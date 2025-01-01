Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кукольный киберпанк, российское фламенко и выставка старинной робототехники Афиша на неделю 20–26 января Поделиться Твитнуть

Пермский экскурсовод и краевед Милана Фёдорова в жанре «Впечатления путешественника» расскажет о своих эмоциях, размышлениях, впечатлениях от встреч с артефактами пермского звериного стиля в различных музеях за пределами Пермского края. Везде ли считают этот звериный стиль пермским, где за пределами Пермской губернии находили бляшки с изображением медведя в жертвенной позе, как археологические артефакты воздействовали на развитие художественных идей на рубеже XIX-XX века?

Эта выставка — промежуточный результат исторического исследования о формировании в Перми сферы информационно-коммуникационных технологий. В экспозицию вошли робот-промоутер 1981 года, устройства советских ЕС ЭВМ, первый в мире электронный тренажёр крановщика и пермский поисковик, которым пользовались в СССР задолго до появления Яндекса. Представлены старейшие программные продукты, известные далеко за пределами Перми, разработка которых началась еще в 1960-е годы, и культовые отечественные релизы видеоигр 1980-90-х годов на ретро-компьютерах или приставках. Кураторы проекта: историки Григорий Минеев и Ольга Марасанова, инженеры-программисты Александр Политов и Вадим Новосельцев, разработчик экспозиционных решений Григорий Козлов.

Премьера! В этом спектакле живые артисты, куклы-марионетки и видеоэкраны участвуют в едином действии, а сюжет поэмы Гомера сочетается с Вселенной Виктора Пелевина. Зевс носит галстук-бабочку, Гермес — девушка в спортивном костюме и кроссовках, Аполлон покрыт глиттером… Режиссёр Дмитрий Вихрецкий и художник Виктория Ельцова привнесли в образы древнегреческих богов элементы современной массовой культуры. Небожители разговаривают на современном языке, используют компьютерный сленг и даже читают рэп. Остроумный авторский текст, сочетающий эпический гекзаметр, народную песню, отсылки к Мандельштаму и Бродскому, написан драматургом Сергеем Плотовым. Сюжет выстроен вокруг нескольких эпизодов Троянской войны. Кровопролитный конфликт затеян богами для развлечения: глядя, как погибают люди, они пытаются развеять скуку.

Показ записи спектакля немецкого режиссера Хайнера Гёббельса «Когда гора сменила свой наряд» (2012) на английском языке с русскими субтитрами. Музыкальный спектакль «Когда гора сменила свой наряд» был сделан Гёббельсом с вокальным коллективом «Кармина Словения» — хором из трёх десятков девушек десяти-двадцати лет. Композитор сплетал дисгармонию Арнольда Шёнберга с пафосной романтикой Иоганнеса Брамса, средневековые баллады с экзотическими индийскими песнопениями, словенские народные песни с поп-хитами. Гёббельс создал такую партитуру спектакля, в которой важную роль играло не только звучание, но и тишина. Девочки вдруг садились, свешивая ноги со сцены, и долго молча смотрели в зал — это срабатывало как оглушительный удар.

Премьера! Одноактный балет на музыку современных композиторов. Хореограф — Кирилл Балтруков (Беларусь). «Красота» — абстрактное полотно из чувств, желаний и потребностей. Этот спектакль — высказывание хореографа, граничащее между концертным дивертисментом и театром; личная история побед и поражений, попытка сбросить маски, представить человека в первозданном обличье и напомнить о важности поиска красоты не вне, а внутри себя. Эту постановку театр показал на юбилейном XXXV международном фестивале современной хореографии IFMC в Витебске (Беларусь) в ноябре 2024 года совместно с артистами Белорусского государственного молодёжного театра.

Показ записи спектакля швейцарского режиссера Бориса Никитина «Магда Тоффлер, или Эссе о молчании» (2022) на немецком языке с русскоязычными субтитрами. На пустой сцене в круге света — стул. Человек в чёрных джинсах и белой рубашке сядет на стул и станет читать текст, бросая листы с прочитанным на пол. Вот и вся мизансцена. Человек в черных джинсах и белой рубашке — швейцарский режиссер и драматург Борис Никитин. Пять лет назад он выпустил спектакль об отце — «Эссе об умирании». «Эссе о молчании» представляет собой вторую, женскую часть диптиха — о Магде Тоффлер, бабушке режиссёра. Никитин уподобляет эти исповедальные спектакли каминг-ауту: они становятся для режиссера способом говорить не только о личной жизни, но и о личных сомнениях относительно того, насколько можно доверять «свидетелю» документального театра, человеку, выступающему на сцене в качестве живого эгодокумента.

В программе концерта — сольные сонаты и дуэты европейских композиторов ХХ века: Эжена Изаи, Золтана Кодаи, Пауля Хиндемита, Артура Лурье, Альбера Русселя. Участвуют солисты оркестра Пермского театра оперы и балета: Роман Аванесов (скрипка), Василий Михайлов (виолончель), Алексей Парамонов (фагот), Евгений Синицын (контрабас), Пётр Белякин (кларнет), Артём Наумов (скрипка).

Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды в нетерпеливом ожидании гостей она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком… Но досадный инцидент рушит всё планы, лишая Мишель покоя и радости. Тогда Венсан, сын подруги, который недавно вышел из тюрьмы, решает исправить ситуацию по-своему… Ироничный триллер Франсуа Озона, получивший награды за сценарий и роль второго плана на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Главные роли сыграли Элен Венсан, Жозиан Баласко, Людивин Санье и Пьер Лоттен. Музыку написали Евгений и Саша Гальперины.

В Голливуде в возрасте 78 лет скончался великий режиссёр Дэвид Линч. Фильм Джейсона Шойнемана, снятый в 2007 году, даёт редкую возможность заглянуть в увлекательный внутренний мир человека, создавшего такие визионерские шедевры, как «Голова-ластик», «Малхолланд Драйв», «Синий бархат», «Твин Пикс», «Дикие сердцем», «Человек-слон». Это рассказ о жизни режиссёра, о его творчестве и художественном взгляде, о том, как он работал на съёмочной площадке фильма «Внутренняя империя».

В частной филармонии «Триумф» начинается традиционный «Фламенко-уикенд». Его первым событием станет концерт в формате piano-gala: в полной темноте, лишь единственный луч — на руки пианиста. По традиции зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, а также на обычных зрительских местах. В мире всего шесть музыкантов, исполняющих фламенко на рояле. Один из них — Алексей Стародубцев (Москва) — единственный композитор фламенко в России. На концерте прозвучат народные мотивы фламенко в авторской интерпретации Алексея: фанданго, ронденьи, фальсеты и силенсио.

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