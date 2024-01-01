Алёна Морозова Желанный результат В Пермском крае по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершены работы на двух крупных объектах Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В минувшем дорожно-строительном сезоне в Пермском крае были сданы два масштабных объекта, играющих важное значение в улучшении транспортной доступности территорий Прикамья. Это путепровод в Кизеле и главный въезд в Соликамск на ул. Мичурина. Успешное завершение этих капиталоёмких проектов стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который был запущен по инициативе президента России Владимира Путина в 2019 году.

Путепровод в Кизеле обеспечивает доступ в город жителям населённых пунктов по дороге в п. Северный Коспашский вот уже почти 80 лет. Реконструкция мостового сооружения буквально дала ему вторую жизнь. На участке дороги на ул. Мичурина в Соликамске при этом были проведены строительные работы — въезд в город полностью изменился за счёт расширения проезжей части и монтажа барьерного ограждения. Несмотря на разный характер проведённых работ, оба объекта объединяет их функциональное назначение и социальная значимость — они являются ключевым звеном в транспортном сообщении между близлежащими округами.

Нужное обновление

Путепровод в Кизеле расположен на участке автодороги Кизел—Северный Коспашский. Он проходит над путями железнодорожной ветки Чусовской—Соликамск. Мостовое сооружение было построено в 1947 году. Его восстановлением по заказу администрации Кизела занималась компания АО «Уралмостострой».

В ходе реконструкции объекта был выполнен широкий спектр работ: восстановлены земляные покрытия, укреплены опоры, заменены пролётные строения, обновлены тротуары и деформационные швы.

Помимо этого, на путепроводе были установлены барьерные и пешеходные ограждения, водоотводные системы и элементы благоустройства — это значительно повысит безопасность для автомобилистов и пешеходов. Финансирование проекта было обеспечено из федерального, краевого и местного бюджетов.

Министерство транспорта Пермского края

Заключительный шаг

Новая дорога на ул. Мичурина в Соликамске является одним из последних этапов реконструкции автомобильной дороги между Березниками и Соликамском длиной более 22 км. Дорога в том числе обеспечивает доступ к Соликамскому калийному рудоуправлению № 2, важному для города и региона предприятию.

Протяжённость нового участка составляет более 1,5 км. На нём было организовано двухполосное движение с двумя кольцевыми развязками. В процессе строительства были выполнены работы по водоотведению, укреплению откосов, установке светофоров и фотовидеофиксации, уложены два слоя асфальта. Также проведено переустройство инженерных сетей совместно с ПАО «Россети».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчёркивал значимость реконструкции дороги Березники—Соликамск. По его словам, она позволяет сократить время в пути между городами до 10 минут, что важно, как для местных жителей, так и для развития туризма.

По данным Министерства транспорта Пермского края, в ближайшие годы в регионе продолжатся работы на оставшихся участках этой трассы.

«Национальный проект «Безопасные качественные дороги» продолжает обеспечивать реализацию значимых инфраструктурных изменений, направленных на повышение качества и безопасности транспортного сообщения. Работы на капиталоёмких объектах в Кизеле и Соликамске — показательный пример эффективного использования ресурсов и комплексного подхода к развитию дорожной сети в Пермском крае», — отмечают в региональном минтрансе.

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