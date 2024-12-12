Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Традиции живут Десять мастеров традиционных ремёсел удостоены звания «Народный мастер Пермского края» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

На заседании правительства Пермского края 11 декабря состоялась церемония присвоения почётного звания «Народный мастер Пермского края». Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил мастеров, чьи усилия по сохранению традиций прикамских художественных промыслов дали в минувшем году особо значимые результаты.

Почётное звание присвоено десяти умельцам из Кудымкара, Чернушки, Чусового, Березников, Кунгура, Перми, Барды и Орды; отмечены ткачи, резчики по дереву и камню, мастера традиционной росписи — всё это ремёсла, культивирующиеся в Прикамье столетиями.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Сегодня мы отмечаем заслуженных мастеров Прикамья, хранителей старинных технологий, уникальных традиций. Благодаря ремеслу наших уважаемых земляков люди во всей России узнают об истории и культуре Прикамья. Звание народного мастера уже не один год присуждается самым достойным, тем людям, которые отдают себя полностью любимому делу — популяризации самобытных традиций, ремёсел, народных промыслов.

Среди новых народных мастеров — представители разных национальных традиций: татары, русские и, конечно, коми-пермяки — коренные жители Прикамья, которые в наступающем году отмечают 100-летие своего округа.

Среди народных мастеров Коми-Пермяцкого округа развиты керамика, изготовление берестяных изделий и все виды работы с текстилем: традиционная набойка, ткачество, вышивание.

Министерство культуры Пермского края

Так, Анастасия Хорошева из Кудымкара, обозначенная в официальных документах как «мастер по текстилю», является признанным во всём Прикамье, России и мире лучшим специалистом по традиционным коми-пермяцким кокошникам, вышитым речным жемчугом. Именно она делает такие головные уборы для народных театров и ансамблей, для музейных экспозиций и различных проектов по исторической реконструкции. Анастасия Михайловна — исследователь коми-пермяцкого народного костюма, принимает участие в научных конференциях, лекториях, даёт мастер-классы.

Коми-пермяцкие ткачихи Ирина Епанова из с. Белоево и Надежда Шипицына из Верх-Иньвы — мастера традиционных национальных орнаментов, которые ткут на лентах, тесьме и поясах.

Ирина Епанова, народный мастер Пермского края:

— Я шесть лет занимаюсь ткачеством, и мои работы уже разлетелись по всей России, есть они и за рубежом. Мы сейчас готовимся к юбилею Коми-Пермяцкого округа и уже начинаем делать сувениры — серёжки, тканые очелья, пояса, чтобы гости, которые к нам приедут, познакомились с нашей культурой и частичку её увезли с собой.

Надежда Шипицына в своём доме организовала мастерскую-музей, где работает сама и принимает туристов, желающих обучаться ткачеству. Творческие работы Надежды Васильевны хранятся в собрании Коми-Пермяцкого краеведческого музея в Кудымкаре.

Пояса, фартуки, полотенца, салфетки с традиционным орнаментом создаёт и Марина Дзюина из Верхнечусовских Городков. Марина Викторовна — педагог дополнительного образования, обучает детей созданию традиционных текстильных изделий. Она — участник и победитель всероссийских, краевых и муниципальных выставок и конкурсов. В 2023 году получила диплом лауреата I степени на Всероссийском конкурсе наставничества «Мастер и подмастерье».

Марина Дзюина, народный мастер Пермского края:

— Я уже более 20 лет преподаю в Верхнегородковском детском центре народных ремёсел. Мы занимались текстильной игрушкой, поделками из ткани, однако благодаря гранту нам удалось приобрести ткацкие станки. Мне предложили: «Обучайся сама и обучай детей!». Я начала работать на станке и освоила традиционные коми-пермяцкие орнаменты. Я сама русская, но у нас в Прикамье коми-пермяцкие символы лежат в основе многих орнаментов, потому что именно коми-пермяки — коренное население нашей территории.

Считаю, что почётное звание присвоено не только мне, но и моим ученикам и их родителям. Именно благодаря им мы принимаем участие в самых разных конкурсах и достигаем высоких результатов.

Ещё один мастер по текстилю — Светлана Ахмадулина из Чернушки — занимается ткачеством, вышивкой, плетением поясов, корзин, прядением, но наибольшую известность ей принесли вязаные пуховые изделия — ажурные шали и косынки, пушистые варежки и многое другое. Светлана Петровна не только создаёт красивые вещи, но и постоянно обучается, углубляется в традиции, популяризирует культуру предков.

