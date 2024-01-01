Аниме, забег и последняя летняя вечеринка Афиша уикенда 30 августа — 1 сентября Поделиться Твитнуть

Можно ли погрузиться в историю и атмосферу Перми прошлых столетий, не выходя за пределы одного сквера? Да, если это Театральный сквер рядом с Пермским театром оперы и балета. Это городское пространство — настоящий портал в историю, который переместит участников экскурсии на несколько столетий назад и расскажет, как город жил, как развивался, о чём мечтал, что сбылось, а что ещё обязательно сбудется. Те, кто отправятся на прогулку, узнают, почему Театральный сквер можно считать «сердцем» Перми, где в городе находится нулевой километр, где жили и работали фосфорные короли, первооткрыватели пермской нефти, герои романа «Доктора Живаго» и великие советские композиторы Прокофьев и Хачатурян.

В субботу в семейной творческой мастерской исторического парка «Россия — Моя история» пройдёт мастер-класс «Сокровища земли пермской» для взрослых и детей. Участники напишут горный пейзаж акварелью и солью. Также во время занятия можно будет узнать о природном достоянии Западного Урала, его подземных кладовых и о том, как это богатство служит людям. Все материалы предоставляются.

RUN DOG RUN — это благотворительное беговое объединение, которое организует забеги и мероприятия, направленные на сбор средств и привлечение внимания к проблемам бездомных животных. В эти выходные команда RUN DOG RUN приглашает всех на благотворительный забег в пользу приютов. Дистанция всего 5 км — её специально сделали короткой, чтобы каждый, даже начинающий бегун, мог присоединиться к этому доброму делу. После финиша участников ждёт вечеринка на летней площадке Smoky Dog с играми в бир-понг, вкусной едой и отличной атмосферой. Регистрация на забег — по ссылке.

EFEST — один из самых сильных региональных фестивалей электронной музыки в России, ежегодно представляющий своим гостям актуальных исполнителей разных стилей и направлений. Его история началась в 2019 году. Традиционно самым популярным событием фестиваля становится многочасовое светомузыкальное лайв-шоу. В этом году в лайнапе: звёздный дуэт Natasha Wax & Sony Vibe, исполнительница из Южной Африки Lizwi, загадочный музыкант в маске AIWASKA, диджей и музыкальный продюсер с мировым именем Alexander Popov и другие исполнители. В основе визуальной концепции фестиваля этого года — фиджитал искусство. Сцена превратится в масштабную фиджитал-галерею, где физическое и цифровое пространства органично дополнят друг друга. Артисты станут частью визуального действа, передаваемого с помощью видеопроекций, а цифровая реальность интегрируется в музыкальное шоу и создаст «метамиры» с оптическими иллюзиями, которые противоречат физическим законам.

Пермское техно-комьюнити Drama решило зафиналить лето вечеринкой в Старокирпичном переулке. Гость вечера — диджей DOB-S из Ростова-на-Дону. DOB-S — один из основателей ростовского клуба «ЛКМ», преподаёт диджеинг, а также успел отметиться на знаковых площадках по всей России: Mutabor, фестивали Gamma и Gate, легендарный питерский Mosaique, казанский Werk, краснодарские XOXO и ЗИП. Теперь пришло время Drama. Дресс-код — black + silver: все оттенки чёрного, серого, серебряного, вставки металла, булавки, как можно больше украшений.

В воскресенье в Пермском зоопарке пройдёт День знаний. Праздничная программа начнётся с показательных кормлений бурых медведей и попугаев. После все желающие смогут принять участие в творческом мастер-классе. Затем во время беседы «Зоопарк на ладошке» зоологи продемонстрируют самых маленьких обитателей зоопарка, которые умещаются на ладони. В это же время на сцене состоится интерактивный спектакль «Чудеса в чемодане». Завершится праздничный день интерактивной программой «Первоклассно в зоопарке!». Вход для первоклассников будет бесплатным (при предъявлении свидетельства о рождении ребёнка).

Аниме-бум, захлестнувший мир ещё в 90-е, достиг своего пика в 2003 году, когда шедевр Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками» получил премию «Оскар». Это событие стало поворотным моментом в истории анимации, открыв западному зрителю удивительный мир японского аниме. За 60 лет своей карьеры Миядзаки проделал огромный путь, став не просто успешным режиссёром аниме, а культурным феноменом, чьи работы повлияли на развитие анимации во всём мире. Но из чего соткан успех Миядзаки? Как режиссёр пришёл к своей художественной идентичности и способности создавать миры, которые одинаково любят и дети, и взрослые? Об этом расскажет киновед, лектор Высшей школы кино «Арка» Ламара Карчава. Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке. После можно будет остаться на показ картины «Мой сосед Тоторо» на языке оригинала с русскими субтитрами (билеты на него приобретаются отдельно), а затем обсудить эту работу Миядзаки с лектором.

В Пермском театре оперы и балета пройдёт концерт симфонической музыки при участии солиста Павла Милюкова (скрипка). Этот вечер обещает стать особенным событием для всех ценителей классической музыки. Павел Милюков — российский скрипач, родившийся в 1984 году в Перми. Окончил Московскую консерваторию, где учился под руководством профессора Владимира Иванова. В 2015 году завоевал третью премию на престижном Международном конкурсе им. Чайковского. За время своей творческой деятельности выступал на лучших концертных площадках мира и сотрудничал с ведущими оркестрами и дирижёрами. Его концерты всегда привлекают внимание публики благодаря высокому профессионализму и глубокому пониманию музыки.

Компания «Иноекино» выпустила в прокат классический неонуар «Самурай» — один из ключевых криминальных триллеров в истории и лучший фильм, чтобы проститься с Аленом Делоном, который сыграл в нём главную роль. «Самурай» — лаконичный и стильный портрет профессионального киллера, очередное задание которого идёт не по плану и вынуждает противостоять как полиции, так и жаждущим расправы нанимателям. Главный герой — человек вне времени и без истории, но с особыми ритуалами и своими моральными принципами. Одинокий волк, угодивший в капкан и выбирающий смерть на своих условиях ради сохранения чести. Он лишён каких-либо эмоций и чувств, но в этой непроницаемости и кроется его притягательность. Демонстрироваться будет новейшая 4К-реставрация картины, а сеансы пройдут как на французском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом.

Пермская Арт-резиденция приглашает на персональную выставку Валерия Бендера. Выставка представляет собой своеобразный итог двухлетнего арт-марафона художника и одновременно подарок ко дню его рождения — в конце июля этого года он отметил 55-летие. Экспозиция включает живописные работы разных жанров: здесь фантасмагория свободно соседствует с натюрмортами, пейзажами, анималистическими и бытовыми зарисовками. Эмоциональность и разнообразие живописных работ Валерия Бендера — отражение его личности. Волнение чуткой, восприимчивой души художника, отзывчивого к красоте и ко всему, чем живёт человек, воплощается в трепетном воздухе в пейзажах, всполохах цвета в жанровых и анималистических образах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.