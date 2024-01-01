Александра Пермякова Пленэр на Кваркуше В Перми проводится выставка «Заповедное Прикамье» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Полшведкин, замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (в центре) награждает победителей — Ксению Козлову и Александра Родионова. Фото: Сергей Королёв

Новая экспозиция из более чем 30 работ, посвящённых красоте природы Урала, открылась в арт-пространстве «Других кругов» Центрального выставочного зала Перми. Эта выставка (0+) стала возможной благодаря краевому конкурсу художников «Заповедное Прикамье», в рамках которого проводились выездные пленэры.

Участники конкурса — профессиональные художники — вместе с экологами посетили самые живописные места Пермского края. На пленэрах художники смогли оценить красоту реки Ирени, в Андроновском лесу узнали о важной роли леса в формировании экологического баланса города Перми, а на труднодоступном плато Кваркуш запечатлели завораживающие пейзажи горной тундры и главного уральского хребта.





«Для нас большая честь представлять эту выставку, — отмечала на открытии Вера Каргашина, директор Центрального выставочного зала. — Если проект живёт долго, а конкурс «Заповедное Прикамье» проводится не первый год и выставку посещает множество гостей города и его жителей, это значит, что каждый, кто участвует в конкурсе, видит в нём смысл и чувствует отдачу от своих усилий».





По её словам, экспозиция представлена каждый раз по-новому и это всегда интересно и оригинально.



На конкурс было представлено 32 художественные работы в двух номинациях — «Флора и фауна» и «Пейзаж». Дипломы и призы для победителей подготовили Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».





На открытии выставки. Фото: Сергей Королёв.

«Неописуемые чувства испытываешь, разглядывая красоту, которую вы нам привозите из заповедных уголков Пермского края! Вы вносите большой вклад в дело экологического просвещения», — благодарил участников конкурса, организаторов и партнёров Дмитрий Полшведкин, заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.





Что самое запоминающееся в конкурсе — поездка на Кваркуш. Так считают все.





По словам начальника управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Пермского края Льва Третьякова , он был удивлён, что хрупкие женщины-художницы, далёкие от туризма, смогли выдержать 31 час путешествия на Кваркуш.





«Художники — это страшная и невероятная сила, — улыбался Лев Борисович. — Творческие люди, охваченные желанием увидеть красоту мест, где они никогда не были раньше, преодолели всё с такой энергией и энтузиазмом, что я был поражён!»





Первое место в номинации «Пейзаж» присудили за работу «Солнечный день на Кваркуше» художнику Александру Родионову. Пейзаж — его любимая тема. Любой: городской, лесной, портретный, интерьерный.





«Самое ценное в проекте "Заповедное Прикамье", что мы оказались в диких местах, отрезанных от цивилизации, когда вокруг на десятки километров нет ни одного строения, ни одного человека. Здесь переоцениваются ценности, — признаётся Александр Родионов.





В номинации «Флора и фауна» за картину «Курумник» дипломом победителя награждена Ксения Козлова.





«Участвовала в конкурсе второй раз и поняла: больше ни одного не пропущу! Незабываемые впечатления! Замечательная команда! Этот проект даёт возможность художникам открывать новое там, где не ожидал: я всю жизнь живу в Индустриальном районе Перми, но даже не знала, что здесь есть песчаники в Андроновском лесу. И можно побывать в таких заповедных местах, как Кваркуш», — говорит она.





Поездка на Кваркуш, по словам Ксении, оставила самые яркие воспоминания.





«Особенно — дорога. Мы постоянно ломались, застревали, что-то ремонтировали и даже спали прямо в кузове. Но все эти трудности сопровождались невероятной красотой тундры. Там чувствуешь вечность и ощущаешь абсолютное спокойствие», — рассказывает она.





Ксения советует больше путешествовать и открывать новые места. И, конечно же, беречь то, что имеем, заботиться об экологии.





«Экопросвещение средствами искусства — это, конечно же, очень важная миссия. Ваша работа очень важна для нас», — поздравил всех участников на открытии выставки Вячеслав Кузнецов, главный эколог «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Вячеслав Кузнецов: Экопросвещение средствами искусства — это, конечно же, очень важная миссия. Фото: Сергей Королёв





«Кто способен передать всё великолепие природы? Только художники и фотографы. И мы, глядя на их работы, осознаём, что именно мы охраняем. Этот проект направлен на защиту особо охраняемых природных территорий. Глядя на картины, люди понимают, что наш край прекрасен. Симбиоз художников и экологов передаёт, чем мы можем гордиться и что нужно сохранить для будущих поколений», — выразила своё мнение Ирина Резвых, куратор конкурса «Заповедное Прикамье» от Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.





Созданные картины составят основу передвижной выставки, которая начнёт свою просветительскую миссию в муниципалитетах Пермского края.

Поездка на Кваркуш оставила самые яркие воспоминания. Фото: Сергей Королёв





Две недели, по 17 ноября, полотна «Заповедного Прикамья» благодаря партнёру конкурса предприятию «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» можно посмотреть в Перми (ЦВЗ, зал «Другие круги», Комсомольский проспект, 10) бесплатно.





Какие планы на следующий год? «Мы приготовили ещё более сложные и далёкие места для вас, художников! Готовьтесь, дорогие друзья, нас ждёт 2025 год», — пообещали организаторы.

КСТАТИ



Вместе с «Заповедным Прикамьем» можно увидеть и выставку фарфоровой пластики «Медведи в большом городе» из частной коллекции Александра Борщука.





Коллекция Борщука «Фарфоровый заповедник» включает более 1,5 тыс. анималистических скульптур. Фото: Сергей Королёв









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