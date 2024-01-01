Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Социальный кинозал» — уникальный пермский проект Более 300 тысяч жителей Пермского края посетили социальные кинозалы за первое полугодие 2024 года Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Пермский край — один из наиболее активных регионов России по участию в национальном проекте «Культура». Прикамье не только деятельно входит в программы нацпроекта и показывает рекордные результаты, но и генерирует собственные ноу-хау, которые распространяются на всю страну. Так, именно в Пермском крае в 2019 году появился проект «Социальный кинозал», который сегодня поддерживается национальным проектом «Культура».

Уникальный проект Пермского края — социальные кинозалы — способствует сохранению культуры кинопросмотров, знакомит зрителей с лучшими образцами отечественного художественного и документального кино, учит понимать этот вид искусства.

Министерство культуры Пермского края потому так активно поддерживает этот проект, что он соответствует стратегической линии в культурной политике руководства региона: приоритет здесь отдаётся начинаниям, способствующим доступности культурного продукта для всех жителей края независимо от расстояния до Перми.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Проект «Социальный кинозал» создаёт равные возможности для знакомства с культурой для всех жителей небольших городов, сёл и посёлков Прикамья. Мы возлагаем на проект большие надежды с точки зрения создания центров досуга для жителей разных поколений. Необходимо расширять форматы мероприятий, проводимых на площадках социальных кинозалов региона, наполнять их определённым контентом и смыслами. Социальные кинозалы должны стать местом, где кипит жизнь и реализуются востребованные жителями культурные инициативы.

В этом году исполняется пять лет с момента начала реализации проекта «Социальный кинозал». Каждый год его новые точки открываются на базе библиотек, домов культуры и других учреждений. Сейчас в Прикамье уже более 160 социальных кинозалов! Любой человек, интересующийся киноискусством и вообще культурой, благодаря социальным кинозалам получает возможность смотреть на большом экране документальные и художественные фильмы и мультфильмы, участвовать в их обсуждениях, говорить об актуальных проблемах современности.

В 2019 году социальные кинозалы Пермского края посетило 47,3 тыс. человек, а в 2023-м — уже 511 тыс. За первое полугодие 2024 года зрителями социальных кинозалов стали уже почти 302 тыс. жителей Пермского края. К осени 2024 года откроются новые социальные кинозалы в Гайнах, Орде, Соликамске, Осе, Кочёво, Юсьве, Перми; в Добрянском, Кудымкарском, Берёзовском, Кунгурском, Оханском, Уинском и Чусовском округах. Это значит, что на будущий год число зрителей станет ещё больше.

Социальные кинозалы открываются в населённых пунктах с числом жителей не менее 300 человек на конкурсной основе. Учреждение, на базе которого планируется открыть социальный кинозал, должно составить заявку, в которой указываются не только технические характеристики помещения, где планируется организовать новый очаг культуры, но и цели создания кинозала и планируемые результаты его деятельности на ближайшие три года. Конкурсная комиссия оценивает и формальные, и содержательные параметры, после чего, как рассказала заместитель директора Пермской синематеки по научно-методической работе Ольга Гарбузова, начинается работа по подготовке зала и его сотрудников: синематека не только устанавливает в новом зале оборудование для просмотра фильмов на большом экране, но и обучает персонал — от технических сотрудников до модераторов, чтобы на базе социального кинозала проходили события самого разного формата, от простых киносеансов до лекций и киноклубов. Однако основное содержание работы таких кинозалов — это медиаобразование, а основная масса посетителей — школьники.

В нынешнем году Пермская синематека провела базовый курс «Модератор социального кинозала» для руководителей вновь открывающихся в 2024 году и уже работающих социальных кинозалов, в которых произошла смена кадров. Обучение прошли 50 модераторов.

По словам Ольги Гарбузовой, синематека старается выполнять максимальное количество заявок на открытие новых кинозалов, так, в 2023 году из 24 заявок было выполнено 20.

Министерство культуры Пермского края

Большую работу синематека ведёт для наполнения репертуара социальных кинозалов: все фильмы, которые в них показываются, закупаются легально, с соблюдением авторских прав. Существует специальная репертуарная таблица, из которой видно, на какие фильмы необходимо продлить права, какие нужно закупить заново. Бывает, что синематека закупает картины по заявкам зрителей.

«Социальный кинозал» — важнейший проект культурной политики Пермского края, существующий на стыке искусства, социальной работы и образования. Неудивительно, что Пермская синематека уделяет особое внимание ему и его участникам. Так, для сотрудников социальных кинозалов каждое лето начиная с 2021 года проводится большой фестиваль «Кинорека»: на борту прогулочного теплохода в течение трёх дней проходят образовательные и развлекательные события, и в результате разрозненные работники разных кинозалов становятся коллективом единомышленников. Для участия в образовательной и творческой программах фестиваля приглашаются руководители муниципальных учреждений культуры и представители муниципальных образований. Среди гостей — спикеры российского и международного уровней.

Все кинозалы участвуют в своеобразном соревновании: министерство культуры Пермского края отмечает, как выполняется план в учреждениях. По итогам первого полугодия 2024 года лидерами по числу посетителей социальных кинозалов стали Кочёвский округ, ЗАТО Звёздный и Частинский округ. Пять социальных кинозалов Нытвенского округа получили этим летом благодарность Пермской синематеки за достижение высоких показателей: это кинозалы Нытвы, сёл Шерья и Мокино, деревни Нижняя Гаревая и станции Григорьевская.

Пермский край не только стал в 2019 году инициатором проекта «Социальный кинозал» в рамках национального проекта «Культура», но и до сих пор является его флагманом. В 2023 году на форуме регионального кинематографа «Новый вектор» Прикамье было признано лидером по созданию сети социальных кинозалов. Регионам-участникам форума было рекомендовано организовать обучение модераторов социальных кинозалов по принципам Пермской синематеки.

Министерство культуры Пермского края

В самое ближайшее время в социальных кинозалах Прикамья пройдёт большое событие: Пермский край принимает участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдёт 24 августа 2024 года во всех субъектах Российской Федерации.

В эту ночь в сети социальных кинозалов Пермского края состоятся показы трёх популярных новинок отечественного кинематографа: масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух» (16+), новой экранизации научно-фантастической повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» (6+) и сказки «По щучьему велению» (0+). В акции примут участие 138 кинозалов в разных населённых пунктах региона.

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