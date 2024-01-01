Инди, техно и Балалайка-metal Афиша уикенда 18–20 октября Поделиться Твитнуть

CAGMO представляет концертную программу по мотивам одной из самых популярных игр — «Симфония Ведьмак при свечах» в исполнении струнного оркестра с участием вокала. Легендарная ролевая игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» знаменита не только богатым наполнением, но и завораживающим саундтреком. Эпические мелодии игры стали неотъемлемой частью фэнтезийного мира, созданного по мотивам серии романов Анджея Сапковского. В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат уникальные аранжировки музыкальных тем знаменитой RPG, вдохновлённые культурой древних славян. Этническое звучание струнного оркестра, флейты и яркого вокала перенесёт зрителей в атмосферу мрачного Континента, позволяя заново прочувствовать захватывающий сюжет и историю игрового мира. «Симфония Ведьмак при свечах» — это настоящий подарок всем поклонникам этой удивительной вселенной.

Репертуар Пермского театра оперы и балета продолжает пополняться постановками для семейного просмотра, обращёнными к новому поколению зрителей. На сцене частной филармонии «Триумф» Пермская опера представит камерный спектакль-путешествие «Легенда скрипичных мастеров» для рассказчика и двух музыкантов. Главный герой — скрипка легендарного Джузеппе Гварнери: от Вольфганга Амадея Моцарта она попадает сначала к Никколо Паганини, а потом — к выдающемуся джазмену Стефану Граппелли. Спектакль приглашает самых маленьких зрителей отправиться в увлекательную экскурсию по истории музыки: золотые страницы европейского инструментального репертуара сменяются в спектакле классикой джаза, а из стен скрипичной мастерской действие переносится то в уютную гостиную дома семейства Моцартов в Зальцбурге, то в солнечный порт Генуи, то на улицы Нью-Йорка. Постановка создана для семейного просмотра и оставит яркие воспоминания у всех поколений.

Праздник народной музыки «Балалайка-metal» уже не в первый раз проводится в Лысьве и ежегодно привлекает множество гостей и участников. Праздник посвящён самому народному инструменту — балалайке. И именно с Лысьвой связана история балалайки, изготовленной из металла: в 1910 году её сделал слесарь Лысьвенского металлургического завода Василий Русских. Балалайка станет главным героем двухдневного фестиваля «Балалайка-metal», который будет интересен самой широкой аудитории. В программе: конкурсы, мастер-классы, игры, выступления лысьвенского оркестра русских народных инструментов «Калинка» и пермского этно-инструментального проекта «Седой Урал», а также деловые мероприятия, экскурсии и ярмарка изделий умельцев прикладного творчества. Расписание событий — по ссылке.

С 18 по 20 октября в Кудымкаре пройдёт фестиваль «Дни родственных народов». Он открывает серию мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Поздравить коми-пермяков приедут одни из лучших артистов и творческих коллективов, представляющих разные народности России. Этно-арт-театр «Варма» и этнографическая студия «Мерема» из Мордовии подготовили fashion show, интеллигентный питерско-московско-самарский оркестр «Притоп Тритона» покажет словесно-инструментальную игру, фольклорный ансамбль «Пинал Даур» выступит с концертно-игровой программой, а Ольга Александрова из Удмуртии — с мистическим моноспектаклем. Свою культуру на фестивале представят и сами коми-пермяки: коми-пермяцкий ансамбль «Шондбан» исполнит новые композиции, также для гостей выступит кудымкарская фолк-группа «Шай-Май». Подробная афиша событий фестиваля и ссылки для покупки билетов — в группе центра поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад», которое выступает организатором мероприятия.

Пермское техно-комьюнити Drama организовало очередное событие — вечеринку Drama: rec. Её гости познакомятся с представителем электронной сцены Екатеринбурга Addkigch. Диджей Addkigch — участник промо-команды «Прыг-скок», резидент локального бара «Мизантроп», также отметившийся выступлениями на вечеринках Techno Room. В его сетах можно услышать кардинально отличающиеся друг от друга ритмы и формы музыки, но предпочтение в основном отдаётся погружающему техно-звучанию. Вечеринка — строго 18+, поэтому гостей просят взять с собой паспорт.

В «Аноре» режиссёр Шон Бэйкер рассказывает историю молодой стриптизёрши из Бруклина, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха, но его родители готовы на всё, чтобы расстроить этот брак. Как и другие фильмы Бэйкера, с психологической точки зрения «Анора» — глубокое и многогранное исследование человеческой природы в контексте сложных социальных реалий. Режиссёр мастерски раскрывает внутренний мир маргинализированных групп, позволяя зрителю развить эмпатию к тем, кого общество часто игнорирует или осуждает. Через истории своих персонажей Бэйкер исследует механизмы выживания и психологической адаптации в экстремальных условиях. Всё это участники встречи обсудят после просмотра фильма с ведущей киноклуба Мариной Старовойтовой.

«Вертинский» — лирическая, ироничная, тонкая, щемяще тоскливая и до последнего слова искренняя история. Спектакль-концерт про отношения человека с его собственным даром и эпохой. Ведущий актёр Театра-Театра Альберт Макаров и джазовый пианист Александр Колесников создадут на глазах зрителя особенный мир, полный живой музыки, стихов, мгновенных перевоплощений и песен Вертинского, в каждой из которых — свой театр. За полтора часа зрители проживут полную счастья и боли жизнь артиста. Александра Вертинского?.. Альберта Макарова?.. Чью бы судьбу они ни увидели в отражениях зеркал, им не захочется отводить глаз. Не захочется, чтобы с последним аккордом рояля этот яркий мир растворился.

Лампабикт — музыкальный исполнитель, пишущий песни в жанре инди-фолк. Песни о шорохе деревьев, выцветших чувствах, вечной осени, о детстве, которое давно исчезло и зрелости, которая ещё не наступила. Гости большого сольного концерте музыканта в Перми погрузятся в мир печальных метафор с хитом «немерено» и альбомом «всем одинаково холодно», в музыкальное разнотравье, которое не даёт промокнуть под дождём, оглохнуть от грома и замерзнуть от холода.

Персональная выставка художника по ткани Елены Ведерниковой «Света Пробы» соединяет разноплановые работы: батик, цианотипия на ткани, ошибана. Кажется, там дышит каждая травинка. И уж точно есть место сказочным пространствам, неведомым воздушным городам, эльфам, невидимым гномам, тонким золотистым нитям, которые держат нашу память словно на волоске. Всё это спасает от забытья, суеты и возвращает в детство. Творчеству Елены Ведерниковой свойственны многослойность, обилие тем и деталей в одной работе. При этом нет ощущения «перебора». Темы органично вплетены одна в другую, и именно в такой синергии они способны рассказать не одну историю. Всё в совокупности пробуждает состояние безграничной любви, а её много не бывает.

В ЦГК открылась выставка «Скрытые материи» по итогам пятого сезона резиденции MaxArt. На протяжении двух месяцев резиденты пятого сезона — художники Алёша, Сабина Байсарова и Милана Батиева, Эдвард Бенкендорф и Наталия Фёдорова — погружались в исследование Перми, создавая свои художественные проекты. Выставка стала результатом их творческой работы и прежде всего авторской рефлексией на тему неявных и скрытых узловых точек взаимодействия с городом и его окрестностями. Каждый из представленных резидентов использует уникальные методы, чтобы сосредоточить внимание зрителя на пересечении человеческого, природного и исторического.

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