Театральная премьера, кинофестиваль и праздник Самайн Афиша на неделю 28 октября — 3 ноября Поделиться Твитнуть

«Золотой век» испанской культуры (период с XVI по XVIII век) подарил миру не только литературные шедевры Сервантеса, Лопе де Вега, Кальдерона и живописные творения Веласкеса, Сурбарана, Эль Греко, но и замечательную музыку, привлекающую своей самобытностью, красотой, неординарностью, яркостью и зажигательностью мелодий. В концертной программе «Золотой век Испании» органист-виртуоз из Мадрида Даниэль Сальвадор познакомит слушателей с органной музыкой XVI-XVIII веков, созданной для великолепных соборов Сарагосы, Валенсии, Севильи, Сеговии, Мадрида, испанского королевского двора и легендарного монастыря Эскориал.

Выставка затрагивает историю села Лёнва, ушедшего на дно Камского водохранилища в ходе строительства Камской ГЭС. Единственный материальный указатель того, что здесь было когда-то, — поросшие лесом руины лёнвенской Свято-Троицкой церкви. Два героя выставки — Юлия Кокорева и Виктор Цыпуштанов — занимаются сбором и систематизацией воспоминаний, свидетельств, документов, но делают это с разных сторон: Юлия пытается собрать из их фрагментов образ своей прабабушки, служившей церковной старостой в Свято-Троицкой церкви, а Виктор Александрович, березниковский краевед и музейный работник, — восстановить первоначальный облик её здания. По большому счёту, кроме истории церкви, Виктора и Юлию связывает сам принцип работы: будто в преломлённых отражениях они пытаются различить подлинные свидетельства, воссоздать из них образ того прошлого, которое они не застали, выстроить хронологию событий и попытаться найти ответы хотя бы на некоторые из множества вопросов.

Главное джазовое событие октября — выступление Элизабет Аттим Аллаи и Андрея Кондакова. Элизабет Аттим Аллаи — джазовая певица из США, активная участница многочисленных американских джазовых фестивалей, таких как Bohemian Caverns, Blues Alley in Washington (DC) и многих других. Сегодня Элизабет активно сотрудничает с легендой российского джаза Андреем Кондаковым. Он виртуозно владеет множеством стилей и направлений современного джаза, организует и принимает участие в музыкальных проектах, исполняя преимущественно свои оригинальные композиции. Также музыкант регулярно выступает за границей и много раз бывал в Америке, так что о том, что такое американский джаз, он тоже знает не понаслышке. Это будет вечер аутентичного американского джаза, где каждый аккорд будет проникнут атмосферой Нью-Йорка.

The Art Film Festival — фестиваль фильмов об искусстве. В этом году его география расширяется: кроме традиционных городов — Москвы и Санкт-Петербурга, кинофестиваль состоится во Владимире, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми и Самаре. В Перми The Art Film Festival пройдёт на площадке Пермской синематеки, в кинотеатре «Кристалл». Ключевой темой фестиваля 2024 года станет осмысление роли архитектуры. В программу вошли художественные и документальные фильмы российских и зарубежных авторов. Зрители увидят картину «Чувство ритма» об архитекторе Биджое Джайне из Studio Mumbai, фильм «Мануфактура культуры» о второй жизни индустриальных объектов в регионах России, ленту «Бесконечное счастье» о легендарном жилом комплексе 8 House в Копенгагене и другие работы. Подробная программа и билеты — на сайте Пермской синематеки.

