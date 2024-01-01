Волонтёры в Перми соберут 400 подарков для бездомных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Волонтёры проекта «Территория передышки» объявили сбор новогодних подарков для бездомных в Перми.

«Запускаем традиционный сбор 400 новогодних подарков для людей в беде. До 22 декабря мы будем собирать и сортировать всё собранное, а в последние дни месяца в праздничной атмосфере вручим 400 подарков клиентам дневного центра «Территория передышки», посетителям стоянок автобуса «Еда на колёсах» и жильцам двух государственных приютов», — пояснили добровольцы.

Для подарков потребуется 400 упаковок любых конфет; столько же банок тушенки; 400 любых тёплых вещей (от носков, до варежек, шарфов и шапок). Также волонтёры ждут 800 бритвенных станков и по 400 кусков мыла, зубных паст, щёток и подарочных пакетов.

Ещё в подарки бездомным могут вложить термокружки, многоразовые контейнеры, шампуни или гели для душа, ореховые смеси и энергетические батончики, поясные сумки.

Готовый подарок или любое количество вещей и продуктов можно принести в дневной центр по ул. Луначарского, 130; на склад на ул. Островского, 109; в один из пунктов сбора подарков, места расположений которых указаны на сайте акции.

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