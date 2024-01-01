Документальное кино, моноспектакли и «Барочные сказки» Афиша на неделю 11–17 ноября Поделиться Твитнуть

Балет в двух действиях в исполнении артистов Чувашского государственного театра оперы и балета на сцене ТТ. Что может быть лучше, чем оказаться в мире, где правит сказка? Ведь там добро всегда побеждает зло, любимые игрушки оживают, а обыденные вещи превращаются в особую вселенную волшебства и тайн. Всемирно известная музыка Петра Чайковского изначально живёт в этой сказке и превращает её в неподражаемое произведение искусства. Балет «Щелкунчик» — это когда танцы, костюмы и декорации складываются в удивительную картину, от которой трудно оторвать взгляд.

Киностудия «Новый курс» совместно с фондом «Дедморозим» проведут премьерный показ документального фильма режиссёра Ольга Аверкиевой «Жизнь длиною в детство». Лента посвящена первому году работы проекта детской паллиативной службы фонда «Дедморозим», которая помогает улучшить качество жизнь пациентов и семей, столкнувшихся с неизлечимыми заболеваниями. Зрители увидят, как молодые сотрудники ищут своё место в этой непростой сфере, осваивают новые задачи и выстраивают отношения с коллегами, подопечными и их близкими. Картина показывает, что паллиативная помощь — это не про смерть, а про жизнь, наполненную мгновениями, которые делают её беззаботнее, ярче и радостнее. Регистрация на кинопоказ — по ссылке.

Сюжет магического балета Германа Левенсхольда заимствован из новеллы «Трильби», написанной в 1822 году в жанре фейной сказки Шарлем Нодье. Накануне свадьбы с Эффи молодому крестьянину Джеймсу является дух воздуха в образе прекрасной девушки. Джеймс очаровывается видением и мечтает дотронуться до него, но любое прикосновение для Сильфиды губительно. Канонической версией «Сильфиды» считается постановка 1836 года датского балетмейстера Августа Бурнонвиля. В Перми реконструкцию хореографии Бурнонвиля осуществила Ксения Тер-Степанова — экс-солистка балетной труппы Мариинки, педагог-репетитор Берлинской оперы. Балет пленит зрителя своей воздушностью и грацией, передавая атмосферу таинственности и магии, а уникальная хореография и утончённая музыка создают неповторимое ощущение прикосновения к иной, мистической реальности.

В литературно-музыкальном перформансе «Барочные сказки» в историческом зале «Триумфа» плотно сплетутся необычные и, казалось бы, несочетаемые вещи: сказки конца XVIII века, музыка русского и европейского барокко, русские народные сказки, песенный русский фольклор Прикамья и история Перми и знаменитых земляков. Для перформанса выбрали «Сказку о храбром и смелом кавалере Иване Царевиче и о прекрасной супружнице его Царь-Девице». Помимо того, что эта сказка запоминается своей неожиданной концовкой, она очень хорошо сложена. В ней прослеживаются и связи с аутентичными русскими народными сказками, и куртуазная обработка сюжета в духе моды того времени. Такая смесь французского с нижегородским очень характерна для русского искусства и по-своему притягательна.

На ноябрьской встрече киноклуба «Доколе» будут смотреть и обсуждать свежий док «Никаких новостей» режиссёра Дениса Шабаева. Герой фильма, отец Александр — священник с большой тайной страстью. Всё время, которое не занято церковными службами, он посвящает… балету. Харизматичный, открытый и совсем нетипичный батюшка не пропускает ни одной премьеры в Большом и Мариинке. Церковь не запрещает подобные увлечения, но не противоречат ли многие привычные для балета вещи её устоям? Фильм попробует ответить на вопрос, есть ли что-то общее в духовной жизни православного человека и откровенности современного искусства и как искушение для одних превращается для других в попытку обрести веру. Зарегистрироваться на встречу киноклуба можно здесь.

В фойе Пермской оперы пройдёт камерный концерт солистов оркестра театра. В программе — произведения трёх композиторов: Николая Метнера, Юлиуса Вейсенборна и Сергея Прокофьева. Каждый из них представляет уникальную музыкальную традицию. Также в театре обращают особое внимание, что во время концерта прозвучат редкие камерные композиции: от необычного трио фаготов до лиричных струнных сонат. Даже искушённые ценители камерной классики будут приятно удивлены.

С 14 по 18 ноября в Перми и Кудымкаре состоится XI фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest». Он проводится с целью представить широкому зрителю индивидуальные проекты актёров и режиссёров, которые работают в драматическом, оперном и балетном искусстве. В 2024 году на фестиваль поступило более 80 заявок из России и ближнего зарубежья. Экспертный совет отобрал 12 моноспектаклей разных стилей и жанров, 11 из которых вошли в конкурсную программу. Темы, вдохновившие авторов в этом году, включают байопик о немецкой писательнице, переписку Винсента Ван Гога с братом Тео, трагедию Шекспира, чеховский «Вишнёвый сад», произведения Достоевского. Посмотреть подробную афишу спектаклей и приобрести билеты можно на сайте фестиваля.

[Amatory] — российская метал-группа, образованная Даниилом Stewart Светловым и Денисом Denver Животовским в Санкт-Петербурге в 1998 году. На заре 2000-х, записав свой второй альбом «Неизбежность», коллектив навсегда поменял вектор развития русскоязычной альтернативной музыки, выдав невиданный для страны уровень материала и продакшна. А трек «Чёрно-белые дни» и клип на него произвели по-настоящему оглушительный взрыв успеха и обеспечили команде бешеную популярность и узнаваемость у самой широкой аудитории. Два десятка лет спустя [Amatory] и Игорь Капранов отметят юбилей «Неизбежности» первым за долгое время концертным туром. Основу трек-листа шоу составят песни из культового альбома и топовые хиты группы, знакомые каждому.

Цианотипия — это бессеребряный фотографический процесс, основанный на использовании светочувствительных солей железа, без применения фотоаппарата. Отпечатки, выполненные в этой технике, имеют характерный синий цвет. Вместе с мультидисциплинарной художницей Ией Милашиной участники мастер-класса составят свою композицию и погрузятся в удивительный процесс проявки снимков. Все материалы включены в стоимость. Запись по тел. 8-908-247-87-42.

В галерее «Марис-Арт» открылась выставка пермского художника Анатолия Филимонова. Окончив факультет декоративно-прикладного искусства Московского технологического института, он сразу заявил о себе как многогранном художнике. Анатолий Филимонов постоянно экспериментировал, работал в разных техниках и направлениях. Художник также известен тем, что создавал декоративные композиции для общественных интерьеров Перми, например, занавес «Цирк» для Пермского цирка, панно для кафе «Русские блины» и ресторана «Аэлита». В феврале 2002 года Анатолий Филимонов скоропостижно скончался. На выставке представлены работы художника из коллекции Пермской галереи. В экспозицию включили два цикла его работ: «Времена года», выполненный в технике горячей эмали на стали, и «Семь дней творения мира», созданный в смешанной технике — сталь, шёлк, горячая эмаль, батик. Второй цикл ранее полностью не экспонировался.

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