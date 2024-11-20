Пермские школьники изучили «Магазин приложений» на Уроке цифры С технологиями магазина приложений познакомились более 80 учеников старших классов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Прикамье проходит новый этап Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», в рамках которого в пермской школе № 9 им. А.С. Пушкина состоялся открытый урок по теме «Магазин приложений».

Попробовали себя в роли IT-менеджеров

Более 80 учащихся 8-10 классов познакомились с актуальными технологиями и востребованными ИТ-профессиями на примере российского магазина приложений RuStore.





Ребята изучили основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений, узнали, как устроен процесс модерации контента.





По сюжету, ученики становятся владельцами собственного магазина приложений и управляют им.





Они решают задачи, связанные с созданием и продвижением магазина, знакомятся с профессиональными ролями IT-команды, выполняют задания и принимают решения, которые напрямую повлияют на успех их цифрового продукта.





Также ученики решают маркетинговые вопросы и занимаются рекламой, учитывая потребности аудитории. Управляют доходами и расходами. Это позволяет им попробовать себя в реальных задачах в игровой среде и подготовиться к работе с проектами в будущем.





«Раскрывают свой потенциал»

Материалы к новому уроку разработала компания VK. Сам урок для школьников провели первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев и амбассадор VK Олеся Крылова.



По словам Андрея Хорошева, в новом уроке каждый школьник может попробовать себя в различных ролях в области информационных технологий: разработчика, маркетолога или IT-менеджера.





«Это поможет раскрыть свой потенциал и сделать первый шаг к успешной карьере в будущем. Благо на территории Пермского края созданы все условия: у нас готовят специалистов как среднего, так и высшего звена, которые потом успешно работают в наших 1600 ИТ-компаниях», — рассказал Андрей Хорошев.





Как сообщают в региональном Мининформразвития и связи, такие занятия в школах Прикамья проходят регулярно.





Материалы «Урока цифры» адаптированы для учеников всех классов, и задания отличаются по объёму и уровню сложности.





Тематические тренажёры реализованы в виде онлайн-игр для трёх возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школ. По результатам их прохождения каждый участник получает специальный сертификат.









Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Для этого нужно перейти на сайт проекта.

СПРАВКА

«Урок цифры» ежегодно с 2018 года реализуется Минпросвещения РФ, Минцифры РФ и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с компаниями-лидерами цифровой трансформации в поддержку национального проекта «Цифровая экономика», инициированного президентом РФ.





Ведущие IT-компании разрабатывают уроки, которые помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.





Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в регионе создаются все условия, чтобы школьники и студенты осваивали новые компетенции в сфере информационных технологий и науки.





«Для краевого правительства важно, чтобы наши талантливые ребята получали лучшее образование и развивали свой потенциал, оставаясь работать в Прикамье», — подчёркивал губернатор Прикамья.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.