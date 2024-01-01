Алёна Морозова С надеждой на чудо Как пермяки могут сделать добро в преддверии Нового года Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

До Нового года остаётся уже немногим более недели, и у каждого пермяка есть возможность сделать доброе дело: принять участие в акциях пермских благотворительных организаций, оказав помощь нуждающимся в разных сферах. «Новый компаньон» выбрал пять НКО, которые проводят такие акции в уходящем году. Участие в них может стать для кого-то не просто поддержкой в трудной жизненной ситуации, а настоящим новогодним чудом.

Стать Дедом Морозом

В начале декабря благотворительный фонд «Дедморозим» запустил акцию по исполнению желания сирот и ребят с тяжёлыми заболеваниями «Стань Дедом Морозом!». Её цель в том, чтобы собрать необходимые средства и помочь детям с серьёзными заболеваниями провести весь 2025 год дома, а не в больнице или интернате.

Пермяки могут поддержать сирот, оставшихся одних в больнице; выпускников интернатов с инвалидностью; ребят с неизлечимыми заболеваниями; а также службу качества жизни, которая предоставляет бесперебойную паллиативную помощь и медицинское оборудование.

В первый день зимы десятки пермяков провели автопарад, который дал старт акции и объединил сначала сотни, а потом и тысячи пермяков. Все собранные средства помогут исполнить мечты ребят из Рудничного и Осинского домов-интернатов.

Чтобы помочь, можно пожертвовать любую сумму, исполнив таким образом мечту одного или нескольких детей.

Помочь детям из онкоцентра

В преддверии Нового года акцию по оказанию помощи тяжелобольным детям проводит также фонд «Берегиня». Цель акции — подарить каждому ребёнку в детском онкоцентре особенный новогодний подарок. Чтобы воплотить мечты маленьких героев в жизнь, фонд организовал сбор средств.

Фото: Лилия Гаттауллина

Поддержать ребят можно прямо сейчас на сайте «Берегини».

Каждого жертвователя ждёт небольшой знак благодарности — уникальная открытка, нарисованную детьми, которые находятся сейчас на лечении. Эта открытка станет символом доброты и заботы от неравнодушных пермяков. Она же может стать и прекрасным подарком, напомнив о важности милосердия и взаимопомощи.

Подарить подарок со смыслом

Пермский центр помощи людям в беде «Территория передышки» вместе с шестью пермскими бизнесами проводит предновогоднюю акцию «Подарок со смыслом».

Фото: Ольга Исакова

Любой желающий с 16 по 31 декабря может приобрести рождественские венки, сертификаты на бьюти-услуги, отдых в глэмпинге, а также книги, занятия керамикой и йогой. Часть средств от продаж этих новогодних подарков будут перечислены на работу проектов «Территории передышки» по помощи людям без дома.

Весь список мест, где можно приобрести подарок со смыслом, опубликован в группе НКО в соцсетях.

Кроме того, традиционно волонтёры проекта «Территория передышки» проводили для бездомных сбор новогодних подарков. В последние дни уходящего года их вручат 400 подопечным благотворительной организации, посетителям стоянок автобуса «Еда на колёсах» и жильцам двух государственных приютов.

Недетские письма в поддержку женщин, переживших насилие

В преддверии нового года пермяки могут помочь не только детям, но и взрослым. Пермская НКО «Территория семьи» запустила акцию «Недетские письма», которая призвана поддержать многодетных мам; женщин, переживших домашнее насилие, и девушек в трудной ситуации.

Подопечные организации написали письма со своими мечтами, в которых нет просьб о новых туфлях или поездке на море. Женщины простят о другом: о помощи психолога, продуктовых наборах или юридических услугах, чтобы у них не отобрали детей.

По ссылке можно прочитать недетские письма женщин, переживших насилие или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и помочь.

Покормить бездомных котиков

Помощь требуется не только людям, но и животным. Благотворительный фонд «Добрый мир» (приют «Матроскин») запускает акцию «Новогодний мешок корма», которая призвана обеспечить едой подопечных.

Каждый день в приюте находятся десятки котов, кошек и котят, которые ждут не только встречи с любящим хозяином, но и миску вкусного корма. И такой новогодний подарок хвостатым может сделать любой пермяк. Это поможет и приюту, потому что цена на корм постоянно растёт, а животных надо кормить каждый день.

Помочь приюту «Матроскин» с кормами на новогодние праздники и поделиться чудом с четвероногими можно по ссылке.

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