Марина Сизова «Искусство, созданное изо льда, ломать не хочется» Строитель ледового городка в Перми Кирилл Масягин — о стройке и специфике «бизнеса изо льда» Поделиться Твитнуть

Фото: из личного архива Кирилла Масягина

В этом году главный ледовый городок на пермской эспланаде строит подрядчик из Екатеринбурга. Каким будет городок, когда его построят, какие «подводные течения» есть у ледового бизнеса «Новый компаньон» узнал у руководителя компании «Это лёд» Кирилла Масягина.

Гостеприимный край



— Кирилл, вы будете строить главный ледовый городок в Перми. А нынче в декабре — оттепель. Может быть такое, что вдруг не из чего будет возводить ледяные чертоги?





— Самое сложное в нашем деле — угадать с погодой. Застройка ледовых городков — не «тёплое» строительство, когда точно известно количество кирпичей, кладочных элементов и сколько должно приехать блоков. Неожиданностей в нашем деле может быть много: фигуры поплывут, если пойдёт дождь, или вдруг кто-то из мастеров заболеет (а специалисты на перечёт)...Лёд не любит ни плюсовых температур, ни сверхнизких. Он излишне мягкий в оттепель и твёрдый как бетон в мороз. Просят обычно: «Ребята, сделайте график». Я его составлю, конечно, но очень условно, он сильно может отличаться от реалий. В Перми, насколько я знаю, сейчас лёд толщиной около 10 сантиметров. Для городка на пермской эспланаде нам потребуется около 750—800 кубометров льда (и ещё примерно 100 кубов планируем взять с запасом). Мы ждём, когда лёд можно будет использовать.





— А когда его можно будет использовать?



— Минимально при 20 см.



Фото: предоставлено Кириллом Масягиным

— Вы уже приступили к работам на эспланаде?





— Да, мы уже начали готовиться: наши сотрудники завозят бытовки, ограждения, закупают пиломатериал — мы пилим деревянные конструкции по чертежам. Сейчас производственный цех работает днём и ночью, чтобы успеть выполнить все задачи в срок. Сдача объекта — 27 декабря. В идеале, закончить работы 24 декабря. Главное — чтобы не подвела погода. Если возникнут проблемы, придётся выходить на ночные смены, чтобы успеть всё сделать в срок. Мы же недавно начали работу над проектом, поэтому столкнулись с некоторыми трудностями. На российском рынке, к примеру, не оказалось необходимых нам компонентов по освещению, поэтому мы рассматриваем возможность их поставки из Китая.





— Главная тема ледовых объектов в этом году — это «Большое пермское чаепитие», посвящённое пермскому гостеприимству. Чего ожидать пермякам к новогоднему торжеству?



— Мы любим делать сюрпризы жителям города, но не заказчикам. Вы уже видели эскизы. В проекте предусмотрено создание четырёх больших горок (высотой ската 3 м.) , двух средних (2 м.) и четырёх маленьких (1 м) . Эти горки — в виде больших скатертей со складочками, которые образуются на уголках стола. По всему периметру — чашки, самовары, блюдца, на которых расположатся тортики, зефирки, и т. д. Постараемся сделать всё, как было задумано.



— Сами сталкивались раньше с пермским гостеприимством?





— Тема нынешнего городка — прямо в точку. Пермский край — очень гостеприимен! Я люблю Прикамье. Здесь живёт один из моих лучших друзей со студенчества — скульптор Алексей Полушкин и почти каждый год в мае/июне я сплавляюсь по пермским рекам. Мне есть с чем сравнивать, могу сказать, что в Пермском крае очень красивая, великодушная и гостеприимная тайга. Пермские леса я облазил вдоль и поперёк! Всегда, когда говорят Пермь, она у меня вызывает тёплые душевные ассоциации. Жаль, что она не так раскручена как туристический центр, как могла быть.

Ведь есть, что показать людям: здесь много «настоящего» — древняя природа, деревенский быт. Классно поездить по пермским деревням, местным музеям. Я сейчас как раз читаю «Сердце Пармы» Алексея Иванова.

