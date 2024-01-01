Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первый балетный «Щелкунчик», Никольская ярмарка и новые выставки Афиша уикенда 20 – 22 декабря Поделиться Твитнуть

На двухдневном новогоднем блошином рынке можно найти старинные ёлочные игрушки, гирлянды, открытки, карнавальные костюмы, подарки и другие антикварные вещи, которые могут пригодиться на празднике.

«Мороз» Константина Стешика, одного из самых известных современных белорусских драматургов, – пьеса с простым и страшным сюжетом. Два друга похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но их машина сломалась, и вот два живых человека и один мёртвый остались посреди снежного нигде, наедине с лютым морозом и сложным выбором – жизнь или долг? Вместе с героями спектакля зрителям предстоит перенестись в особенное, безжизненное, застывшее, ирреальное пространство и задаваться глубокими нравственными вопросами: что такое страх, совесть, долг, смерть?

Традиционная ярмарка в Николин день в этом году открывает цикл событий, связанных с празднованием 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Среди прочего: выставка «Вятский самовар»; мастер-классы по колокольному звону, по работе с глиной и металлом; ярмарка «Народный умелец»; терем русских игр; выставка гармошек России; ярмарка «Дары родной земли». В ресторане «Национальный» состоится презентация блюд коми-пермяцкой кухни. Центром притяжения станет русская печка с традиционными кулигами с разными начинками. На огромной сковороде будет приготовлена постная гречневая каша с грибами и овощами от шеф-повара Константина Коньшина. На главной сцене – концерт с участием заслуженной артистки России Марины Девятовой и шоу-балета «Русский стиль».

Спектакль из «Золотого фонда» Евгения Панфилова, поставленный в 2000 году и восстановленный Сергеем Райником в 2021-м. Альтернативная версия классической новогодней истории, где не осталось места детским иллюзиям о безоговорочной победе добра над злом. Панфилов меняет классический сюжет: Щелкунчик не превращается в прекрасного принца, а оба героя – принц и Щелкунчик – существуют одновременно и вращаются вокруг Маши. Балет, наполненный образами, видениями и фантазиями… Но музыка Петра Ильича Чайковского всякий раз возвращает зрителя в канву классической истории: зритель непременно увидит и русский, и китайский танцы и, конечно же, «Розовый вальс».

Рим в разгар лета. Толпы туристов, одержимых мечтой – прожить здесь свои «римские каникулы». А где-то рядом крутится другая карусель – карусель сладкой жизни, о которой Джеп Гамбарделла, красавец и обольститель, известный журналист и писатель, знает, кажется, все. На террасе квартиры Джепа с видом на Колизей проходят лучшие вечеринки в городе и собирается блестящее общество, чтобы поучаствовать в блестящей комедии бессмысленного. Но для Джепа, написавшего в молодости один-единственный роман и заслужившего репутацию гения-одной-книги, этот жанр, похоже, себя исчерпал. Он мечтает снова начать писать. И отправляется на поиск новых сюжетов. Единственный показ шедевра Паоло Сорентино на языке оригинала с русскими субтитрами.

Необычный концерт из произведений Вольфганга Амадея Моцарта под управлением двух дирижёров. В первом отделении под управлением Петра Белякина группа духовых инструментов оркестра театра исполнит Дивертисменты для духовых № 8, № 9 и № 12, а во втором отделении Владимир Ткаченко продирижирует Дивертисментом для струнных ре мажор и Серенадой № 13 для струнных соль мажор («Маленькая ночная серенада»).

Необычный праздничный дуэт: органист Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга – заслуженный артист России, обладатель премии «Органист года» – выступит вместе с действительным членом международной ассоциации стеклянной музыки Glass Music International Александром Лемешевым, который играет на «стеклянной арфе» – инструменте, составленном из бокалов. Прозвучат популярные произведения Баха, Моцарта, Боккерини и Марчелли. В программе – только известные и всеми любимые мелодии.

«У реки два берега» – это первая совместная персональная выставка супругов-художников Наталии Кирсановой и Рафаэля Гусейнова. Рафаэль Гусейнов обладает подлинно самобытным чувством формы. Его скульптурные образы всегда привлекают внимание. В них яркая убедительная эмоциональность сочетает в себе классическое понимание объёма и пространства и восточный орнаментализм. Люди и животные в его произведениях наполнены мифической энергетикой притягивающей своей необычностью. Темы, к которым обращается Наталия Кирсанова в рисунке, акварели и живописи, решаются и в яркой декоративности, и в документальной точности, цветовой сдержанности, и в ретро- стилизации, где, как в старой открытке, на белом поле листа изящными силуэтами и формами живут цветы, ягоды, птицы.

Выставка фотографий Анатолия Зернина — это как встреча со знакомыми или друзьями. Журналистика не претендует на вечное, срок жизни публикации в СМИ измеряется днями, вряд ли кто-то имеет привычку перечитывать новости двадцатилетней давности… Но фотографии Анатолия Зернина пережили те статьи и заметки, в качестве иллюстраций к которым когда-то были опубликованы. Они собирают собственные истории, постепенно превращая скоротечные мгновения чьей-то личной жизни в образы нашей коллективной памяти.

Наталья Кацпаржак — один из лучших иллюстраторов детской книги в истории книгоиздания Прикамья, она работала над альманахом «Оляпка» и многочисленными сборниками сказок. Её творчество оригинально и самобытно, рисунки проработаны кропотливо и с любовью. Можно долго рассматривать множество мелких деталей и нюансов, которые делают даже сложные образы наглядными, запоминающимися и понятными. На выставке представлены иллюстрации к детским книгам, а также расписная керамика. Зритель сможет погрузиться в удивительный мир детства, наполненный знакомыми персонажами.

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