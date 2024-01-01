Александра Пермякова Ждут новых «орлят» Санаторий «Орлёнок» готов к приёму детей после ремонта в Прикамье Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На базе детского санатория «Орлёнок», что в 50 километрах от Перми, недалеко от Усть-Качки, могут получать оздоровительные процедуры ребята со всего Пермского края. Здесь только что завершился капитальный ремонт.

Строителям понадобилось 10 месяцев, чтобы полностью преобразить лечебный и спальный корпуса санатория. Строители делали всё быстро — ведь ждали дети. И сейчас идут последние приготовления перед заездом ребят.

Одним из первых готовность санатория Краевой детской клинической больницы после ремонта оценил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, в регионе ведётся планомерная работа по обновлению медицинских учреждений. И ремонт корпусов «Орлёнка», проводимый в рамках краевой программы «Качественное здравоохранение», — один из прекрасных примеров.

«Заменены крыши на обоих зданиях, обновлены фасады, подведены все инженерные системы к корпусам, выполнены отделочные работы, вставлены новые окна», — рассказала во время обхода зданий Наталья Киселёва, заместитель генерального директора ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

Заведующая санаторием Юлианна Посохина отмечает, что, кроме всего прочего, приобретена новая мебель (парты, кровати, стулья, шкафы, тумбы), а также новые аппараты для физиотерапевтического лечения, ванны для бальнеотерапии, гидромассажная ванна.

«Здесь у нас находятся четыре новые ванны для хвойных процедур, акриловые, с ручками для детей», — провела она экскурсию.

Всего на ремонт двух корпусов было выделено 142 млн руб.

Пресс-служба правительства Пермского края

Ежегодно оздоровление в «Орлёнке» проходят более 2800 детей в возрасте от четырёх до 17 лет.

«Санаторий рассчитан на 160 человек на один заезд, соответственно, за год у нас проходят оздоровление порядка 2800 детей», — рассказал д. м. н., главный врач ГБУЗ Пермского края «Краевая детская клиническая больница» Дмитрий Антонов.

Продолжительность курса по путёвке составляет 19 дней.

Дети, находясь в санатории, не отрываются от учёбы, занимаются с педагогами Усть-Качкинской средней школы.

В санатории работает более 50 человек, в том числе воспитатели, которые организуют культурно-развлекательные программы для пациентов санатория.

Пресс-служба правительства Пермского края

Также в «Орлёнке» есть центр досуга, игротека, спортивные объекты.

Регулярно проводятся концерты, беседы, показы видеофильмов, отмечаются праздники.

Первая смена заедет в обновлённые стены уже в декабре.

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