Фото: предоставлено Кириллом Масягиным

Нет конкуренции

— Из года в год главный ледовый городок возводил пермский подрядчик. В этом году конкурсные процедуры по выбору оператора ледового городка не состоялись из-за отсутствия заявок. Постоянный подрядчик объяснял свой отказ от участия в конкурсе недостаточным бюджетом. Вас этот бюджет, получается, вполне устраивает, раз вы займётесь строительством? И почему, на ваш взгляд, не было заявок?





— На ледовом рынке нас, предпринимателей, в принципе, не так много. И у многих — один-два проекта в сезон. Поэтому большинство, насколько я знаю, стараются заработать сразу больше. И если им это удаётся, то хорошо, а если нет — они сильно расстраиваются. Я придерживаюсь другой стратегии в бизнесе. Мы не стремимся получить сверхприбыль с одного проекта — это практически невозможно, если только, конечно, ты не всё делаешь сам, но в таком случае профессия становится ремеслом. Я понимаю, какой доход должен быть у художника, бригадира, управленца — у всей команды за день работы. Если прибыль составляет около 15—18%, меня это устраивает. А вот если меньше 10 %, это уже риски.

— Бывает так, что предполагать и то, как получится по факту — это разные вещи?

— Да, можно посчитать, что всё будет хорошо, но потом возникнет какой-нибудь непредвиденный расход из-за погодных условий, и окажется, что прибыль меньше.

Ещё есть один момент: в Перми первый транш подрядчик получает в течение декабря, а второй только в конце февраля 2025-го. На такие условия соглашаются немногие, поэтому у Перми, скорее всего, было мало заявок или их не было совсем. Подрядчик вынужден будет влезать в кредиты. И тут главное, чтобы заплатили вовремя. Если нет, то начинаются серьёзные проблемы. С такими условиями обычно могут работать только строители с хорошим кредитным плечом либо, такие, как мы: у нас есть ещё проекты, оплату за которых мы получим в конце года и можем перекинуть деньги оттуда.



Фото: предоставлено Кириллом Масягиным

— У вас же был прямой договор с городом?..





— Если закупка не состоялась, заказчик имеет право искать поставщика прямым договором. На нас вышли представители администрации Перми. Они выразили желание сотрудничать с нашей компанией при строительстве объекта. Мы отвечаем требованиям конкурсной документации. 15 ноября мы подписали договор. Возможно, есть подводные камни, которые мы не могли предвидеть и о них знает бывший пермский подрядчик. Посмотрим, как будет в этом году, и будем ли мы заявляться на Пермь в следующем.

У меня вообще принцип: я не берусь за работу, на которую нас не приглашают. Раньше мы торговались на аукционах, сейчас — нет. Когда бюджет сокращается, это сразу сказывается на качестве городка. Ты не можешь нанять людей, которые будут хорошо строить, за нормальные деньги. Поэтому одно из условий, которое я для себя ставлю — нас должны пригласить, и мы должны быть уверены, что не придётся жертвовать качеством ради низкой цены Потому что дёшево и хорошо не бывает. Та модель, которую мы рассчитали, в принципе, нас устраивает.





— Озвученная стоимость проекта — 26,4 млн рублей. Давайте поясним читателям, что входит в эту сумму.





— Непосредственно в проект входят: привоз, добыча льда, возведение деревянных конструкций, их облицовка, художественная резьба, уборка территории, а также определённые действия по введению проекта в эксплуатацию (электроэнергия и коммуникации, техническое обслуживание и охрана во время строительства). Кроме этого, мы предоставляем услуги по обслуживанию, содержанию и демонтажу. Фактически, это полный цикл работ под ключ. Исключение составляют операторы, которые работают на горке, — их нанимает город, они не входят в нашу эксплуатационную службу.





— Вы говорите, почти нет конкуренции на рынке?





— Я анализировал рынок госзакупок в 2017 году. Мне стало интересно, сколько на самом деле компаний существует в этой сфере. Нашёл около 56 компаний разных масштабов — от небольших до крупных. Одни брали заказы за миллион или полтора, другие — за 10 миллионов и (или) больше. Когда в 2021 году я снова провёл анализ, обнаружил, что осталось около 25 участников. Было заметно, что компании, которые работали с девяностых годов, стали уходить с рынка. Кто-то уходил из-за возраста, кто-то решил сменить сферу деятельности, некоторые закрылись из-за долгов.

