиями», — рассказывает Рязанцев.

А с 1 января 2025 года вступили в силу очередные изменения. Автоматизированные киоски с артезианской водой в розлив отныне по этому ГОСТу признаны альтернативными источниками водоснабжения. И, кстати, на них теперь можно размещать информацию, в том числе рекламного характера. Это, как отмечают в ассоциации, даёт возможность получать бизнесу дополнительную прибыль.

«При покупке питьевой воды в розлив через торговые точки потребителям необходимо обращать внимание на информацию, которая должна быть доведена продавцом в месте реализации воды: наименование продавца, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, режим работы, номер телефона и адрес электронной почты; правила пользования автоматом для заключения договора розничной купли-продажи; порядок возврата суммы, уплаченной за товар, если товар не предоставлен потребителю; режим работы торговой точки; цена в рублях; информация о продукции», — советует зам­руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Екатерина Овчинникова.

С жалобами, как рассказали в управлении, в 2024 году граждане обращались лишь два раза.

Проверять же организации сотрудники надзорного ведомства не имеют права.

В Роспотребнадзоре напоминают, что до 2030 года плановые проверки могут быть проведены лишь в отношении объектов контроля, отнесённых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска (хозяйствующие субъекты, реализующие питьевую воду в розлив на территории Пермского края, к таковым не относятся). Основанием для проведения внеплановых проверок может быть только непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан либо факт причинения такого вреда. Таких обращений в 2024 году не было. Исходя из указанного, в 2024 году проверки продавцов питьевой воды, реализуемой в розлив, управлением не проводились.

Как отмечает Сергей Рязанцев, наибольшую нагрузку несут добросовестные предприниматели, которые в полной мере соблюдают законы, стандарты, внутренние технические регламенты. По его словам, к сожалению, есть и любители быстрого заработка в ущерб качеству.

Тренд на заботу

По словам экспертов, рынок питьевой воды будет динамично развиваться и дальше.

«Ещё один из важных факторов — тренд на заботу о себе и внимание к своему здоровью: основы правильного питьевого режима постоянно обсуждаются в публичном поле», — констатирует Сергей Рязанцев.

Спрос на чистую питьевую воду, по его словам, возрастает в периоды проблем с местным водопроводом, а также под влиянием природных аномалий — паводков, локальных загрязнений водоёмов, сильной жары и так далее.

Учредитель «Живой воды» Наталья Вяткина отмечает, что сегодня также растёт «сознание проблемы пластиковых отходов».

«Бренды, предлагающие замену одноразовым пластиковым бутылкам, становятся популярными. Аппараты для розлива воды — это вариант повторного использования тары. Не нужно каждый раз покупать новую бутылку, такая альтернатива привлекает экологически сознательных потребителей», — говорит она.

Но ставить в каждом доме те же водоматы невыгодно, отмечает Александр Нода. По данным 2гис, в Перми 1077 водоматов.

«Водомат приносит доход, когда обслуживает более 200 квартир. Поэтому, конечно, есть ограничения роста: в Перми уже более 1000 водоматов, но есть города, такие как Ростов-на-Дону, где водоматов ещё больше. Чем хуже вода из-под крана, тем больше водоматов в городе. У нас есть дома в Перми, где есть система доставки воды в каждую квартиру по третьей трубе, или водомат установлен в каждом подъезде, но такие установки окупаются более четырёх лет», — объясняет Нода.

По словам эксперта, лучше всего водный вендинг сейчас развивается в малых городах и сёлах, где люди тоже хотят пить недорогую чистую воду, но не имеют возможности.

«В большинстве наших муниципалитетов вода из-под крана отнюдь не родниковая; может быть, на выходе с водозабора она идёт по ГОСТу, но к потребителю приходит уже жёсткой и, как говорится, не рекомендуется людям с почечной недостаточностью, поэтому как раз сейчас водный вендинг идёт в села и малые города», — говорит он о перспективах водного вендинга.

По словам Сергея Рязанцева, развитию в будущем водного вендинга может способствовать и искусственный интеллект.

«Возможности ИИ могут быть использованы для того, чтобы анализировать спрос на воду в реальном времени, а также её состав. ИИ может помочь с выбором наиболее благоприятных мест для установки автоматов. А производителям артезианской воды — оптимизировать логистику», — прогнозирует он.

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