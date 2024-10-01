Полина Путякова журналист Человекоцентричная архитектура Особенности архитектурного проектирования в эпоху КРТ Поделиться Твитнуть

Эксперты говорят, что в последние годы значение архитектурных решений для строительной отрасли возросло: они стали одним из факторов, влияющих на интерес к жилому дому.

Если 10—15 лет назад для покупателей в приоритете была стоимость квадратного метра, практичность жилья, то сейчас подход изменился. Люди хотят жить не просто в комфортных, но и красивых домах, отмечает Сергей Ширинкин, генеральный директор ГК «Альфа». В целом гражданская архитектура, по большей части, — это отражение спроса граждан. Растёт культура, насмотренность, растут потребности и притязания граждан, поддерживает коллегу Максим Антипин, руководитель «АРХИГРУП», эксперт «WorldSkills Пермский край» по специальности «Архитектура».

Современная архитектура вообще избегает любой монотонности и старается разнообразить застройку за счёт различных архитектурных приёмов, говорит Андрей Мущинкин, директор по развитию АО «ПЗСП». Для этого используется чередование высоты, материалов отделки фасадов, даже архитектурных стилей.

Кроме того, популярным является решение о создании террас на верхних этажах, например, когда последний этаж «отступает» вглубь здания и на крыше предпоследнего этажа создаётся терраса.

По словам Георгия Щурова, руководителя архитектурной мастерской «Самолет Страна» (входит в группу «Самолет»), кроме разноэтажной застройки в числе актуальных архитектурных тенденций можно выделить создание общественных центров.

«У аудитории растёт спрос на строительство зданий для культурно-просветительских кружков, центров досуга и так далее. Пока что общественные центры составляют маленький процент в общем объёме строящегося жилья, но их популярность определённо растёт», — говорит эксперт.

Также, отмечает Сергей Ширинкин, при строительстве в историческом центре города застройщики уделяют внимание тому, чтобы вписать новое здание в существующую архитектурную среду, и учитывают его влияние на городской силуэт, который виден с реки.

Однако кроме общественного заказа есть и другой фактор, определяющий архитектурный облик строящихся сейчас домов.

С момента введения в Градостроительный кодекс в декабре 2022 года процедуры согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) законодателем мод в архитектуре городской застройки стали муниципальные органы либо краевые, как в Перми, отмечает Андрей Мущинкин.

В Перми требования к архитектурно-градостроительному облику зданий включают объёмные и пространственные характеристики, архитектурно-стилистические и цветовые решения, требования к отделочным и строи­тельным материалам, а также требования к подсветке фасадов. Эти условия определяются правилами землепользования и застройки, изменения в которые вносит правительство Пермского края. По мнению Андрея Мущинкина, введение единых требований и процедуры согласования АГО можно приветствовать: это предотвращает появление в городе негармоничных, несовременных зданий, уменьшает визуальный шум.

«Есть мнение, что требования к архитектурно-градостроительному облику ограничивают свободу творчества архитектора, не позволяют реализовать смелые и новаторские решения при городской застройке. Но, на мой взгляд, конкретно в Перми требования к АГО отражают самые современные тенденции городской архитектуры, предотвращают появление зданий, не соответствующих окружающей застройке и архитектурному стилю конкретной локации, и никак не ограничивают свободу творчества», — считает Андрей Мущинкин.

Среди прочих тенденций эксперт называет создание нежилых первых этажей с высокими потолками, с большим процентом остекления первых этажей с целью создания витрин для будущих магазинов или ресторанов. В требованиях к АГО предпочтение отдаётся натуральным материалам: камню, кирпичу, керамике, стеклу, архитектурному бетону и др. Под запретом оказались сайдинг, панели, имитирующие дерево, металлический профлист. Эти требования позволяют сделать город визуально более современным и экологичным, хотя и приводят к удорожанию строительства.

Есть где развернуться

Применение комплексного развития территории (КРТ) как основного подхода к развитию городских территорий изменило задачи архитекторов по сравнению с периодом точечной застройки. Эксперты отмечают, что механизм КРТ обеспечил новые возможности в проектировании и развитии городов, например, в работе с заброшенными или промышленными территориями, территориями с исторической застройкой.

«В частности, он создал алгоритм комплексного развития города, в том числе и с точки зрения архитектуры. В квартальной застройке присутствует контекстуальность, работа со средой, окружением, этот механизм позволяет задумываться, как окружение той или иной площадки будет развиваться после реализации проекта. Точечная застройка в этом плане как бы оторвана от среды, очень редко её удаётся грамотно встроить в контекст», — отмечает Георгий Щуров.

Кроме того, КРТ позволяет находить точки соприкосновения и баланс интересов различных участников, принимающих решения в городе, — администрации, бизнеса, проектировщика и потребителя.

В «ПМД» считают, что механизм КРТ имеет определённые преимущества с точки зрения архитектуры, поскольку даёт возможность реализовать более проработанные концепции с масштабным озеленением, масштабными малыми архитектурными формами. При этом, отмечают в компании, пример благоустройства общественных пространств, в частности центральных улиц и эспланады, задаёт планку покупательских ожиданий, требований к уровню благоустройства территории КРТ.

Поскольку КРТ задумывалось как инструмент развития больших городских районов, здесь приоритетное значение имеют градострои­тельные решения, чем архитектура отдельных домов, считает Андрей Мущинкин.

