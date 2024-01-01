Арфа, лекции и Праздник гуся Афиша уикенда 22–24 ноября Поделиться Твитнуть

В российский прокат вышел пронзительный байопик о Ли Миллер — легендарном фотокорреспонденте британского Vogue времён Второй мировой войны, авторе всемирно известного «Репортажа в ванной Гитлера» и других величайших кадров, которые потрясли мир. Кейт Уинслет, исполнившей главную роль, критики дружно пророчат «Оскар». В пятницу в «Кристалле» пройдёт спецпоказ картины совместно с V Женским бизнес-форумом. Вместе с победительницами премии «Деловая жизнь женщины Пермского края» и pr-менеджером проекта Дарьей Лао зрители обсудят фильм и на примере героинь разберут, как женщины справлялись с вызовами начала XX века.

В органном зале Пермской краевой филармонии состоится концерт выпускников и студентов Пермского музыкального колледжа, приуроченный к 100-летию учебного заведения. В концерте примут участие заслуженный артист Республики Карелия, приглашённый солист Мариинского театра Владимир Целебровский (баритон), заслуженный деятель искусств РФ Андрей Кудрявцев (скрипка), лауреаты международных конкурсов Михаил Шошин (хормейстер, регент), Виталий Беляков (флейта), Владимир Тарасов (баян) и Даниил Козионов (фортепиано),а также музыковед Екатерина Баталина-Корнева, камерный оркестр колледжа и хор «Кама Cantabile».

Лекторий будет проходить в рамках выставки «Камская ГЭС. Время энергии», которая сейчас работает в доме-музее Николая Славянова. Выставка приурочена к 70-летию гидроэлектростанции. На ней представлены материалы музея и архива ГЭС: оборудование, фотографии и документы, воспоминания ветеранов. Лекторий будет состоять из четырёх встреч. Ближайшая лекция, которая состоится 22 ноября, называется «Я приехал по зову партии: агитационные приёмы газет Камской ГЭС в борьбе за рабочие кадры в конце 1940-х — начале 1950-х годов». Кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин ВШЭ в Перми Александр Глушков расскажет об идеологических приёмах, которые использовались в многотиражках Камской ГЭС в борьбе за постоянные рабочие руки. Зарегистрироваться на эту лекцию и посмотреть расписание следующих можно на сайте Пермского краеведческого музея.

Праздник гуся — это интерпретация старинного татарского обряда «Гусиные помочи». Традиционно в этот день ощипывали пух и заготавливали впрок гусиное мясо. Работа была коллективной, и во время неё молодые люди присматривались друг к другу для того, чтобы в дальнейшем строить отношения и создавать семьи. Идея праздника состоит в возвеличивании любимой домашней птицы татарского народа посредством превращения домашнего обряда в яркое действо с элементами ярмарочного процесса, различных состязаний и творческого общения. В программе: показ мультфильмов и видеозарисовок «Гусиные истории» в социальном кинозале, коллективное изготовление ковра с использованием различных техник, розыгрыш «гусиной» лотереи, песенный марафон и семейная эстафета. В конце праздника, как всегда, всех гостей ждёт вкуснейшая гусиная каша.

В джаз-баре Cult уже становится хорошей традицией каждый месяц приглашать музыкантов из других городов. Вечер 23 ноября можно будет провести в компании дуэта певицы из Ижевска Анны Кабаковой и пермского пианиста Дениса Сона. Объединённые одной страстью — любовью к джазу, музыканты поделятся друг с другом и с гостями сокровенным, используя палитру джазовых красок. Музыка в очередной раз откроет возможность прозвучать тому, что сложно выразить словами.

ЦГК приглашает на встречу, где пересекутся два параллельных проекта — финисаж выставки «Линия берега» и открытый семинар Центра публичной истории, который изучает историю гидроэнергетики в Прикамье и связанные с ней социальные трансформации. На встрече поговорят о современных исследованиях социальных последствий создания Камского моря и перспективных исследованиях, проведут финальную кураторскую экскурсию по выставке, представят хроники студенческой экспедиции, обсудят сложности прочтения и интерпретации архивных документов советской эпохи и расскажут о просветительском онлайн-проекте «Другие берега». Регистрация — по ссылке.

В фойе Пермского театра оперы и балета вновь зазвучит арфа. Программа состоит из произведений современных и классических авторов, демонстрирующих многогранность арфы и её взаимодействие с другими инструментами: флейтой, скрипкой, альтом и валторной. Исполнители — Лилия Ахметова, Анастасия Михайловская, Кристина Лебедева, Зоя Каракуца, Ирина Марцинкевич и Максим Кувычко — представят оригинальные интерпретации сочинений Бернара Андре, Павла Карманова и Леонида Десятникова, а также произведений Мориса Равеля, Джона Томаса, Энрике Гранадоса и Клеманс де Грандваль. Концерт позволит зрителям оценить красоту камерной музыки в оригинальных аранжировках и редких ансамблевых сочетаниях.

В «Кристалл-центре» продолжается серия премьерных показов пермских документальных фильмов. Программа, организованная Пермским союзом кинематографистов, приглашает зрителей познакомиться с историей, культурой и необычными судьбами через объектив местных режиссёров. Финальным аккордом программы станет показ фильма «Третий звонок» режиссёра Алексея Романова. Картина переносит зрителей в атмосферу коми-пермяцкого театра в Кудымкаре, где искусство и культура создают удивительное пространство для вдохновения. Фильм показывает магию театра, где оживают пьесы на редком коми языке, а зрители — дети, которые впервые выехали из своих деревень. Регистрация на кинопоказ тут.

К финалу выставочного проекта «Art & Science: Открытые тела» музей PERMM совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом запускают большую научную программу из шести лекций. В Пермь приедут приглашённые спикеры: историки искусства, философы, искусствоведы, теоретики медиа, арт-критики и действующие кураторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Лекторы затронут такие темы, как паранаучное изобретательство в современной России, советское кибернетическое искусство, использование стекольной продукции в науке и искусстве. Программу откроет лекция куратора, арт-критика и историка искусства Дмитрия Пиликина «Машина, которая способна разрешить все споры» о появлении «умных» гаджетов и их роли в нашей жизни. Зарегистрироваться на эту и другие лекции можно здесь.

В частной галерее Анастасии Поповой 19 ноября состоялось открытие её новой персональной выставки «Гладь да благодать». В экспозиции представлены работы, написанные художницей под впечатлением от недавних путешествий по Пермскому краю. Все картины она создавала в мастерской, трансформируя увиденный пейзаж через свои мысли и чувства, радости и переживания. Сама автор отмечает, что при взгляде на безупречную природу края её душа каждый раз радуется, как в первый. Эту серию, по её словам, она создавала с особенным трепетом и мыслями, как же хорошо на Урале.

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