«Мороз» белорусского драматурга Константина Стешика — пьеса с простым и страшным сюжетом. Два друга похитили из морга тело третьего, чтобы похоронить его так, как он хотел. Но их машина сломалась, и вот два живых человека и один мёртвый остались посреди снежного нигде, наедине с лютым морозом и сложным выбором — жизнь или долг? Впрочем, восприятие спектакля «Мороз» режиссёра Бориса Мильграма не равно восприятию сюжета пьесы, точнее — оказывается сложнее и поэтичнее самой истории. На сцене не будет привычных персонажей: зрители, скорее, будут следить за чувствами людей, столкнувшихся с тем, что больше и сильнее человека. Артисты на сцене как будто не проживают в привычном смысле, а исследуют то, что с ними происходит. Такое режиссёрское решение заставляет зрителей фокусироваться на тексте и прислушиваться к тому, как происходящее отзывается у них внутри — в теле, в мыслях, в чувствах.

Трогательная драма о том, что нужно жить на всю катушку, пока есть время. Герои — совершенные противоположности, но случайная встреча сводит их вместе. Целеустремлённая Альмут всю жизнь мечтала быть шеф-поваром, а романтичный Тобиас всё не оправится от недавнего развода. Случайное столкновение изменило их жизни навсегда — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный домик и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьёзной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря. Критики высокого оценили игру Флоренс Пью и Эндрю Гарфилда, исполнивших главные роли. Несмотря на некоторые замечания к хронологии повествования, в целом фильм считается одним из лучших в этом году и предлагает зрителям эмоциональное путешествие, которое стоит пережить.

Михаил Фокин — выдающийся российский хореограф, который сыграл ключевую роль в развитии современного балета и был основателем нового направления в танце. Он прославился как новатор, разрушивший каноны классического балета, доминировавшего в конце XIX века. Фокин считал, что танец должен не просто следовать установленным правилам, а выражать глубокие эмоциональные и драматические идеи. В своих работах он стремился соединить музыку, танец и сценографию в единое целое, что стало настоящей революцией для того времени. В этот вечер артисты балетной труппы представят одноактные балеты хореографа: «Шопениана», «Видение розы», «Умирающий лебедь» и «Половецкие пляски».

У Пермского Молодёжного театра, который ранее играл спектакли на сцене студенческого дворца культуры ПГНИУ, появилась собственная площадка. Это будет арт-пространство, где, помимо театральных постановок, будут проходить образовательные лекции, лаборатории, тематические встречи, выставки, фотосессии, квартирники, перформансы и многое другое. В пятницу, 1 ноября, состоится торжественное открытие нового пространства. Зрители увидят спектакль «Чайка» — экзистенциальную драму по мотивам пьесы Антона Чехова.

Большой фолк-фестиваль в Перми, где можно будет отпраздновать Самайн (кельтский праздник окончания уборки урожая) и Хэллоуин в отличной компании. На сцене концерт-холла «Свобода» выступят одни из лучших фолк-команд России: «Тролль гнёт ель», Aeterna, Mythistory, Oran Mor и «Амбер» («Чертог Медведя»). Если Хэллоуин — то только такой, без супергероев и надоевших образов. Только монстры и герои древних легенд, только фолк. Помимо музыки, гостей ждут мастер-класс от студии исторического танца «Гельвеция», официальный мерч музыкантов и ярмарка мастеров с волшебными изделиями ручной работы, а также конкурсы и подарки от партнёров фестиваля. Если кто-то решит прийти в образе, это только приветствуется, но можно и без костюма.

Мистический театр не может пройти мимо мистики Достоевского. Спектакль завораживает, втягивает в свою магическую ауру, как в дьявольскую воронку. Настасья Филипповна, инфернальница, творит что-то непонятное и душераздирающее. Все сюжетные ходы давно известны, но это не снимает напряжения при такой игре страстей и смыслов. Достоевскому в принципе свойственна двойственность, но в «Идиоте» она является самой сутью: здесь всё двойственно и находится в противостоянии. Герои разбиваются на пары, вращающиеся вокруг какого-то центра, пары рассыпаются и вновь складываются в треугольники: Ганя — Настасья Филипповна — Рогожин, Рогожин — Настасья Филипповна — князь Мышкин, Настасья Филипповна — князь Мышкин — Аглая.

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