Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» От чистого истока… Музыкальные школы и школы искусств Пермского края обновляются благодаря национальному проекту «Культура» Поделиться Твитнуть

Презентация рояля Kawai в Хоровой капелле мальчиков. За роялем ученик преподавателя Ирины Бояршиновой одиннадцатилетний Семён Круглов

Министерство культуры Пермского края

С приближением Нового года оживляются детские учреждения: школы, детские сады, школы искусств, кружки и клубы — все готовят новогодние праздники, отчётные концерты и выставки. В десяти школах искусств Пермского края подготовка к празднику совмещается с освоением новых возможностей, полученных благодаря участию региона в национальном проекте «Культура».

Учреждения дополнительного образования в Куеде, Юрле, Очёре, Перми, Чердыни, Гремячинске и Губахе в этом году получили серьёзные суммы благодаря федеральному финансированию по направлению «Культурная среда» национального проекта «Культура», поддержке из бюджета Министерства культуры Пермского края и муниципальному софинансированию. Так, Юрлинской школе искусств удалось аккумулировать более 3 млн руб. и приобрести новые музыкальные инструменты — домру и шесть баянов марок «Юпитер-2 Д», «Юпитер-2» и Scandall: Юрлинская школа искусств как раз специализируется на углублённом обучении по классу баяна.

Натурный фонд художественного отделения пополнился чучелами животных; класс теории музыки был оснащён интерактивной панелью, приобретены учебники и рабочие тетради по сольфеджио; был проведён ремонт учебных классов.

Благодаря программе «Творческие люди» нацпроекта «Культура» директор школы Наталия Мехдиева, преподаватель художественного отделения Татьяна Верхоланцева и преподаватель хореографического отделения Эльвира Корепанова прошли курсы повышения квалификации.

Наталья Мехдиева, директор Юрлинской детской школы искусств:

— Мы участвовали в первом туре общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств» и заняли второе место в номинации для сельских школ. Село Юрла находится от краевого центра далеко, и такие мероприятия позволяют нашим педагогам приблизиться к современным культурным ценностям и стандартам, наш творческий коллектив получает опыт, развивается, ещё сильнее верит в свои силы и готовность покорять вершины.

В Очёрской детской школе искусств появились новые возможности для творчества и обучения. Благодаря реализации национального проекта «Культура» юные художники и музыканты получили 18 музыкальных инструментов — фортепиано, скрипки и гитары, более 500 экземпляров учебной и методической литературы, а также более 60 наименований инвентаря для творчества — всего на сумму 4 млн руб.

Гремячинская школа искусств — настоящий очаг культуры этого промышленного города: здесь не только талантливые дети, но и творческий, инициативный педагогический коллектив. Народный ансамбль «Уральский сувенир», состоящий из преподавателей музыки — постоянный участник городских праздников и других торжественных событий, а ученик класса балалайки Никита Искандеров занял призовое место на детском музыкальном конкурсе им. Дмитрия Кабалевского.

Как рассказала директор школы Дарья Обухова, благодаря национальному проекту «Культура» школа получила современные учебники по сольфеджио и музыкальные инструменты — баян, аккордеон и целых три фортепиано, а также профессиональные радиосистемы с микрофонами, которые помогут развивать творческие способности учеников вокальных классов и проводить в зале школы концерты для всего города.

Большим событием в музыкальной жизни Перми в мае нынешнего года стала презентация в Пермской хоровой капелле мальчиков нового рояля Kawai стоимостью 6,4 млн руб., приобретённого благодаря софинансированию по линии национального проекта «Культура» и министерства культуры Пермского края. Как рассказал директор учреждения Дмитрий Батин, новый инструмент уже испытали именитые музыканты, например, Алексей Гориболь, и высоко его оценили.

Капелла недавно отметила юбилей — 60-летие — и подарков к этому событию получила немало. Среди них — новое техническое оборудование для занятий сольфеджио: в концертном зале появилась новая интерактивная панель диагональю экрана 98 дюймов, высотой 3840 мм и шириной 2160 мм. В ней есть встроенная камера, микрофонный массив, восьмиядерный центральный и графический процессоры. С появлением современного технического оснащения в капелле стало можно проводить конференции, мастер-классы, онлайн-обучение, интерактивные занятия, соответствующие всем современным требованиям к технологическому сопровождению образовательного процесса.

Дмитрий Батин, директор Пермской хоровой капеллы мальчиков:

— Мы в первую очередь рады тому, что дети могут заниматься на прекрасном рояле, но ведь у нас ещё и концертный зал в центре города, где выступают и дают мастер-классы исполнители российского и международного уровня.

Рады мы и новым интерактивным панелям: они раздвигают границы занятий по теории музыки. Раньше на уроках сольфеджио использовалась обычная доска, на которой пишут мелом, и куча всяких таблиц, а сейчас интерактивные панели делают уроки не только более удобными, но и более интересными и привлекательными для детей. Благодаря нацпроекту «Культура» и поддержке краевого минкульта у нас такая панель сейчас есть в каждом кабинете для теоретических занятий.

Пермский край не первый год является одним из лидеров среди регионов России по исполнению национального проекта «Культура». Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Школы искусств — первое и, пожалуй, самое важное звено в системе профессионального художественного образования детей. Для их развития мы работаем сразу по нескольким направлениям: помимо реконструкции учреждений, обновляем материально-техническая базу. Учиться музыке или рисованию — это серьёзный труд, и очень хочется, чтобы наши талантливые ребята постигали азы искусства на новых инструментах, в светлых красивых кабинетах, чтобы выступали в просторных залах с хорошей акустикой.





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