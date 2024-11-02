Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Призраки и гости В «Королёвских номерах» открылась выставка живописи Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Исторический парк «Россия — моя история» продолжает осваивать здание «Королёвских номеров» — бывшей гостиницы, в которой провёл последние месяцы жизни великий князь Михаил Романов.

Летом 2023 года к 300-летию Перми в каретном проезде «Королёвских номеров» открылся небольшой музей «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» (6+). Здесь представлены в основном цифровые копии архивных документов, реконструкция военного костюма великого князя и т.п. Экспонатов немного, а интерес к истории Михаила Романова большой. Для оживления экспозиции Культурно-просветительский центр (так называется учреждение — оператор исторического парка) придумал проект «На вернисаж, в Каретный!..», который получил грант Министерства культуры Пермского края по проектной линии «Возрождение исторической памяти».

Проект задуман как серия временных выставок произведений искусства в пространстве историко-архивной экспозиции. Первая выставка открылась здесь 30 октября: 10 живописных полотен, выполненных молодыми художниками-членами молодёжного объединения при Пермском отделении Союза художников России. Темой работ стал «пермский период» Михаила Романова, но трактовалась эта тема достаточно широко: здесь и портреты, и натюрморты, и пейзажи — полуреальные, полувыдуманные, раскрывающие представление ребят, родившихся в ХХI веке, о Перми рубежа позапрошлого и прошлого веков.

Молодёжь подошла к задаче увлечённо: изучали подробности жизни последнего императора России, читали его дневники, сделали много натурных эскизов — «Королёвские номера», Театральный сквер, Дом Смышляева, другие исторические здания Перми. Получилась обаятельная и эмоциональная серия картин.

Анна Бурдина. Воскресенская церковь

Ольга Шур

Так, Анна Бурдина создала живописную реконструкцию Воскресенской церкви, возле которой, судя по дневникам, любил прогуливаться Михаил Романов с супругой Наталией Брасовой. Ныне этого нарядного храма не существует — на его месте расположен сквер перед Авиационным техникумом, однако художница увидела его сияющим в ночи, обрамлённым небесными сферами и созвездиями.

Многие художники в портретно-жанровых композициях изобразили жизнь Николая Александровича в Перми: с супругой в театре, в компании близких за вечерним чаем, с секретарём Николаем Жонсоном в парке…

Немало картин проникнуто тревогой, зловещим ожиданием, ощущением беды: «Вечерняя газета» Дарьи Обириной — портрет Романова за рабочим столом, под лампой с зелёным абажуром, казалось бы, мирный и обыденный, но вокруг — оружие, и ствол револьвера как будто сам собой нацелился в висок великого князя; «Гости» Кристины-Софии Елбазовой — портрет одинокого человека в полутьме, напряжённо смотрящего через плечо в ожидании незваных гостей; «Призраки» Светланы Булыгиной — полупрозрачные, теряющиеся в пейзаже портреты Романова и Жонсона, то ли растворяющихся среди деревьев прикамского леса, то ли возникающих из них.

Яна Дорофеева. Романовы

Ольга Шур

У самого входа расположена композиция Яны Дорофеевой «Романов» — панно из девяти живописных панелей. Минималистичная, точная в деталях, аскетичная по колориту, аккуратно дозирующая конкретику и метафоры работа, в которой есть и история жизни Михаила Романова, и ностальгическое ощущение потерянной России, и узнаваемые пермские пейзажи, заставляет долго себя рассматривать и рождает множество мыслей и ассоциаций, которые остаются как послевкусие от посещения выставки.

По словам представителей Культурно-просветительского центра, работы молодых художников со временем войдут в постоянную экспозицию «Королёвских номеров», когда в здании будет музеефицирован не только каретный проезд.

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