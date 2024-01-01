Алёна Морозова Творческий импульс Московская студия рисования Draw&Go при поддержке СИБУРа впервые провела мастер-классы по живописи в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Студия рисования Draw&Go

В Перми впервые прошли бесплатные занятия по живописи от московской студии Draw&Go. Попробовать себя в роли мастера, освоить новые жанры изобразительного искусства, расширить границы своих творческих возможностей смогли свыше 420 жителей города. Профессиональные художники помогли новичкам и опытным живописцам открыть в себе неизведанные способности и усовершенствовать имеющиеся навыки. Во всех смыслах полезные мастер-классы состоялись благодаря программе социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Подобные занятия проходят в городах присутствия компании на протяжении нескольких лет. В этом году команда Draw&Go дебютировала в Перми. За 11 дней, с 24 октября по 3 ноября, на площадке арт-резиденции MaxArt состоялось 28 мастер-классов по живописи. Их провели выпускники ведущих вузов России: ВГИК им. С.А. Герасимова, МГАХИ им. В.И. Сурикова и РАЖВиЗ Ильи Глазунова. В качестве педагога на занятия также была приглашена выпускница Пермского государственного института культуры Надежда Сорокина.

Значимые проекты

За девять лет с момента запуска программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» во всех ключевых городах деятельности компании были реализованы десятки значимых проектов, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтёрство.

В Перми особое внимание компания уделяет вопросу развития городской среды, в том числе за счёт реализации художественных городских проектов. Например, в 2022 году в Индустриальном районе города появился яркий граффити. Его сюжет символизирует заботу СИБУРа об экологии, ответственный подход к защите окружающей среды. Рисунок был выполнен в рамках стрит-арт проекта «Формула искусства» (0+).

«В нашем городе живут художники, профессионалы и любители, открытые к совершенствованию техники, готовые учиться и вдохновляться, поэтому мастер-классы от Draw&Go вызвали у них большой интерес и дали сильный творческий импульс», — отмечает генеральный директор АО «Сибур-Химпром» Максим Леньков.

Фото: Студия рисования Draw&Go

Калейдоскоп эмоций

В рамках цикла занятий от московской студии Draw&Go состоялся также интенсив-курс для преподавателей живописи Перми. В его программу вошли интерьерная акриловая живопись в авторской технике Draw&Go, жидкий акрил флюид-арт, fashion-иллюстрация по мотивам известных иллюстраторов Рене Грюо, Антонио Лопеса и Дэвида Даунтона, а также обсуждение процесса взаимодействия с учениками по специальному пособию от арт-директора студии Кристины Галочкиной. Все приобретённые знания художники смогут использовать в своей работе с учениками и продвигать современные направления живописи в городе.

«Отличная организация, замечательные преподаватели и организаторы. Все интересно, фантазийно. Понравилось все! Все добрые, позитивные, заботливые. Спасибо!» — поделилась впечатлением участница интенсива Татьяна Мельникова.

Заключительным событием художественного марафона от Draw&Go стала специальная выставка работ участников мастер-классов. Она состоялась 3 ноября. На ней выбрали восемь победителей в номинациях: акварельная и акриловая живопись, пастель и маркеры. Всего на выставке было представлено 310 работ.

«Вообще я творческий человек, люблю делать что-то своими руками. И выходные обязательно провожу и выделяю на это несколько часов времени. Пастелью рисовала я первый раз. Поэтому это мой первый опыт», — поделилась эмоциями одна из триумфаторов выставки Юлия Галямина.

В качестве подарка ей и другим победителям вручили специальные арт-боксы от Draw&Go по флюид-арту. Кроме того, финалисты и их работы будут размещены на рекламных конструкциях города.

«Это возможность для участников поделиться с городом своим творчеством, «согреть» и очеловечить окружающую визуальную среду. А она тоже является частью общей картины городской жизни, её качества, к улучшению которого и стремится СИБУР с помощью программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», — подчеркнул Максим Леньков.

Фото: Студия рисования Draw&Go

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