«В то же время при выведении в проектах КРТ большого количества квартир девелоперы имеют возможность экспериментировать, предлагая, как их часто называют в рекламе, редкие форматы: квартиры с открытыми террасами, двухуровневые квартиры или квартиры с антресольным этажом, встречаются даже квартиры с подземным этажом, в котором можно оборудовать персональный спортзал, студию звукозаписи или мастерскую. В проектах КРТ можно учитывать растущую популярность электротранспорта и планировать парковочные места со встроенной зарядной станцией для электромобилей. При точечной застройке такое разнообразие встречается только в уникальных проектах», — отмечает эксперт.

При КРТ застраивают большую территорию, поэтому, чтобы избежать монотонности застройки, предлагается квартальная застройка с разделением пространства на небольшие части квартальными проездами, продолжает Андрей Мущинкин.

Кроме того, разрабатывая архитектурное решение для КРТ, важно оценить, как проект повлияет на окружающую часть города и изменит его облик, поддерживает коллегу Сергей Ширинкин. И добавляет, что с помощью архитектуры можно расставить акценты, чтобы район не стал чередой однотипных домов.

В то же время использование механизма КРТ стимулирует привлечение на пермский рынок архитектурных бюро из других регионов с более развитой и массовой архитектурной школой, таких как Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Москва и Санкт-Петербург, отмечает Максим Антипин. Это связано с повышением требований к архитектуре в рамках КРТ.

Память места

Для проектов КРТ на месте заброшенных или деградирующих территорий характерны свои особенности, касающиеся не только архитектурных вопросов, но и юридических и финансовых.

Тем не менее основная сложность, по мнению Максима Антипина, состоит в переформатировании качественного пласта людей, обитающих на этой территории.

«Ведь если территория деградирующая, там живут не люди в белых рубашках и ценители современного искусства. Необходимо изменить память места. Нередко такие изменения сопровождаются массовыми недовольствами. Людям нравится всё новое, но по своей природе человек очень сильно боится перемен», — рассуждает эксперт.

Редевелопмент заброшенных или деградирующих территорий требует вовлечения множества специалистов и заинтересованных лиц, отмечает Анастасия Сёмина, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры и урбанистики Пермского политеха. И это — специфика работы с такими участками.

Комплексное развитие территорий преду­сматривается как для незастроенных или пустующих участков, так и для территории застройки с аварийным и ветхим жильём.

«Во втором случае требуется проработка вопросов, касающихся собственников недвижимости и земельных участков. Такая работа несёт в себе определённые риски и проблемы. С точки зрения инвестиционно-строительного цикла с учётом всех интересов процесс согласования может стать более длительным и сложным и требует от архитекторов навыков управления проектами и навыков коммуникации», — говорит эксперт.

К тому же на деградирующих территориях есть ряд сложностей, связанных с охранными зонами, исторической застройкой и реконструкцией заброшенных объектов. Иногда приходится сталкиваться с загрязнённостью почвы, грунта, который находится, например, на месте заброшенной промзоны, отмечает Георгий Щуров.

Чаще всего территории под КРТ на месте бывших промзон должны какое-то время восстановиться от загрязнений, а это занимает довольно большой промежуток времени. Из-за всех этих особенностей редевелопмент иногда происходит в течение длительного времени.

Много времени занимает снос старых зданий и демонтаж старых коммуникаций. Некоторые деградирующие промышленные территории вовсе не имеют современных сетей, например ливневой канализации, её приходится строить с нуля, а это довольно дорогостоящая инфраструктура, дополняет Андрей Мущинкин.

Кроме того, говорит эксперт, существует проблема перемещения бизнесов, действующих на территории, подлежащей редевелопменту.

«Бизнес — это рабочие места и налоги. Для сохранения этого экономического потенциала нужны новые зоны, куда бизнес мог бы пере­ехать. Сейчас таких зон нет, а особые экономические зоны предполагают размещение новых предприятий, а не переезд существующих. Для самого процесса переезда полезными были бы налоговые стимулы, поддержка для бизнеса со стороны государства. Сейчас этого остро не хватает», — рассуждает Андрей Мущинкин.

Главное — человек

С каждым годом критерии успешности современного архитектурного проекта меняются, считает Георгий Щуров. Тем не менее в качестве трёх ключевых моментов эксперт называет баланс интересов участников, долгосрочные стратегии использования и тактический успех, то есть применение наиболее актуальных архитектурных приёмов.

В свою очередь Анастасия Сёмина отмечает, что задача архитектора заключается в поиске общего знаменателя между такими факторами, как особенности территории строительства, сложившаяся градостроительная ситуация, нормативные требования, запросы покупателей и обеспечение необходимой доходности девелопера.

Действительно, проект должен быть в первую очередь экономически эффективным, согласен Андрей Мущинкин. Поэтому помешать реализации КРТ могут, например, избыточные требования к строительству социальной инфраструктуры. Известны примеры, когда конкурсы на КРТ не состоялись потому, что девелоперы посчитали проекты для себя экономически непривлекательными, говорит эксперт.

Однако, по мнению Максима Антипина, главное для любого архитектурного проекта — это человек, его сценарии жизни и поведения.

«В своих проектах мы исследуем возрастные категории граждан, их количество и состав. Ценности и сценарии жизни разные у людей разных полов и возрастов. Наша архитектура направлена на то, чтобы повысить качество и эффективность жизненных сценариев поведения людей», — заключает эксперт.

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