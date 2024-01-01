Кампус фест, звуковые лаборатории и день рождения мамонта Афиша уикенда 13-15 сентября Поделиться Твитнуть

Юбилейная выставка в Доме художника посвящена 85-летию Пермского отделения Союза художников России. В ней участвуют мастера старшего поколения и молодые художники, только начинающие свой путь в искусстве. На выставке представлено более 100 работ пермских художников, выполненных в разных видах и жанрах изобразительного искусства. В основном авторы отражают жизнь, происходящую «здесь и сейчас». В ней много привычных событий, но увиденных с неожиданной стороны: это может быть прелестный камерный пейзаж нашего любимого города, забавная жанровая сценка, яркий жизнерадостный натюрморт. Светлая, нежная, почти фееричная живопись увлекает тонкостью цветовых отношений. Другие работы, напротив, создают энергичное, бодрящее настроение. Скульптура, графика и декоративно-прикладное искусство вносят свою лепту в создание праздника. Выставка будет работать до 3 октября включительно.

В Пермском университете пройдёт «Кампус фест. В чём соль?» — первый в учебном году городской фестиваль на территории городка ПГНИУ. В кампусе организуют больше 50 познавательных и развлекательных активностей для всей семьи: танцевальные, музыкальные и творческие мастер-классы, настольные игры, занятия по йоге, соревнования по стритбаскету и регби, экскурсии в Ботанический сад университета и многое другое. На основной музыкальной сцене у корпуса №8 выступят DJ Kabasha, Алекс Мэй, DJ Robsis, а также пройдёт розыгрыш подарков. Хедлайнер фестиваля — группа SpLit, солист — артист Театра-Театра Марат Мударисов. Подробную программу можно посмотреть по ссылке.

Звуки города — то, к чему мы привыкли и на что часто не обращаем внимания. Особенно, когда едем в трамвае — гул транспорта, гомон разговаривающих людей, — часто мы просто заглушаем всё это звуками в наших наушниках. В рамках проекта «Линии наблюдения» медиахудожница и музыкант Ася Фиддлер в ближайшие два уикенда проведёт лаборатории, где будет исследоваться звуковое пространство города по пути следования двух трамвайных маршрутов — №5 и 8. Участники лабораторий поговорят о том, что такое звук и как он на нас влияет, познакомятся с техникой полевых записей и исследуют город от Висима до Бахаревки и Перми II. Затем осмыслят полученные звуки, а по итогам групповой работы создадут саундтреки трамвайных маршрутов города, которые войдут в подкаст проекта, а может быть, станут независимыми арт-объектами в рамках выставки. В этот уикенд будет лаборатория по трамвайному маршруту №8. Для участия необходимо зарегистрироваться.

С 13 по 15 сентября в Музее пермских древностей пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню рождения пермского мамонта — «визитной карточки» музея. Скелет мамонта был найден весной 1927 года в Верещагинском районе. В этом году одному из самых любимых экспонатов пермяков исполняется 97 лет. В честь этого музей подготовил тематическую программу. Для посетителей будут организованы образовательные занятия о мамонтах, перфоманс с переодеванием в наряды первобытных людей, а также «Ночные сказки о мамонте» — специальная программа для тех, кто мечтал оказаться в музее в темноте, с экскурсией при свете фонарика и загадочными историями. Расписание событий и билеты — на сайте Пермского краеведческого музея.

В рамках V Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» им. В.Б. Беляева, которая проходит в Перми с 12 по 14 сентября, на эспланаде состоится ярмарка продукции местных производителей, фермеров и мастеров народных художественных промыслов — участников проекта «Покупай пермское». Гости смогут приобрести мясные и сырные деликатесы, свежие овощи и зелень, выпечку, сыродавленые масла, мёд, сладости ручной работы, керамику, одежду, украшения и сувениры от предприятий и брендов Пермского края. А в 12:00 приглашённые шефы во главе с одним из ведущих кулинаров России, телерадиоведущим и президентом коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Ильёй Лазерсоном начнут готовить для гостей ярмарки семейный борщ по-пермски с вяленой клюквой из местных продуктов. Всего будет сварено 2 тыс. порций супа.

Жители села Зипуново, посёлка Бурёнка, деревень Некрасово и Сарапулка соберутся на колоритном празднике «Оспожинки в Зипуново», посвящённом окончанию полевых работ, плодородию и семейному благополучию. Этот праздник культурной самобытности, традиций и обрядов, вошедший в единый календарь событийного туризма Прикамья, будет интересен всем, кто увлекается этно-экологическими путешествиями. Праздничные гуляния пройдут на живописном сельском пригорке у реки Бурёнка с импровизированной сценой, торговыми рядами и огромными фигурами из сена. Гостей ждут: песни и сказания, ярмарка сельскохозяйственных продуктов, ремесленные мастерские, чемпионат по рубке капусты, выступления гармонистов и балалаечников, конкурс-выставка овощей гигантов, а также гонки на садовых тачках, традиционный осенний обряд «Похороны мух» и многое другое.

В рамках фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend, который сейчас идёт в Пермской синематеке, состоится показ картины «Без фильтров» о фотографе Джеймсе Хэмилтоне. Он сотрудничал с Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Rolling Stone, The Village Voice и снимал абсолютно всех героев американской культуры, от Вуди Аллена и Сюзан Зонтаг до Лу Рида и Джима Джармуша. В этом фильме он вспоминает ключевые моменты своей карьеры, рассказывает байки о знаменитостях и размышляет о том, что такое хорошая фотография. Фильм представит фотограф Евгений Дёмшин. Показ будет на языке оригинала с русскими субтитрами.

В Прикамье продолжается фестиваль «Осень в Хохловке», объединивший несколько фольклорных праздников. В это воскресенье будут отмечать праздник «От Ивана Постного до Симеона Столпника». Он отражает традиции следующих дат народного календаря: 11 сентября — Праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя, 13 сентября — Куприян, 14 сентября — Симеон Столпник. В программе: рассказ о традициях осенних праздников, выступление певческих коллективов и совместное пение с гостями «Хохловки» старообрядческих духовных стихов, а также обряд «завивания бородки» из последних колосьев, частушки, кадрили, игры для детей, мастер-классы по прядению, ткачеству и приготовлению традиционных блюд из картофеля, мужские состязания и женские «проголосные» песни.

«Моя Дорогая» — музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, который исполняет песни собственного сочинения. Лирический герой, его характер и настроение оказывают влияние на стиль музыки, в котором исполняется каждая песня, поэтому группу «Моя Дорогая» сложно отнести к какому-либо конкретному направлению, будь то рок, джаз, фолк или поп-музыка. До того как начать совместную работу, Ольга Санина и Михаил Клюшников писали музыку для спектаклей, это тоже повлияло на звучание группы. Музыку коллектива невозможно ограничить какими-либо рамками, это всегда стиль, авторский почерк, полёт мысли и фантазии.

В частной галерее «Дом Боне» на этой неделе открылась персональная выставка пермской художницы Ирины Пьянковой «Переход». Человека тянет к приключениям, и это тесно связано с желанием воссоединиться с незыблемостью и величием природы, откуда человечество начало свой путь. Часто хочется оставить цивилизацию и ощутить жизнь с другой стороны. «...Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; всё приобретённое отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и, верно, будет когда-нибудь опять...». Работы Ирины Пьянковой оставляют целое поле для экзистенциальных размышлений: кто я — целая вселенная или часть огромного раздолья среди растекающихся и возвышающихся форм и фактур природы?

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