Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Кинорека» подводит итоги первой пятилетки В Пермском крае в четвёртый раз прошёл профессиональный фестиваль работников социальных кинозалов Поделиться Твитнуть

Пермская синематека

Каждое лето с 2021 года в Пермском крае проходит необычный фестиваль. Он не для широкой публики: со всех территорий региона собираются вместе люди необычной профессии — работники социальных кинозалов. Фестиваль называется «Кинорека», потому что проходит на теплоходе или в локациях, находящихся вблизи реки. Площадка фестиваля — это не только место встречи коллег и друзей, но и территория обмена опытом, повышения профессиональной квалификации, знакомства со знаменитыми представителями отечественного кино и мастер-классов от мэтров кинематографа.

«Социальный кинозал» — один из приоритетных проектов министерства культуры Пермского края. Как и проект «Виртуальный концертный зал», он выполняет стратегическую функцию культурной политики в регионе, провозглашённой губернатором Дмитрием Махониным: сделать достижения культуры максимально доступными для всех жителей края, независимо от удалённости от Перми. Однако, в отличие от того же «Виртуального концертного зала», «Социальный кинозал» — это не федеральное начинание, а собственное пермское ноу-хау, проект, возникший в «Пермской синематеке» и развивающийся на её базе. В национальный проект «Культура» «Социальный кинозал» входит в качестве региональной составляющей.

Изобретение Пермского края оказалось столь удачным, что проект получил распространение за пределами региона, и сейчас реализуется в других территориях.

Социальные кинозалы открываются на базе библиотек, домов культуры, детских школ искусств. В них жители глубинки могут не только посмотреть художественные и документальные фильмы, но и обсудить их, а также посетить лекции и другие просветительские и развлекательные мероприятия. Деятельность таких кинозалов многообразна, поэтому для их работы нужны квалифицированные тьюторы и модераторы. «Пермская синематека» постоянно готовит таких специалистов, и фестиваль «Кинорека» — важнейшее событие в этой подготовке.

В этом году площадкой для фестиваля стал Дворец культуры в Чайковском. Его события начались с концерта группы «Смирный и Друзья» (12+), затем стартовала деловая программа. С 20 по 23 июня руководители и сотрудники социальных кинозалов знакомились с представителями разных сфер социокультурной деятельности из Пермского края и других российских регионов, среди которых заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Алексей Алешковский, преподаватель ВГИКа Николай Изволов, один из основателей якутского кинематографа Алексей Романов и другие федеральные спикеры.

Пермская синематека

В три дня работы фестиваля уместилось пять лекций и мастер-классов российских мэтров кинематографии, девять творческих мастерских и столько же интерактивных киноклубов, восемь просмотров документальных и художественных фильмов, два из которых — премьерные: документальный фильм-исследование Николая Изволова «Возвращение Вертова» (18+) и игровой фильм из Якутии «Там, где танцуют стерхи» (6+) режиссёра Михаила Лукачевского.

Участниками и зрителями событий фестиваля стало около 500 человек: сотрудники и руководители социальных кинозалов, а также жители Чайковского — работники сферы культуры и простые заинтересованные горожане. Ещё около 1500 человек смотрели трансляции лекций и мастер-классов онлайн.

Фестиваль подвёл итоги первого этапа реализации проекта «Социальный кинозал», его первой «пятилетки», 2019-2023 годов. Были определены приоритеты развития и разработан проект резолюции по стратегии второго этапа проекта «Социальный кинозал». Основные направления развития социальных кинозалов — монетизация, создание любительских кино- и мультстудий, развитие партнёрства и проектной деятельности, повышение квалификации модераторов.

Сегодня в Пермском крае работает 161 социальный кинозал, до конца года откроется ещё 20: в Гайнах, Орде, Соликамске, Осе, Кочёво, Юсьве, Перми, Добрянском, Кудымкарском, Берёзовском, Кунгурском, Оханском, Уинском и Чусовском округах.

Шестьдесят социальных кинозалов на фестивале «Кинорека» были награждены благодарственными письмами «Пермской синематеки».

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