Это грустно, потому что знания по художественной скульптуре и резке передавали мне люди, которым сейчас под 70 лет. Я ещё застал их — это советская школа, энтузиасты и любители своего дела. И они уходят. Отрасль вымирает. Молодых кадров не так много, и это меня расстраивает. Ещё примерно 10—15 лет — и уже мы начнём тоже уходить из бизнеса. А придут ли на смену? Сейчас я ставлю перед собой задачу передавать накопленные знания: и отрицательного, и положительного опыта.



Фото: предоставлено Кириллом Масягиным

— Почему люди не идут в отрасль?





— Это связано, во-первых, с тем, что у нас закрываются художественные училища и кафедры в институтах, где обучают скульптуре и непосредственно прикладному искусству, их становится всё меньше и меньше.

Немаловажный момент: госзакупки, в которых мы участвуем и на которые подаём коммерческие предложения, не отражают специфику наших работ. В реестре Минстроя до сих пор нет наших видов деятельности. Есть похожие, например, подъём бетонных блоков или монтаж бетонных конструкций. Но, на мой взгляд, отдельно должны быть внесены в реестр: выемка природного льда, монтаж ледяных кубиков размером с блок или монтаж плит с помощью техники и операторов. Многие компании закрылись или потерпели убытки из-за того, что эти требования не были унифицированы и их приходилось подстраивать под общие стандарты госзакупок. И я одно время, когда потерял деньги тоже из-за этого, думал о закрытии бизнеса. По этой причине компаний становится всё меньше и меньше.



Фото: предоставлено Кириллом Масягиным

— Для вас же хорошо? Конкурентов меньше…





— Рынок большой. Для всех есть место. Мне в любой момент могут понадобиться люди, чтобы закончить работы в срок, если вдруг, например, кто-то заболел из бригады, и нужна будет помощь. И тогда я буду обращаться к коллегам.

Я думаю о перспективе, которая наступит через 15 лет, она не очень радужная: специалистов нет, а предложений — много. И государство, к сожалению или к счастью для нас, вынуждено окажется платить за эту работу огромные деньги. Это палка о двух концах.

Романтики льда

— Не встречались с варварством, люди не портили городки?





— Я всегда объясняю художникам и рабочим, что нужно строить так красиво и так круто делать свою работу, чтобы ни у кого не вызвало желания взять что-либо и сломать. Если городок получится красивым, то даже человек, который обычно ведёт себя не лучшим образом, не станет портить скульптуры.

Да, иногда бывает, что дети или подростки подходят к плитам и роняют их. Плиты стоят как костяшки домино, и, конечно, многим интересно посмотреть, как они упадут. Но в целом за 15 лет я не помню случаев серьёзного ущерба нашим объектам, кроме ситуаций с падением плит.



Помню, когда мы вырезали свой первый городок (это был город Лесной в Свердловской области), к нам подошли ребята определённой социальной группы — уже подшофе, с пивом и сигаретами, они удивлялись: «Из чего это сделано? Так красиво!» Мы отвечали: «Изо льда». Они не верили: «Неужели изо льда можно сделать такую красоту?» А мы подтверждали: «Да, это лёд». И такие разговоры повторялись не раз и не два. Всем, кто интересовался, мы объясняли, что скульптуры действительно сделаны изо льда. Людей удивляло, что можно создавать такие ажурные вещи! Так появилась идея назвать компанию «Это лёд». И, я думаю, у этих людей не поднимутся ни рука, ни нога на ледяные скульптуры, потому что они будут видеть красоту и уважать её.

— Может, в принципе, руководить ледовыми проектами человек, далёкий от творчества?





— Будь-то завод по производству тушёнки или металлоизделий, или же компания, занимающаяся скульптурой, как в моём случае, не каждый может добиться успеха. Для этого нужно либо родиться с определёнными задатками, либо пройти определённый путь развития в жизни. Например, создавать ледяные скульптуры может один человек из десяти тысяч. Если я уйду из компании, она закроется. Нужно, чтобы к этому лежала душа. А ещё важно пройти определённый путь: получить соответствующее семейное воспитание, окончить художественную школу, выучиться профессии. Как это было в моём случае.

