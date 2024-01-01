Пермский марафон и фестиваль спокойствия Афиша уикенда 6-8 сентября Поделиться Твитнуть

«Хроника цветущих событий» — совместная выставка столичной галереи «Триумф» и студии «Тихая». Она является продолжением проекта «Системная сборка», который галерея «Триумф» реализует с 2023 года. Проект обращается к художественным сценам разных городов России. Каждая выставка «Системной сборки» посвящена отдельному региону. «Хроника цветущих событий» объединила нижегородских художников. Это проект-путеводитель, демонстрирующий разные грани художественной жизни Нижнего Новгорода. В названии выставки процитирована работа Синего Карандаша — анонимного уличного художника, размещающего в городских пространствах лаконичные и остроумные надписи. На экскурсиях от куратора выставки и галереи «Тихая» Кристины Романовой гости узнают о большинстве представленных на выставке художников, о том, как Нижний Новгород помогает расти и развиваться своим художникам, и о том, как уличные художники уходят в студии и какие работы там создают. Для участия в экскурсии нужна регистрация.

В эти выходные стартует фестиваль «Осень в Хохловке», который продлится три уикенда подряд и объединит несколько фольклорных праздников. Русский земледельческий народный календарь своими важными событиями и обрядами прочно привязан к православным праздникам и датам памяти святых, чьи имена были закреплены в святцах церковной историей. Отсюда появлялись местные варианты названий праздников, отражающие особенности конкретных трудовых и хозяйственных задач, выпадающих на определённый период времени года. Первый праздник фестиваля — «От Агафона Огуменника до Тита и Варфоломея». В этот день гости «Хохловки» смогут послушать рассказ о традициях осенних праздников и былички о леших, поучаствовать в обряде украшения первого снопа и состязаниях на ловкость, спеть «застольные» песни, пройти мастер-классы по ткачеству поясов, приготовлению традиционных блюд из грибов и ягод.

В субботу, 7 сентября, жителей и гостей города ждёт большая развлекательная программа на набережной Камы, посвящённая завершению сезона. Вдоль спуска к набережной по улице Газеты «Звезда» откроется выставка ретроавтомобилей, а в разных локациях променадной части набережной заработают интерактивные площадки, в том числе и детская игровая с аниматорами. Все желающие смогут стать участниками шоу по мотивам известных телепередач и проверить свою внимательность, сообразительность и удачу в уличных настольных играх. Через шлемы виртуальной реальности будут транслироваться познавательные и развлекательные фильмы с высоким «погружением» в картинку. Также запланированы открытое занятие по Kangoo Jumps и цирковое шоу. В 16:30 на большой сцене начнётся праздничный концерт пермских музыкальных групп, а в 20:30 для зрителей выступят гости из Екатеринбурга — группа Tonya Mak Team.

В эти выходные состоится главное спортивное событие города — Пермский марафон. В первый день соревнований, 7 сентября, в 12:00 на ул. Петропавловской пройдёт старт заезда на колясках для людей с ОВЗ на 300 м. В 12:30 начнётся торжественная церемония открытия Седьмого Пермского марафона. Также в этот день состоится детский забег на 1 км и забег для людей с ОВЗ. Будет работать зона ЭКСПО. В 16:00 пройдёт церемония награждения победителей детского забега, после чего на площади у Театра-Театра начнётся культурная шоу-программа «Марафон на диване», которая будет интегрирована с молодёжным творческим фестивалем активной молодёжи «Соседи». В воскресенье, 8 сентября, будут основные забеги на 42 и 21 км, а также забеги на 3 км, 5 км, 10 км и эстафета «Экиден». Подробное расписание марафона можно посмотреть здесь, а зарегистрироваться на забег — по этой ссылке. Остались слоты только на дистанцию 42 км.

Глэмпингу Hytte исполняется 3 года. В честь этого события решено устроить маленький-большой праздник, чтобы все ценители философии hygge смогли приехать в Hytte и провести выходной вкусно, радостно и умиротворенно. В программе: велкам глёг (горячий напиток из красного вина с добавлением пряностей), экскурсии на каяках от Aqua Trail, коллективное создание арт-объекта «Маяк», коряжно-сухоцветных композиций, музыкальная джем-медитация от фолк-виртуозов. Завершит вечер нордик гастроужин от шефа скандинавского ресторана KOKK Влада Юдина. Мероприятие со свободным входом, но по атмосфере традиционно-уединённое и тихое, поэтому количество гостей будет ограничено — обязательно нужна регистрация. Забронировать место можно в группе Hytte ВКонтакте. Участие в гастроужине, который начнётся в 18:00, платное и тоже по предварительной записи.

В пространстве современной Перми есть особое место, которое на протяжении десятилетий стало точкой притяжения горожан, идей и их воплощений, праздников и фестивалей. Где «власть», монументальная скульптурная композиция, и театр, дополняя друга в окружении башен и стен зданий, становятся неотъемлемой частью уникального современного пространства. Это городская эспланада. Участники экскурсии узнают, как окраина города стала эспланадой, и откуда такое название, где находились Чёрный рынок и главная площадь города Молотова, какой проект здания родом из Перми стал массово использоваться по всему Советскому Союзу. Продолжительность прогулки — 1,5 часа.

Гандбольный клуб «Пермские медведи» успешно стартовал в новом сезоне — 2 сентября команда обыграла «Динамо Астрахань» со счётом 43:32. Теперь пермскому гандбольному клубу предстоит сыграть с «Зенитом» из Сант-Петербурга. Этот матч, как и предыдущий, состоится в рамках турнира OLIMPBET Суперлига. Игра тоже пройдёт дома, в ДС «Красава».

«То́ска» (итал. Tosca) — опера Джакомо Пуччини в трёх действиях на либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по одноимённой драме Викторьена Сарду. Премьера «Тоски» состоялась в Театро Костанци в Риме 14 января 1900 года. На сцене Пермского театра оперы и балета опера о любви певицы Флоры Тоски и художника Марио Каварадосси на фоне исторических событий в Италии начала XIX века была впервые представлена в марте 2024 года. Над постановкой работала яркая и интригующая команда: режиссёр — резидент Пермской оперы Фёдор Федотов; музыкальный руководитель — дирижёр Тимур Зангиев, художник-постановщик — Лариса Ломакина, постоянный соавтор Константина Богомолова; хореограф — художественный руководитель «Балета Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев. В заглавной партии выступают пермские солистки Зарина Абаева и Анжелика Минасова. Опера исполняется на итальянском языке с русскими титрами.

В Пермской синематеке вышел в прокат китайский фильм «Чёрный пёс» режиссёра Гуань Ху, взявший главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Главный герой, Лан, возвращается в родной город после долгого отсутствия. Он устраивается в команду по отлову бездомных собак и спасает чёрного пса. После первой встречи этим двоим приходится провести неделю вместе на карантине. Так начинается история их большой дружбы. Две одинокие души отправляются в путешествие по стране.

«Золотые руки Прикамья» — самая масштабная ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства в Перми. Посетители увидят более 300 художественных изделий из камня и керамики от авторов из Перми, Березников, Соликамска, Всеволодо-Вильвы, Александровска, п. Ильинский, Чернушки, Барды, Орды, Кунгура, Красного Ясыла, Нытвы и других городов. Среди участников выставки есть и известные народные мастера, и только начинающие свой творческий путь профессионалы, а также любители и студенты. Уникальность экспозиции — в многообразии представленных жанров и подходов в обработке таких традиционных материалов, как камень и глина: здесь органично соседствуют изделия, созданные по старинным технологиям, и предметы, демонстрирующие новаторские, экспериментальные подходы.

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