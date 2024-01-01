Бизнес-стендап, рок-опера и европейская музыка Афиша уикенда 29 ноября — 1 декабря Поделиться Твитнуть

На площадке «Часового завода» состоится уникальное событие — бизнес-стендап с участием артиста Comedy Club Жени Синякова. Выступать будет не только приглашённая звезда и другие комики, но и сами предприниматели — для них это будет первый опыт в стендапе, а ещё возможность привлечь внимание к своему бизнесу в нестандартным формате, завести новые знакомства и найти единомышленников и партнёров. Также в программе: специальные гости, розыгрыш призов от спонсоров и множество активностей для зрителей.

Артисты Красноярского музыкального театра приедут с гастролями в Пермь и исполнят на большой сцене ТТ рок-оперу «Орёл и Ворон» по мотивам «Капитанской дочки» Александра Пушкина. Это современный взгляд на историю становления личности. Все герои сюжета, разворачивающегося на сцене, сталкиваются на своём пути с выбором. Но только Пётр Гринёв и Маша Миронова меняются, они вырастают, в них крепнет способность нести ответственность за свою жизнь и любовь. Спектакль является трёхкратным лауреатом премии «Золотая маска» 2024 года.

В 2024 году фестиваль пройдёт в 18-й раз под новым названием: ранее он назывался «Радуга Прикамья», в этом году его переименовали в «5.6». В программе — 43 фильма от авторов из Перми и Пермского края: игровые и документальные картины, анимация, клипы и экспериментальное кино. Кроме конкурсной программы, на фестивале пройдут показы спецпрограммы «Наука на большом экране», где собраны фильмы фестиваля «Дни научного кино». Это фильмы об исследованиях и мечтах, об арктической экспедиции и природных катаклизмах. Также состоятся премьеры фильмов студентов Пермской киношколы. Посмотреть расписание и зарегистрироваться на показы можно на сайте фестиваля.

Зрители станут свидетелями волшебства миллиарда песчинок, оживлённых фантазией художника, которые расскажут чудесную сказку «Русалочка». В шоу примут участие мастер песочной анимации, художница, финалистка международного конкурса Sand Malerei Festival (Гамбург, 2016 год) Елена Кадырова и солист Уральского государственного театра эстрады, лидер группы «Красная скрипка» Александр Рассказов. Загадочные образы героев, созданные на световом столе, будут транслироваться на большой экран, взмахи руки художника будут заряжать песчинки энергией, оживляя изображения, а живая музыка позволит тонко чувствовать настроения сказочных героев.

Фестиваль приурочен к шестому дню рождения благотворительной организации «Территория передышки», которая помогает людям, оказавшимся на улице, и тем, кто рискует потерять дом. На фестивале можно будет поучаствовать в творческих мастер-классах, послушать лекции и приобрести милые вещицы для дома — в качестве подарков на Новый год себе и близким. А ещё поддержать работу проектов «Территории передышки»: автобуса «Еда на колёсах», дневного центра, программ заселения. Подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

В эти выходные в PERMM пройдут первые экскурсии по новой выставке коллекции «Правило шва». Искусствовед Владимир Береснев приглашает на концептуальную прогулку по экспозиции — это новый формат разговора о современном искусстве, где приоритет отдаётся не разгадке замысла художника, а настройке видения и мышления зрителя в контексте выставочного проекта в целом. Тема «сшивания», которую задаёт объект-медиатор, давший название выставке («Правило шва» Аси Маракулиной), объединяет не только все объекты экспозиции, но и выстраивает программу экскурсии. Участники будут учиться «шить», используя слова и взгляды: соединять искусство с реальностью, искусство с искусством, воображаемое с невообразимым.

Divertissement можно буквально перевести с французского как «развлечение» или «увеселение». Так называют балетный спектакль, состоящий из отдельных номеров, не связанных между собой. «Балет Евгения Панфилова» подготовил уже вторую программу современной хореографии, объединённую под общим названием «Дивертисменты босиком» (первая была показана в 2020 году), которая собрана из миниатюр и фрагментов лучших спектаклей театра последних лет. В новую программу вошли номера, поставленные для фестивалей и конкурсов, — «Мой милый Сердан», «Кукла» и другие, а также фрагменты из таких спектаклей, как «Жажда жизни» и «Звезда 62090» в хореографии Сергея Райника и Алексея Расторгуева. Босая нога — как особый символ и отличительный знак современного танца. Все номера вечера будут исполнены босиком.

Частная филармония «Триумф» продолжает проект Abendmusik (нем. — «вечерняя музыка»). Это цикл концертов духовной и светской музыки в особой атмосфере старинной церкви, уникальная акустика которой позволяет получить незабываемый опыт восприятия произведений. Гости ближайшего концерта Abendmusik за один вечер смогут услышать эхо восьми столетий европейской музыки. Евгений Синицын (виола да гамба) и Алексей Сучков (орган) проведут их от мелодий Средневековья — через ренессансные, барочные, классицистские и романтические произведения — к работам композиторов XX века.

Новая работа чилийского режиссёра Пабло Ларраина рассказывает историю последних дней оперной певицы Марии Каллас. Это завершающая часть его трилогии о знаковых женщинах XX века — после фильмов «Джеки» (о Джеки Кеннеди) и «Спенсер» (о принцессе Диане). Действие фильма происходит в Париже 1977 года, где Каллас проводит свои последние дни. Анджелина Джоли, сыгравшая главную роль, создаёт тонкий, нюансированный портрет великой певицы на закате жизни. Режиссёр смешивает реальность и галлюцинации героини, используя флешбэки для исследования её прошлого и внутреннего мира.

Выставка является частью проекта «Системная сборка». Каждая выставка этого проекта обращается к отдельному региону и создаётся кураторами галереи «Триумф» совместно с локальными кураторами и институциями. Сборка подразумевает попытку сосредоточить в одном пространстве многообразные стили и языки художественных высказываний авторов. Ранее в рамках «Системной сборки» в ЦГК работала выставка «Хроника цветущих событий», где были представлены работы художников из Нижнего Новгорода. «Улица с односторонним движением» объединяет художников, чья биография связана с Казанью. Выставка рассматривает важность места и широкий спектр отношений к нему, а также влияние ландшафта, памяти, личной истории и других факторов на формирование визуального языка в персональном творчестве.

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