Александра Пермякова Более 200 студентов собрались в Перми на межвузовский хакатон Они решают актуальные технологические задачи Поделиться Твитнуть

Фото: ПГАТУ

Архив

В Центре науки краевой библиотеки им. А.М. Горького работает межвузовский хакатон для вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы», создаваемого в Перми в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Студенты распределились по 20 командам для решения задач по трём технологическим направлениям.





Первое направление — современные агробиотехнологии. Одной из задач был поиск технологии получения дешёвого и качественного белка для предприятий агропромышленного комплекса.





Второе направление — искусственный интеллект. Межвузовские команды занялись разработкой на базе ИИ «Агроконсультанта» автоматизированной системы расписания занятий в зависимости от занятости аудиторий, переговорных, управлением системами освещения, кондиционирования, обогрева в межвузовском кампусе.





Третье направление — беспилотные авиационные системы (БАС).



Студенты в течение двух дней проведут работу в своих командах (при этом они могут проконсультироваться с отраслевыми экспертами), защитят свои работы. В конце курса разработчиков ждёт награждение.

Фото: ПГАТУ

Архив

Мероприятие стало возможным благодаря Пермскому государственному аграрно-технологическому университету и «Дирекции студенческого кампуса мирового уровня «Будущее Пармы».





По словам советника при ректорате ПГАТУ Эдуарда Сатаева, студенты, аспиранты и молодые исследователи вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы» получили возможность углубиться в интересующие их научные направления и применить свои знания на практике благодаря Десятилетию науки и технологий.





«Обязательным условием формирования команд является межвузовский характер. Это соответствует тем смыслам, которые Министерство науки и высшего образования России закладывает в концепцию современных кампусов: новые идеи и разработки появляются на стыке научных направлений и во взаимодействии разных вузов. Для участников нашего хакатона это возможность завести новые полезные контакты и наработать навык командной работы", — сказал Эдуард Сатаев.





Он выразил уверенность, что при краевой поддержке многие идеи, сформулированные в ходе хакатона, смогут быть реализованы в виде реальных технологических продуктов.

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