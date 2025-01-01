Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Рождественские гуляния, органные концерты и ночное рандеву в Театре-Театре Афиша на неделю 6 — 12 января Поделиться Твитнуть

«Пермская синематека» продолжает программу «Новый год — новый я» — подборку светлых и пронзительных новых фильмов о переменах, поисках себя и ностальгии. Фильм южнокорейской режиссёрши Селин Сон — увлекательное исследование личности, её изменчивости с течением времени и невидимого влияния, которое мы оказываем на жизнь друг друга. Нора, молодая девушка из Кореи, пытается заработать на жизнь в Нью-Йорке. Однажды она встречает Хэ Суна, своего друга детства, и они проводят день, размышляя о том, как по-разному сложилась их жизнь.

Лауреат международных конкурсов, солист Красноярской краевой филармонии органист Андрей Бардин исполнит обработки известных мелодий из американских фильмов: «Маленькие туфельки» Чарли Чаплина из «Огней рампы», «Вальс Лары» Мориса Жарра из «Доктора Живаго», тему Джеймса Бонда из фильма «Доктор No», «Скажи мне нежно» Нино Роты из «Крёстного отца» и другие замечательные мотивы Эннио Морриконе, Джона Уильямса, Филиппа Гласа, Карлоса Гарделя и других авторов, как специально написанные для кино, так и мастерски использованные в саундтреках.

Популярнейший поющий актёр Театра-Театра приглашает на ночное рандеву. Альберт Макаров считает, что новогодние праздники способствуют ночному образу жизни — кажется, это лучшее время сходить на концерт живой музыки. Обещаны душевные песни, стихи и разговоры, атмосфера уютного квартирника, вид на огни ночного города и празднично украшенную эспланаду. Гости смогут расположиться на стульях или мягких бескаркасных пуфах и захватить напитки и закуски из театрального буфета. Подпевать строго разрешается! В паузах между песнями Альберт расскажет о своих сценических образах, о театре, о жизни и о друзьях.

В ледовом городке на городской эспланаде пройдёт праздничная программа в честь Рождества Христова. До 15:00 будет работать площадка «Рождественское гуляние», до 17:00 будет открыта интерактивная площадка «Подворье Деда Мороза». С 13:00 до 16:00 пройдёт концертная программа. 13:00–14:00 — тематический блок «Зима, Рождество»: поздравления от представителей Пермской епархии Русской православной церкви и выступление ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка»; 14:00–15:00 — тематический блок «Рождественское гостеприимство»: фолк-проект «Груша», ансамбль «Ба-Ба-Ту», певица Мария Савостина; 15:00–16:00 — тематический блок «Рождественские встречи»: ансамбли «Воскресение», «Иваны», «Ярмарка», фолк-проект «Груша», балалаечник Андрей Киряков.

Гости рождественского праздника в «Хохловке» узнают о традициях празднования Рождества, смастерят «Рождественского ангела», побывают на рождественском концерте студии «Тишина» и программе по сказам Бажова, увидят вертепное представление, а также погадают. Фольклорный праздник из цикла «Народные праздники в Хохловке» представит различные народные традиции празднования Рождества: стройное звучание христославий; поучительное содержание народного кукольного театра в вертепе; тихие рассказы при свечах о пермских чудесах; колядки, ряжение в личины, свободное поведение; шумные игры; гадания, страшные рассказы про нечистую силу, зафиксированные в экспедиционных записях исследователей Пермского края.

В продолжение программы «Пермской синематеки» «Новый год – новый я» — антисказка о свободе, сумасшедшая и невероятно лиричная комедия о двух влюблённых, одном мелком аферисте и дюжине обаятельных маргиналов, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки. Следующий после «Дубровского» фильм Кирилла Михановского, тепло принятый на кинофестивалях в Санденсе и Каннах, «Гив ми либерти» — это смелые вопросы и искренние признания в любви, бойкие съёмки и трогательное безумие под музыку Bon Iver.

Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии и лауреат международного конкурса дирижёр Руслан Васильев выступают с традиционной рождественской программой. Прозвучат песнопения и духовные сочинения, посвященные Рождеству, русских композиторов: Александра Кастальского, Александра Никольского, Анатолия Лядова, Георгия Извекова, Дмитрия Бортняского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Михаила Речкунова. Концерт украсят три задорные русские коляды Антона Вискова с использованием ударных инструментов.

Чёрно-белый фильм Жака Одиара, лауреата «Золотой Пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Эмили, Камилль и Нора живут в 13-м округе Парижа. Молодые, независимые, импульсивные — они стремятся оторваться от своего прошлого, а иногда от себя. Похожие и такие разные, они встречаются, влюбляются, теряются в собственном одиночестве. Каждому придётся столкнуться с переживаниями, которые помогут принять себя и открыть новую историю, но уже далеко за пределами 13-го округа. Камера Поля Гийома, словно вольный дух, парит над Парижем, анонимным, но графичным и полным контрастов.

Какие тайны скрывают средневековые клады Пермского края: накопленные сокровища или ритуальные дары? Юлия Подосёнова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИГИ УрО РАН, старший научный сотрудник НИИ Археологии и антропологии ПГГПУ расскажет об этом на лекции в рамках выставки «Городу нужен герой». Территория Пермского края — одна из немногих, на которой было обнаружено много кладов, сокрытых в эпоху средневековья. Возможно, когда-то они и составляли легендарное «серебро Закамское», известное по древнерусским летописям. Большинство из них было обнаружено еще в XIX — начале XX вв., но до настоящего времени клады как комплексы практически не изучались.

Центр городской культуры в новом году начинает новую событийную линейку в сотрудничестве с проектом Campus, посвященным редкой академической музыке. Первый концерт «Неизвестный двадцатый. Струнные дуэты композиторов XX века» представит камерные дуэты, написанные для пар смычковых инструментов. В программе концерта музыка трех европейских композиторов — Белы Бартока, Артюра Онегера, Богуслава Мартину, написанная накануне Второй мировой войны. В этот период в академической музыке была популярна тенденция обращаться к народным жанрам и мотивам, возможно, в поисках идентичности, ощущение которой обострялось от раздробленности мира.

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