Новая философия логистики В Перми появится логистический комплекс с социальной инфраструктурой Поделиться Твитнуть

В Перми на выезде из города в кунгурском направлении появится индустриально-логистический комплекс нового типа. Его реализует R1 Development, созданная на базе проектного бюро R1 (Екатеринбург). Компания специализируется в области строительства индустриально-логистической, коммерческой и жилой недвижимости на основе принципов устойчивого развития.

Пермский проект станет частью сети индустриально-логистических парков «Дружба», в рамках которой также реализуются проекты в Хабаровске и Казани. Все они будут объединены единым подходом к организации комфортных рабочих мест, архитектуре и благоустройству.

С одной стороны, к индустриально-логистическим объектам предъявляется набор стандартных требований, касающихся, в частности, их высоты и объёма хранения, рассказывает руководитель проектов R1 Development в Перми Дмитрий Лапшин. Это всегда одноэтажные и большепролётные каркасные здания, часто схожие внешне. В то же время разные владельцы предъявляют свои требования к таким объектам, поэтому уникальность каждого из них определяется его функционалом.

С точки зрения проектирования такого рода объекты дают достаточную степень свободы. С одной стороны, плоскости фасадов почти не позволяют делать ниши или выдвигать элементы, тут нет пространства для пластики. С другой — пропорции и цвет тоже имеют большое значение для образа здания или комплекса зданий, отмечает Дмитрий Лапшин. Поэтому логистический комплекс может выглядеть не просто набором «коробок», а созданной крупными мазками супрематической композицией.

Кроме того, серьёзное влияние на архитектурные решения в этой сфере имеет специфика земельного участка. Логистические центры могут размещаться вблизи разных объектов и ЛЭП, охранные зоны которых могут задавать направления разворота и место размещения зданий.

В сфере индустриально-логистической архитектуры выделяется два основных класса объектов: big box и light industrial. Для первых характерны большие площади, чаще всего они ориентированы на обслуживание крупного маркетплейса. Вторые востребованы более мелкими предпринимателями, тоже заинтересованными в местах хранения. Это может быть один склад или комплекс объектов на одно погрузочно-разгрузочное место, каждый из которых используется отдельным арендатором.

Физически логистический парк будет представлять несколько логистических объектов с инфраструктурой, дополненной сортировочными и упаковочными мощностями. Они позволяют фасовать продукцию, поставляемую производителями в больших объёмах, в более мелкую тару для розничной торговли.

В планах R1 Development сохранить логистический комплекс в собственном управлении.

«Такая модель бизнеса минимизирует репутационные риски и гарантирует, что реализация и дальнейшее использование объекта будет соответствовать первоначальному замыслу», — отмечает Дмитрий Лапшин.

«С точки зрения архитектуры уникальность индустриально-логистического парка состоит в том, что наш проект осмысляет технопарк не как промышленную зону, то есть среду, которая подчинена определённым технологическим процессам и только им, а как рабочую среду для человека», — рассказывает Евгений Волков, руководитель архитектурного бюро R1.Lab.

Пермский край исторически подавал пример всей России в плане эстетизации заводского пространства, напоминает Евгений Волков. Для строительства заводов в Пожве, Очёре, Кыне в XIX веке Строгановы и Всеволожские приглашали лучших архитекторов своего времени. Ставилась задача не только оформить внешний облик зданий, но и спроектировать внутреннее пространство, иначе говоря, сделать среду комфортной для работников.

«В современной экономике логистические комплексы — это места приложения массового труда. Люди проводят там очень много времени, поэтому мы продумываем архитектуру и среду этих комплексов с точки зрения человека. Пытаемся встать на место людей, которые будут там работать», — говорит Евгений Волков.

Это будет выражаться в первую очередь в создании общественных зон благоустройства, комфортных пешеходных аллей с велодорожками, лавочками, навесами, зонами отдыха, фуд-траками. Кроме того, сейчас разрабатывается уникальный узнаваемый дизайн-код фасадов, где будут дружелюбные, сомасштабные человеку элементы на фасадах всех масштабов.

Функционально пермский объект будет представлять собой крупную логистическую точку вблизи крупного города, которая повысит конкурентоспособность продавцов и, соответственно, их продажи. Для города появление подобных комплексов означает рабочие места, налоги и потенциал для развития торговли. Для покупателей — быструю доставку в течение суток, а не нескольких дней.

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