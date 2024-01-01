Федеральный девелопер «Железно» подвёл итоги уходящего года Компания подписала договор о комплексном развитии территории в Перми и взяла сразу несколько престижных наград Поделиться Твитнуть

фото предоставлено компанией «Железно»

Для «Железно» 2024 год стал продуктивным и насыщенным на события. Компания подписала договор КРТ в Пермском регионе, по которому уже вышла на стадию мастер-планирования по участку в Камской долине, а также получила ряд наград за проект «Камаполис».

Общая площадь проекта в Камской долине по договору КРТ составила 73,06 га. На площадке «Железно» планируют построить 330 тыс. кв. м жилья, многофункциональный комплекс с аквапарком, гостиницей и термальными зонами, школу на 1050 мест и детский сад на 350 мест. Также в рамках КРТ «Железно» будет строить картодром в районе Гамовского тракта, а на шоссе Космонавтов появится трасса протяжённостью 1,3 км. На сегодняшний день компания завершает мастер-планирование и разработку концепции и после согласования с городом приступит к реализации проекта.

Это будет второй проект «Железно» в Перми. Первый — «Камаполис», который уже находится в активной фазе строительства. Два первых дома будут сданы уже во втором квартале 2025 года, третий — во втором квартале 2026 года, четвёртый — в третьем квартале 2026 года. Детский сад будет готов ко вводу в эксплуатацию в 2026 году, его площадь составит 7 669,89 кв. м. Он станет первым дошкольным образовательным учреждением в Пермском крае, построенным в рамках комплексного развития территорий.

фото предоставлено компанией «Железно»

Помимо строительства жилых домов «Железно» реализует ряд социальных проектов: построит три новые улицы на территории ЖК и общественные пространства.

Детский сад и «Сквер Пермского периода» будут сданы в 2026 году. Улицы и «Зелёный пешеходный бульвар» — в 2032 году.

«Сквер Пермского периода» будет включать различные зоны и арт-пространства, ориентированные как на активный, так и на спокойный отдых: спортивные и игровые площадки, зоны для творчества и релакса. Центром пространства станет амфитеатр. В летнее время здесь будет функционировать роллердром, а в зимнее — городской каток.

фото предоставлено компанией «Железно»

Ещё одним местом притяжения станет «Зелёный пешеходный бульвар» — идеальная локация для прогулок и встреч с друзьями.

Созданные общественные пространства «Железно» передаст в надёжные руки органов местного самоуправления для последующего обслуживания и содержания. Застройщик будет оказывать всевозможную помощь и поддержку при обслуживании объектов социальной инфраструктуры.

В этом году жилой комплекс «Камаполис» стал обладателем сразу двух наград: ТОП ЖК по «Лучшей организации мест хранения в МКД» и «Лучший жилой комплекс комфорт-класса» по версии профессионального конкурса «Грани успеха».

фото предоставлено компанией «Железно»

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