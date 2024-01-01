Арт-субботник и секреты «Пиковой Дамы» Афиша уикенда 4-6 октября Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета продолжает открытый образовательный проект «Лаборатория современного зрителя» и приглашает на лекцию «Секреты «Пиковой Дамы». Уникальный рассказчик, филолог Сергей Волков обладает даром видеть даже самые хрестоматийные произведения литературы под совершенно новым, неожиданным углом. Учитель словесности московской «Новой школы», в разные годы он преподавал в Школе-студии МХАТ и в Высшей школе экономики. На лекции он расскажет, как устроена повесть Пушкина, а ещё о том, как играли в азартные игры и как знание правил игры помогает понять повесть, о том, зачем при чтении «Пиковой Дамы» нам нужны Баба Яга и Иисус Христос, о том, почему Германн проиграл, хотя все три карты выиграли. Зарегистрироваться на лекцию можно здесь.

Île Thélème Ensemble — независимый музыкальный проект, построенный на изучении редких сочинений, бережной интерпретации уже известной музыки и экспериментальном подходе к современным композициям. Из молодого коллектива, созданного в 2020 году, Île Thélème Ensemble превратился в одно из самых ярких явлений российского музыкального пространства. Концерт Île Thélème Ensemble в «Триумфе» будет посвящён камерным сонатам для скрипки и фортепиано: каждая из них была написана ярчайшими композиторами основных национальных школ в самом начале XX века, когда каждый мыслящий человек был полон сложных апокалиптических настроений и стремился найти утешение в своих корнях.

«Точка сборки» — это выставочное пространство для современного искусства, где объединены живопись, фотография, видео-арт, инсталляции и перформансы. В пятницу, 4 октября, в пространстве открывается новая, 11-я по счёту экспозиция. В программе вернисажа: музыкальная группа Autour de Paris, Art Space с танцевальным номером, Clever Dance Company с перформанс-танцем «Девочка со спичками», театр иллюзий eZMagic с магическим шоу, DJ Dmitriy Silling и чайная комната.

АНО «Центр чистой природы 12-15», которая организует экологические мероприятия по всей России и за её пределами, проведёт в Пермском крае арт-субботник. Участников ждёт великолепие природы Камского водохранилища, общение с единомышленниками, раздельный сбор отходов, горячий вегетарианский обед, живая музыка и просто приятный день на природе. Форма регистрации — по ссылке. Добраться до места можно самостоятельно на личном автомобиле (координаты: 58.288990, 56.297323), либо на транспорте организатора от памятника «Пермяк — солёные уши» в Перми.

PERMM совместно со школой актёрского мастерства «Так-то Да» запускает новый сезон проекта «Музей+». В программе — интерактивные экскурсии и медиации по выставкам музея, авторами и ведущими которых выступят представители разных профессий. В первой серии — «Октябрь: Чувственный» — гостей ждут субботние медиации с актёрами, стендап-комиками, авторами популярного пермского медиа и виртуозной скрипачкой. Первая экскурсия-медиация под названием «Искусство через импульсы тела» пройдёт уже в эту субботу. Актёры и перформеры школы «Так-то Да», которых пермяки могли видеть в кино, в спектаклях Театра-Театра и на других театральных площадках, поделятся своим опытом чувственного восприятия выставки «Art & Science: Открытые тела». Гостей ждёт волшебное, театральное погружение в загадочный мир искусства и науки и новый опыт восприятия искусства через импульсы тела.

«ПокеРамен» и «Парадная» приглашают на первый осенний музыкальный фест с настойками, супами и нашими пермскими музыкантами. В программе: выступления Lilboltik, Аюба, Ивана Степанова, Half Moon Glass, The Hard Lux и джем-сэйшн. Организаторы зовут всех обниматься, веселиться и ярко провожать осень. Вечеринка начнётся в 15:00 и будет продолжаться ровно до «Знаешь ли ты», а там — как пойдёт.

Пермская синематека приглашает всех любителей истории и архитектуры на специальный показ фильма «Мельников». Это уникальная возможность погрузиться в мир одного из самых ярких представителей русского архитектурного авангарда — Константина Мельникова. В 1930-е годы его критиковали за формализм, а в 1965-м ему присвоили степень доктора архитектуры без защиты диссертации. По его проектам были созданы самые необычные здания Москвы: клуб имени Русакова, гараж Госплана, здание конторы Ново-Сухаревского рынка и, самое главное, дом-мастерская самого архитектора. Дом, который станет вершиной его творчества, а позднее тюрьмой для самого автора. Карьеру архитектора закончит его ученик, выдавший ему запрет на профессию, и все последующие проекты останутся на бумаге. Специальным гостем показа станет историк архитектуры Александр Михайлов. Перед фильмом он расскажет о мировой авангардной архитектуре и зарождении советской, а также о месте Мельникова в ней. После показа состоится обсуждение.

Театр-Театр покажет на сцене Дворца молодёжи трагикомичный мюзикл «Живая история о смерти». Это первый камерный мюзикл в репертуаре ТТ. Главный герой — гравёр, который зарабатывает себе на жизнь созданием портретов и надписей на надгробиях. Однажды в его мастерской появляется странная гостья — девушка, чью фотографию он выбивает на памятнике… Почему она очутилась здесь? Что мешает ей спуститься в загробный мир? И сможет ли гравёр вернуть к жизни ту, кто заставила чаще биться его сердце? Несмотря на мрачное слово в названии спектакля, его зрителям предстоит и смеяться. Яркие, узнаваемые персонажи мюзикла попадают в комичные ситуации, и тональность разговора из минора переходит в жизнеутверждающий мажор.

На стендах выставки впервые будут собраны вместе известные факты и новые данные по истории Перми, уникальные фотографии и документы как из государственных, так и из частных архивов. Благодаря этому у посетителей будет возможность заново открыть для себя с детства знакомые каждому пермяку места, окунуться в историю Пермского края и его столицы, познакомиться с личностями, внесшими значительный вклад в их развитие. Выставка будет доступна для посещения до 20 октября, после чего будет поочередно экспонироваться в Пермской краевой библиотеке им. Горького и в Центральной городской библиотеке им. Пушкина.

Фестиваль «Пермская Фантасмагория» пришёл на смену фестивалю МакДонаха, который проходил в Перми с 2014 по 2022 год. «Пермская Фантасмагория» — единственный в мире мистический фестиваль, посвящённый постановкам по таинственным произведениям русских и зарубежных авторов. В программу фестиваля вошли спектакли театров из Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Ставрополя и Перми. Например, из Белграда привезли легендарный спектакль «Карамазовы» (16+), из Бреста — уникальную мистическую постановку по повести «Олеся» Александра Куприна (16+), из Японии — моноспектакль «Когда ты остров» (16+). Подробная программа и билеты на сайте театра «У Моста», который выступает организатором фестиваля.

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