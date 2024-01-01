Алёна Бронникова Семейный сентябрь Год семьи в Пермском крае найдёт продолжение в традиционных осенних мероприятиях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Летний фестиваль «Город встреч» (6+) в Перми стал флагманским событием региональной программы Года семьи, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. В течение лета его посетили более 216 тыс. человек. Завершением летней событийной линейки стала «Ночь города» (6+) 24 августа. Для пермяков выступили Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой к 40-летию группы Nautilus Pompilius. По данным министерства культуры Пермского края, количество гостей мероприятия превысило 86 тыс. человек.

На этом события Года семьи в Пермском крае не заканчиваются. В первый месяц осени жителей региона ожидают традиционные события, которые можно посетить всей семьёй.

В Перми в первые выходные сентября пройдут всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Пермский марафон» (6+). В этом году появятся новые номинации «Самая многочисленная семья» и «Самая быстрая семья». В СК им. Сухарева 7 сентября состоится региональный чемпионат «Битва роботов» (6+).

Осенью в Перми продолжатся игры Первой лиги КВН (12+). Полуфинал состоится 13 и 14 сентября. На сцене ДК им. Солдатова выступят 10 команд: «По-новому» (ПГНИУ, Пермь), «Сделано на Сахалине» (Сахалинская обл.), сборная Иркутской области (Иркутск), «Диккенс, например» (Челябинск), Томская сборная (Томск), «Хот-Дог» (Санкт-Петербург), «Мультиплекс» (Владивосток), «Джентльмены удачи» (Курганская обл.), «Между нами» (СКФУ, Ставрополь) и сборная медицинских работников Мурманской области (Мурманск). Билеты уже доступны для приобретения, в том числе и по Пушкинской карте.

Также 21 сентября на лыжной базе «Динамо» пройдёт массовый забег в рамках всероссийского Дня бега «Кросс нации» (6+). Участникам предстоит преодолеть шесть дистанций, в том числе новую — эстафета «Семейный забег» на 1 тыс. м. В этот же день в СК им. Сухарева для семей с детьми-инвалидами будет организован бесплатный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья!» (6+). На следующий день в Перми пройдёт краевой фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» (6+).

В ПДНТ «Губерния» 26 сентября пройдёт финал ежегодного краевого конкурса будущих мам (6+), который проводится только в Прикамье. За победу будут соревноваться 14 участниц. Финальный концерт-шоу будет бесплатным для посещения. Главный приз — семейное путешествие по Пермскому краю.

В сентябре в региональном центре продолжится проект «Маршруты Перми» (6+), реализованный Агентством новых технологий в рамках 300-летия города. Это пешеходные экскурсии с авторскими сценариями об истории и современности Перми, которые проводят опытные аккредитованные гиды. В репертуаре более 30 тематических пешеходных экскурсий, таких как «Прогулка-игра. АртМотовилиха», «Лёлишна из Мотовилихи. Детективные истории», «Пермь архитектурная», «Кинопермь», «Искусство в городе», «Пермь как текст», «Пермь купеческая». С расписанием можно ознакомиться на сайте Пермь-300 и в городских зрелищных кассах.

«В мероприятиях Года семьи очень активную роль играют и муниципалитеты, там тоже планируют огромное количество мероприятий. Рассказать обо всех было бы невозможно, поэтому отмечу те, которые отличаются от программы других муниципалитетов. Так, 12 сентября в Чусовском городском округе пройдёт литературно-игровая программа «Семья от «Я» до «Мы»» (6+), 21 сентября в Чайковском городском округе пройдёт праздник «Бери-вари в Сайгатке» (6+), 28-го — Семейный рыбный фестиваль (6+) в Соликамском городском округе, а в Чердыни — семейный киноклуб «Мармеладный день» (6+). В муниципалитетах Коми-Пермяцкого округа запланированы экскурсии, конкурсы, семейный форум и фотогалереи», — рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Всего в рамках Года семьи в муниципалитетах региона запланировано 60 мероприятий, серди которых будут семейные форумы, открытые уроки, выставки семейных альбомов, семейные турслёты и др. Например, 3 сентября в Кудымкаре выберут «Лучшую многодетную семью» (6+), 14 сентября состоится семейная экскурсия на родину коми-пермяцкого композитора Александра Клещина в с. Коса (6+), а 20 сентября в Гайнах будет организована программа «Семья моя — тёплая пристань» (6+), посвящённая творчеству Александра Пушкина.

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