Министерство культуры Пермского края

Достойно представлен в лице новых народных мастеров и юг Прикамья. Здесь, в силу природных условий, столетиями процветает резьба по камню. Вот и в этом году почётного звания удостоены камнерезы Виктор Насыров из Кунгура и Денис Чиж из Красного Ясыла — достойные представители пермской камнерезной традиции, в работах которых буквально оживают звери, птицы и рыбы из мягкого прикамского камня. Денис Чиж ещё и профессионально владеет техникой флорентийской каменной мозаики.

По-новому осмысляет традиции гончарного искусства Альмира Сарманова из Барды. Её изделия — чашки, тарелки, кувшины — знамениты своим флористическим рисунком; мастерская Альмиры «Добрая керамика» — ещё и социальный проект. Недавно, буквально в конце нынешнего ноября, мастерская стала лауреатом I степени регионального этапа всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес».

Арсений Корепанов, резчик по дереву из Березников, с большим мастерством интерпретирует традиционное культурное наследие в современных формах, разрабатывает и создаёт увлекательные игры, основанные на фольклорном материале. Последовательно и эффективно передаёт свои знания и умения подрастающему поколению, в том числе старшему сыну.

Министерство культуры Пермского края

Светлана Сергеева из Перми — не только мастер традиционной росписи, но и исследователь, педагог, автор учебных пособий; она создаёт прекрасные изделия и активно занимается продвижением обвинской и урало-сибирской росписи.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— В разных уголках Пермского края по-разному представлены традиционные ремёсла. Конечно же, очень много ремесленников в Чердыни: здесь и резьба, и роспись по дереву, и узорное ткачество, и вышивка. В Коми-Пермяцком округе — ткачество и вязание, в Ильинском — обвинская роспись, в Барде и Уинском — ткачество и вышивка. Всем известен камнерезный промысел в Орде, керамика в Кунгуре. К сожалению, утрачен самоварный промысел в Суксуне, но там, в Суксуне, есть ещё обработка бересты.

Звание «Народный мастер» даёт лауреатам не только диплом и премию в 50 тыс. руб., но и информационное сопровождение мастера и его промысла, участие в выставках-ярмарках в составе делегации Пермского края в Москве и других городах России, помощь методического центра ПДНТ «Губерния», который занимается народно-художественными промыслами и помогает с реализацией изделий народных мастеров в сувенирной лавке «Пермская диковина». В этом году подготовлены каталоги бренда сувенирной продукции «Пермская диковина» — печатные и электронные. Постепенно «Губерния» наращивает присутствие этого бренда на самых разных площадках.

Почётное звание «Народный мастер Пермского края» вручается с 2009 года за сохранение региональных народных традиций в приёмах и способах изготовления ремесленных изделий. На сегодня этого звания удостоены 154 умельца, включая тех, кто стал «Народным мастером» в этом году.

О традиционных ремёслах и народных промыслах постоянно заходила речь на заседании правительства 11 декабря. Ведь в XXI веке эта отрасль стала не просто производством сувениров, но и одной из бурно развивающихся креативных индустрий. О творчестве народных мастеров шла речь на первом Всероссийском форуме креативных индустрий, который прошёл в Перми 6 декабря, и на Х Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», который тоже прошёл в Перми: в город съехалось около 800 мастеров из 60 регионов страны и Республики Беларусь, было подано 3,5 тыс. конкурсных заявок, и Пермский край завоевал целых 26 наград! Не обошли своим вниманием народные промыслы и участники первого Всероссийского форума детского, молодёжного и семейного туризма, который прошёл — опять-таки в Перми — на прошлой неделе.

Среди лауреатов ежегодной премии Пермского края по культуре тоже есть представители традиционного ремесла — мастера текстиля из Чайковского, которые создали и развивают линейку сувенирной продукции «Сайгатская клетка».

Работы прикамских мастеров в нынешнем году были представлены в Чебоксарах на конкурсе «Русь мастеровая», где мастер по художественной обработке бересты Валентина Петухова из Кудымкара получила Гран-при. В Томске на конкурсе «Золотая береста» Гран-при получила Татьяна Надымова, тоже из Коми-Пермяцкого округа, из деревни Зюльганова. Народные мастера Пермского края принимали участие в таких выставках-ярмарках, как «Крафт базар» в Санкт-Петербурге, «Арт. Ремесло. Сувениры» в Уфе, «Ладья. Зимняя сказка» в Москве и многих других.

Всё это говорит о том, что творчество народных мастеров — не хобби и не архаика. Это важная составляющая экономики и имиджа региона.

Пресс-служба губернатора Пермского края

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