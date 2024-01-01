Вернисажи, медитации и кино о новой культуре Афиша на неделю 9-15 сентября Поделиться Твитнуть

Центр французского языка и культуры «Альянс Франсез — Пермь» отмечает 20-летие. В рамках празднования своего юбилея центр совместно с библиотекой имени Горького и фотографом Андреем Чунтомовым, который является давним другом «Альянс Франсез — Пермь», организовали его авторскую выставку Mon Paris. Андрей Чунтомов долго мечтал о встрече с Парижем и, наконец, его мечта сбылась. Каким увидел он этот город? Выставка будет работать до 31 октября включительно.

Медиации — новый для Центра городской культуры формат. Они предполагают обмен мнениями, интерпретациями, эмоциями и опытом. Обсуждение объектов искусства и художественных практик даёт возможность найти в увиденном свои собственные смыслы и превращает пассивного зрителя в активного участника диалога. Во вторник, 10 сентября, пройдёт медиация «Сколько рек в царстве мёртвых», участники которой рассмотрят течение времени, жизнь и смерть через призму работ художников. На четверг, 12 сентября, запланирована медиация «Что здесь будет через 10 лет?» о памяти и наследии — собственном, общем и чужом. В субботу, 14 сентября, будет медитация «Хроники бессознательного: искусство и его посредники», во время которой поговорят о мотивах сновидческого, иррационального в работах нижегородских художников, из которых состоит выставка. Ссылки для регистрации на каждую из медитаций можно найти в телеграм-канале ЦГК.

Премьера спектакля «Посмешище» состоялась в театре «Балет Евгения Панфилова» в конце марта. Постановка посвящена 255-летию со дня рождения Ивана Крылова. В её основу легли популярные басни знаменитого русского писателя. Хореограф Алексей Расторгуев с юмором и иронией показывает зрителю различные ситуации — простые, смешные, порой даже нелепые до глупости, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни и перекликаются с сюжетами произведений Крылова. В центре внимания — отношения человека к истинным добродетелям и моральному выбору. Спектакль состоит из танцевальных миниатюр, отражающих определённую мораль. Кто или что является посмешищем в каждой из них — решает зритель.

Выставка Юрия Лапшина «Близкое и далёкое» предлагает зрителям уникальную возможность исследовать грани времени и художественного восприятия, соединяя элементы живописи и объекты в едином художественном пространстве. Первая часть выставочного цикла посвящена взаимодействию между тем, что близко и уходит в прошлое, и тем, что остаётся актуальным и живым в нашем восприятии. В своих работах Юрий Лапшин стремится исследовать пересечения между недавним и далёким временем. Он берёт за основу историю, личные воспоминания и современные реалии, вплетая их в многообразие текстур, форм и цветовых решений. Живопись в этом контексте становится не просто изображением, а пространством для размышлений о времени, памяти и трансформациях, которые происходят в нашей жизни и окружающем мире. Выставка будет работать до 13 октября. Вход на вернисаж свободный, в остальные дни — по билетам Арт-резиденции (100-200 руб.)

В арт-пространстве Центрального выставочного зала «Другие круги» открывается выставка известной березниковской художницы-керамистки Оли Ладкиной. В экспозиции будут представлены новые работы автора, в которых мастер размышляет о глубокой и неоднозначной природе понятия «создания». Она рассматривает его как процесс появления чего-то нового, в котором прошлое и будущее соединяются в настоящем, и в то же время как уже существующий объект. Произведения Оли Ладкиной затрагивают как общечеловеческие понятия — душу и материю, так и сугубо личные — осознание себя, своих возможностей, своего предназначения. Оставаясь в поле фигуративного искусства, работы художницы приобретают характер концептуальной керамики, являются квинтэссенцией размышлений о неостановимом и вечном, как сама жизнь, процессе духовного развития и самосовершенствования. Выставка продлится до 6 октября включительно. Вход на вернисаж свободный, в остальные дни — 100 руб.

В основном пространстве ЦВЗ на этой неделе завершает работу выставка художницы Жени Балдиной «Дорога домой». Опираясь на артефакты своей семьи, своего рода, питаясь близостью к природе и земле, Женя Балдина создаёт удивительные по силе эмоций объекты, вступающие в диалог со зрителем о самом важном, глубинном, первородном: детстве, семье, любви, вере, внутреннем мире человека и мироустройства в целом. Сочетая детскую открытость и зоркость с жизненным опытом и мудростью, она видит в каждом встреченном предмете его историю — и прошлую, и будущую. Все представленные на выставке предметы не случайны: они или принадлежали предкам Жени, или специально были отданы друзьями, подписчиками для того, чтобы продолжиться в искусстве. В четверг, 12 сентября, художница проведёт авторскую экскурсию по выставке.

Эндрю МакФадден — настоящий гражданин мира, творческая карьера которого впечатляет: он гастролировал более чем в двадцати странах. В его постоянном репертуаре — джаз, мюзиклы, блюз, рок и соул, а в его «послужном списке» — работа на бродвейских шоу и сотрудничество с компаниями The Walt Disney Company, Cirque du Soleil и Universal Studios. В программе «Ритмы Бродвея» будут звучать и джазовые стандарты, и известные песни из мюзиклов и театральных шоу, а также узнаваемые хиты рок- и поп-музыки.

В Пермской синематеке пройдёт двенадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival. Зрители увидят самые громкие и обсуждаемые фильмы о современном искусстве, урбанистике и уличной культуре. Фестиваль откроет картина «Мишель Гондри: DIY», искренняя и трогательная биография главного фантазёра в современном кино, автора лучших клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk и режиссёра оскаровского «Вечного сияния чистого разума». Также в начале фестиваля состоится единственный показ фильма-победителя конкурсной программы «Док Индустрия — 2024» — работы режиссёра Василия Овчинникова «4:30» о незрячем пенсионере, который собирается пробежать марафон. В остальные дни Beat Weekend можно будет посмотреть ленту «Ник Кейв и The Birthday Party» о первой группе музыканта, кинобиографию нью-йоркского фотографа Джеймса Хэмилтона «Без фильтров» и фильм «Двадцать лет со Смешариками» о людях, которые создают легендарный анимационный сериал. Расписание показов и билеты — на сайте Пермской синематеки.

Развязка сезона Первой телевизионной лиги КВН близко: 10 лучших команд от Санкт-Петербурга до Сахалина сразятся за путёвки в финал, открывающий двери на «Первый Канал». В составе полуфиналистов есть команда от Пермского края — «По-новому» из ПГНИУ. Зрителей ждут актуальный и свежий юмор, атмосфера телесъёмки и возможность стань частью истории последнего сезона Первой, а также звёздное жюри и не менее звёздный ведущий — Игорь Ознобихин.

В редакции Алексея Мирошниченко знаменитый балет «Лебединое озеро» корреспондирует и с немецким романтическим эпосом, и со стилем британских прерафаэлитов, поэтизировавших смерть, и с христианской идеей о спасении души. Балетмейстер сохраняет канонические фрагменты хореографии и дополняет их собственным танцевальным рисунком. Меняется и прочтение сюжета. Центральным персонажем становится принц Зигфрид, за душой которого охотится Злой гений Ротбарт, здесь приобретающий дополнительные силы, — его партия более танцевальная. В художественном отношении спектакль стилизован под балет «большой формы» образца девяностых годов XIX века.

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