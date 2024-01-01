Уроки мастерства Московская студия рисования Draw&Go при поддержке СИБУРа проведёт бесплатные занятия для жителей Перми Поделиться Твитнуть

Фото: студия рисования Draw&Go

Творческие люди, мечтающие научиться рисовать, начинающие художники, желающие усовершенствовать свои навыки, профессиональные мастера, нуждающиеся в совете экспертов по живописи, — каждый из них этой осенью сможет реализовать задуманное. В Пермь впервые приезжает московская студия рисования Draw&Go, которая при поддержке СИБУРа проведёт бесплатные мастер-классы для пермяков (6+).

Занятия для всех желающих состоятся c 24 октября по 3 ноября в арт-резиденции MaxArt (ул. Парковая, 11). Их проведение станет возможным благодаря программе социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». На протяжении девяти лет с её помощью в Перми обустраиваются досуговые площадки, приводятся в порядок общественные пространства, организуются конкурсы и проводятся мероприятия для детей и взрослых. Тем самым компания вносит свой вклад в развитие городов своего присутствия.

В этом году в рамках программы «Формула хороших дел» в Перми лучшие мастера известной московской студии рисования Draw&Go помогут улучшить свои навыки художникам любого уровня подготовки: новичкам, любителям и профессионалам.

По итогам проекта состоятся выставка и конкурс лучших работ участников, отобранных художниками студии. Восемь победителей получат художественные боксы по флюид-арту, а их работы будут размещены на рекламных конструкциях, расположенных во всех районах Перми.

В программе мастер-классов будут занятия по следующим техникам живописи:

— Акрил: интерьерная живопись, космос и food-арт на круглых холстах, имприматура, флюид-арт и поп-арт.

— Маркеры: анималистическая иллюстрация, ботаническая открытка, food-иллюстрация, travel-иллюстрация.

— Акварель: космическая акварель, fashion-иллюстрация, ботаническая акварель, пейзаж акварелью, анималистическая открытка.

— Пастель: пейзаж, открытка, этюд.

«Это только поначалу трудно понять, как связаны СИБУР и живопись! Компания системно развивает качество жизни в городах присутствия, а оно складывается, в том числе, из доступа к современным культурным практикам и возможности обмена опытом для творческих людей из разных регионов нашей страны. Я очень надеюсь, что мастер-классы Draw&Go найдут в Перми свою аудиторию, а картины, созданные пермскими художниками, украсят город и восхитят всех его жителей. И это уже будет другой аспект качества жизни — улучшение городского визуала, укрепление связи пространства и людей, которые здесь живут и творят», — отметил генеральный директор АО «Сибур-Химпром» Максим Леньков.

Фото: студия рисования Draw&Go

Обучающая программа начнётся с мастер-класса для действующих художников-преподавателей Перми. Он пройдёт 27 октября. Команда Draw&Go проведёт занятие, у участников которого будет возможность в рамках проекта пройти дальнейшую практику в студии. В программу войдут интерьерная акриловая живопись в авторской технике Draw&Go, жидкий акрил, флюид-арт, fashion-иллюстрация по мотивам известных иллюстраторов Рене Грюо, Антонио Лопеса и Дэвида Даунтона. В ходе занятий преподаватели обсудят процесс взаимодействия с учениками по специальному пособию от арт-директора студии Draw&Go.

Все участники мастер-класса получат сертификаты и художественные боксы по флюид-арту. Регистрация на занятие проходит на сайте. Вместе с заявкой необходимо загрузить своё портфолио.

Остальные мастер-классы смогут посетить люди с любым уровнем художественной подготовки. Они смогут научиться рисовать акрилом, маркерами, акварелью и пастелью. Все необходимые материалы к занятиям будут предоставлены студией.

Запись на все мастер-классы уже стартовала на сайте. Количество мест ограничено.

Фото: студия рисования Draw&Go

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