Либо в какой-то момент нужно проснуться и сказать себе: «Я хочу заниматься скульптурой» — и начать этот путь. Тогда можно стать плотником, слесарем, бухгалтером, политиком — кем угодно. Но самое важное — это искренний интерес к делу.





— Что вам нравится в ледовом бизнесе?





— Для меня это не просто бизнес. А любимое дело. Мне нравится решать сложные задачи, создавать невероятные проекты и вдохновлять людей на их реализацию. Это нечто большее, чем просто зарабатывание денег. Если ты работаешь там, где тебе по-настоящему нравится, деньги приходят сами собой. Единственное, когда работаешь от сезона к сезону, дольше учиться бизнесу. Я начал хорошо зарабатывать только лет через 10, как создал бизнес. А до этого — учился, в том числе: как заботиться о людях, каких художников нанимать, как оптимизировать процессы и решать проблемы в сжатые сроки, как доставать лёд и какого он должен быть качества, как его готовить — всё это имеет значение.

— Каково с творческими людьми?..

Фото: предоставлено Кириллом Масягиным

— Иногда начинать приходится с нуля: в этой сфере не бывает готовых специалистов, я таких никогда не встречал. Художники, которые к нам приходят, поначалу как дети. О них нужно заботиться. С каждым годом задачи усложняются. И вот уже из простого работника вырастает худрук, а из рабочего получается бригадир или специалист по управлению персоналом или техническим вопросам.

Хочу отметить, что люди, которые работают в этой сфере, — настоящие романтики. Им нравится преодолевать трудности и испытывать свою силу воли. В моей компании есть сотрудники, которые работают со мной уже 12—15 лет. Я точно знаю, что таких людей найти очень непросто.



— В каких регионах любите работать?



— Сейчас мой самый любимый регион — Урал. Здесь самая стабильная погода и понятные процессы. Много талантливых художников, есть вся необходимая база.





Фото: предоставлено Кириллом Масягиным

— Самые необычные ваши заказы?





— Один клиент гольф-клуба хотел на новогоднюю ночь ресторан изо льда. Мы построили его за 6—7 дней. Стоимость проекта составила примерно 4,5 млн руб. Главное для нас было, чтобы ледяной купол ресторана не упал в новогоднюю ночь на заказчика и его гостей. Он имел форму полусферы, диаметр — 12 метров, высота — около 5,5 метра. Вес конструкции достигал 50 тонн. Мы применили специальную программу, которая рассчитала таяние льда при разных температурах, ветровые нагрузки, турбулентность и изменение грунта. То есть подошли к этому вопросу со всей серьёзностью. На расчёты только техпараметров ушло около 250 тыс. руб.





— Любимый ваш проект?



— На Манжероке (Алтай) мы возвели самую высокую башню из льда в России в прошлом году. Эта 15-метровая башня попала в Книгу рекордов России. Это был очень масштабный проект, в котором были задействованы около 130 человек и порядка 2 тыс. кубов льда.



Фото: предоставлено Кириллом Масягиным

— Ваша работа — сезонная. Зима ушла и что дальше?





— Летом мы занимаемся индивидуальными проектами: строим ресторанные комплексы, деревянные конструкции, малые архитектурные формы, детские площадки. Не сидим без дела. Кроме того, мы готовимся к новому сезону: продумываем планы, оптимизируем процессы и решаем, какие малые архитектурные формы будем использовать в следующем году. То есть нам всегда есть чем заняться, отдыхать некогда.





— Мечта?



— Китайцы строят самые высокие и большие ледовые городки в мире, которые привлекают множество туристов, по моим данным, это около 4-5 млн человек за две недели. Стоимость такого проекта составляет около 12 миллиардов рублей. Мы можем создавать подобные объекты и в России, нужна только локация и инвесторы, заинтересованные в развитии данного места.

Фото: предоставлено Кириллом Масягиным

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.