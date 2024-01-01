Биг-бэнд, «Щелкунчик» и музыкальный театр Афиша на неделю 9–15 декабря Поделиться Твитнуть

TALANY PRODUCTION — независимый музыкальный театр из Санкт-Петербурга, который создаёт эксклюзивные авторские спектакли, мюзиклы и шоу, а также адаптирует бродвейские постановки. Это будут первые гастроли TALANY PRODUCTION в Перми. На сцене частной филармонии «Триумф» артисты театра покажут три своих мюзикла. Во вторник, 10 декабря, они исполнят мюзикл «Еx-королевы» (18+) — российскую адаптацию британского мюзикла SIX, представляющего собой современный пересказ жизни шести жён Генриха VIII. На следующий день зрителей ждёт фантастическая история о речных ундинах «Лорелея. Дева Рейна» (6+), а 12 декабря, в заключительный день гастролей — сатирический мюзикл о подростках «Дорогой дневник» (16+).

«Три плюс кот» — искромётная комедия про любовь по сценарию Евгения Шестакова, знаменитого писателя-сатирика, автора монологов Шифрина, Хазанова, Евдокимова и других эстрадных артистов. Герои пьесы — разведённый мужчина Сергей, его говорящий кот и две идеально-неидеальные женщины — бывшая жена Вера и новая возлюбленная Юля. О чём спектакль? Конечно, о любви. О такой любви, которую мы все действительно хотим испытать — ясной, нежной, интимной, доброй. О любви, которая нам всем очень нужна. Комедия была поставлена командой Театра-Театра как спектакль выездного формата, созданный специально для больших сценических площадок.

В ДК им. Солдатова состоится концерт сводного биг-бэнда Пермского музыкального колледжа и Пермского государственного института культуры под управлением заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина. Концерт посвящён юбилею маэстро и 100-летию Пермского музыкального колледжа. Перед зрителями выступят известные артисты — выпускники колледжа — Юлия Гарифуллина (Нью-Йорк), Олеся Ковалёва (Москва), Наталья Шнайдер, Татьяна Лекомцева, Светлана Тимошенко, Роман Аверин (Пермь) и другие музыканты. В программе прозвучат известные эстрадные и джазовые композиции, а также аранжировки самого Евгения Манцирина.

Lida (настоящее имя — Николай Ромадов) — быстро набирающий популярность артист. Родился в мае 1995 года в Москве, называет себя «Королевой хэппи хардкора». Уже в подростковом возрасте создал первую рок-группу и профессионально научился играть на фортепиано. В 2014 году под псевдонимом Фрио выпустил свой первый трек, а в конце 2019-го — дебютный альбом. Сейчас Lida — полноценный большой артист. Каждый его концерт проходит почти при солдауте, поэтому масштабы площадок с каждым разом растут. В этот четверг Lida выступит в концерт-холле «Свобода» в Перми с большим шоу в рамках своего нового тура.

«Похождения повесы» — опера Игоря Стравинского, созданная в 1951 году и представляющая собой уникальное сочетание музыки неоклассического стиля и захватывающего сюжета. «Похождения повесы» подводят черту под неоклассицистским периодом творчества композитора, длившимся на протяжении трёх десятилетий. Либретто основано на серии гравюр Уильяма Хогарта, которая рассказывает о трагической судьбе Тома Рэйкуэлла, доведённого соблазнами светской жизни Лондона до сумы, тюрьмы и Бедлама. Как и почти любая оперная постановка, эта не обошлась без участия хора, который в этом спектакле не только поёт, но и танцует.

«Иноекино» выпускает в прокат эталонную костюмную драму «Амадей», снятую Милошем Форманом по сценарию Питера Шеффера. Это завораживающий портрет великого композитора и мощное высказывание о любви к музыке, о таланте и зависти. Форман перенёс на экран историю напряжённого соперничества между Моцартом и его современником, композитором Антонио Сальери. Эта полностью вымышленная вражда была популяризирована Александром Пушкиным, а затем последовали опера Римского-Корсакова и пьеса Питера Шеффера. Фильм, как и его предшественники, претендует не на историческую достоверность конфликта, а на его универсальность: в центре повествования — борьба гениальности и посредственности, Бога и человека, новаторства и закостенелого общества. Демонстрироваться будет новейшая 4К-реставрация театральной версии, созданная в этом году специально к 40-летнему юбилею фильма.

Mirror of Enigma — уникальное представление, в котором объединяются легендарные хиты ENIGMA, SANDRA и GREGORIAN. Это не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия, где элементы электроники, эмбиента и хорового пения создают неповторимое звучание, которое погружает зрителей в атмосферу глубоких эмоций и волшебства. В программе шоу виртуозно переплетаются этнические мотивы и поп-музыка, что позволяет создать удивительные звуковые пейзажи, полные гармонии и красок. Использование широкого спектра этнических инструментов, таких как флейты, перкуссия, гитары и струнные инструменты, придаёт композициям особую глубину и насыщенность. Это сочетание звучит особенно эффектно в контексте стиля New Age, который известен своей способностью вызывать чувства и создавать особое настроение.

Камерный оркестр «Орфей» представит в «Доме писателя» премьеру мистической трилогии, посвящённой роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это будет музыкальный спектакль для чтеца-дирижёра и оркестра. Каждый вечер — новая часть трилогии. В первой части, получившей название «Профессор», будет затронута тема мистики, а монологи Воланда и его диалоги с другими персонажами будут сопровождаться музыкой Дмитрия Шостаковича. Вторая часть под названием «Что есть истина?» переносит в мир романа в романе. Это история о поиске истины, о сомнениях и вере в Бога под мелодии Арво Пярта. Завершающую часть спектакля «История любви», которая повествует об отношениях между Мастером и Маргаритой, дополнят сочинения Петра Чайковского. Текст романа будет читать художественный руководитель и дирижёр «Орфея» Пётр Юрков.

«Щелкунчик» — символ Рождества (в советской традиции — Нового года). Повесть Гофмана, балет Чайковского, множество экранизаций... Сказка не вполне взрослая и не совсем детская. Жутковатая и забавная, романтичная и насмешливая, со счастливым финалом и затаённой горечью. Вот уже более двухсот лет «Щелкунчик» создаёт праздничное настроение и ощущение чуда. Пермский ТЮЗ дарит зрителям возможность стать гостями сказки и принять участие в новогоднем балу для всей семьи. «Щелкунчик» театра юного зрителя — это знакомые герои (Мари, Щелкунчик, Мышиный король), новогодняя ёлка, игры и веселье. А финал этой истории будет зависеть от самих зрителей, от их смелости, доброты и жажды приключений.

ЦГК приглашает на вдохновляющий показ уникального фильма о забеге, который соединил два города — Екатеринбург и Пермь. Сам забег состоялся в начале сентября 2024 года. Восемь энтузиастов пробежали 360 км за двое суток без сна и остановок. И не просто пробежали, а запечатлели свои приключения на камеру и сделали киноленту. Получилась история о преодолении, командной работе и любви к бегу. В конце ноября команда LOOONG RUN провела презентацию своего фильма в Екатеринбурге, а теперь едет в Пермь. Зрителям предстоит увидеть, как бег объединяет людей и раздвигает границы здравого смысла. Зарегистрироваться на показ можно по ссылке.

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