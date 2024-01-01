Алёна Морозова Фабрика высоких технологий В Перми состоялся межвузовский хакатон для вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы» Поделиться Твитнуть

Фото: схема «АСУ микроклимата кампуса» / ПГАТУ

Для того чтобы создать проект «умного» устройства или продукта высоких технологий, не обязательно быть большим учёным и опытным специалистом. Для разработки прорывной идеи достаточно обладать базовыми знаниями, иметь команду единомышленников и оказаться в правильном месте. В конце ноября для 200 пермских студентов этим правильным местом стал межвузовский хакатон для вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы», который создаётся в Перми в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Соревнования для молодых разработчиков проходили в течение двух дней в Центре науки краевой библиотеки им. А.М. Горького. Участники увлечённо работали в командах под руководством отраслевых экспертов над разработкой технических и ИТ-решений по заказным задачам.

Фото: «Агроконсультант» команды ПНИПУ (факультет прикладной математики и механики) / ПГАТУ

Сборный состав

Всего на хакатон заявилось 20 команд по трём технологическим направлениям: современные агробиотехнологии, искусственный интеллект и беспилотные авиационные системы.

По словам советника при ректорате Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) Эдуарда Сатаева, обязательным условием формирования команд стал межвузовский характер.

«Это соответствует тем смыслам, которые Министерство науки и высшего образования России закладывает в концепцию современных кампусов: новые идеи и разработки появляются на стыке научных направлений и во взаимодействии разных вузов», — сказал Эдуард Сатаев.

Напомним, в пермском межвузовском кампусе «Будущее Пармы» будут построены учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на 5 тыс. мест. Научная инфраструктура кампуса позволит молодёжи региона заниматься исследовательской деятельностью и фундаментальной наукой в инновационных лабораториях, внедрять разработки в производственные процессы промышленных предприятий региона.

Фото: защита «АСУ микроклимата кампуса» / ПГАТУ

Заслуженные награды

По итогам хакатона победителями стали команды Пермского Политеха, Фармацевтической академии и Пермского ГАТУ. Команды разрабатывали автоматизированную систему управления микроклиматом для межвузовского кампуса «Будущее Пармы», систему для патрулирования парковок в условиях города, а также занимались поиском способа получения доступного и качественного белка для агропромышленного комплекса.

Фото: команда ПГАТУ / ПГАТУ

Студент второго курса электротехнического факультета Пермского Политеха Андрей Сырвачев рассказал о проекте его команды «АСУ микроклимата кампуса «Будущее Пармы». Система управляет микроклиматом с помощью искусственного интеллекта и способна сократить расходы на обслуживание и администрирование системы. По замыслу разработчиков нейросеть на основе данных с камер видеонаблюдения определит количество людей в аудиториях, проанализирует показания датчиков систем отопления, вентилирования и освещения в помещениях кампуса и с помощью специального кода подаст сигнал для изменения параметров работы.

На защите проекта авторы идеи представили рабочий концепт, который состоит из созданного telegram-бота с интегрированным уникальным скриптом, дата-сета с людьми и обученной нейросети. Работоспособность системы была продемонстрирована на схеме, состоящей из датчиков и сервоприводов.

«Наш проект можно применять не только для межвузовского кампуса, но и масштабировать на другие области и сферы для создания более комфортных условий для обучения работы и жизни. Мы с командой надеемся, что такие мероприятия будут проводиться чаще. Вообще заметно, что в последнее время создаётся благоприятная обстановка для развития технических умений и возможности показать и оценить свои знания. В следующем году обязательно присоединимся к хакатону», — добавил Андрей Сырвачев.

Фото: ПНИПУ «АСУ управления в кампусе» / ПГАТУ

В числе проектов был также представлен чат-бот-агроконсультант на основе искусственного интеллекта «КормМастер» от команды ПГАТУ. Ключевые функции продукта — расчёт рациона и его стоимости для сельскохозяйственных животных и птицы, выдача рекомендаций по кормлению, а также планирование кормления животных в хозяйствах любой мощности.

Ещё одного агроконсультанта разработала команда из Пермского Политеха с факультета прикладной математики и механики, направления информационные системы и технологии. За отведённое время ребята собрали пользовательскую платформу для взаимодействия с нейросетью. В основу легла открытая языковая модель. Доработанная, на момент защиты, система умела находить дополнительную информацию к вопросу из профильной базы данных и дополнять вопрос дополнительной информацией для более точного ответа.

Фото: команда ПГФА / ПГАТУ

Проведение межвузовского хакатона стало возможным благодаря Пермскому государственному аграрно-технологическому университету и Дирекции студенческого кампуса мирового уровня «Будущее Пармы».

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