Хлебный Спас, «Строганов Фест» и кино с психологом Афиша уикенда 16-18 августа Поделиться Твитнуть

Первым спектаклем, который труппа ТТ сыграет на большой сцене в 98-м театральном сезоне, станет «Гостиница „Центральная«». Это светлая и ностальгическая история о любимом городе, его истории и людях, которую в театре поставили в рамках праздничной программы к 300-летию Перми. Авторы спектакля рассказывают о знаковой для города «семиэтажке» на перекрёстке улиц Сибирской и Советской через три временных пласта: 40-е годы, 60-е и современность. Разные поколения «соединяет» в одном пространстве оригинальный ход: зрители словно оказываются на съёмочной площадке, где создаётся фильм про гостиницу и её постояльцев, про Пермь и её жителей. В основе литературного текста лежит огромный пласт документальных материалов, воспоминаний, интервью. Спектакль, как вскрытая капсула времени, напоминает о ярких фактах истории Перми и знакомит с интересными человеческими судьбами, ведь «история — это всегда люди».

Изначально проект «ПермьВинтаж» был придуман в ответ на запрос, что Перми нужен блошиный рынок. В краевой столице не было «блошки» в европейском понимании, а между тем, это одно из тех явлений, из которых состоит современный город. Движущая сила классического блошиного рынка, способного стать точкой притяжения как для местных жителей, так и для туристов — не профессиональный антиквар и не сводящий концы с концами старьёвщик, а нечто среднее. Раз такое пространство не сформировалось в Перми органически, в ЦГК подумали, почему бы не попытаться создать его самостоятельно? Проект существует уже два года. За это время были эксперименты с разными темами и форматами. На этот раз решено вернутся к классическому формату блошиного рынка.

В этом году празднование Хлебного Спаса состоится в посёлке Октябрьский в пятнадцатый раз. На мероприятии соберутся творческие самодеятельные коллективы, мастера прикладного искусства и люди, которые своими руками создают хлеб — земледельцы, технологи, пекари и кондитеры из разных территорий Пермского края и соседних регионов. В программе праздника: конкурс «Лучший пекарь — 2024», выставка «Соломенное чудо», ярмарки-продажи хлебных лакомств и изделий мастеров народного творчества, интерактивная площадка «Музей под открытым небом», игры и забавы, мастер-классы, концерт, фаер-шоу, дискотека и многое другое.

Фестиваль культурного наследия «Строганов Фест на Каме» родился в Усолье в 2022 году. Его цель — приобщение к истории и наследию строгановских вотчин через музыку, живопись, современные цифровые технологии, локальный кулинарный код, знакомство с местными традициями и ремёслами. Гостей ждут насыщенная музыкальная программа и разнообразные формы театрального действа — от архаичного русского представления с куклой Петрушкой до суперсовременного формата плейбэк-театра. На берегу появится настоящая русская речная ладья, а рядом реконструкторы из исторического клуба «Кречет» развернут ремесленную слободу, где все желающие смогут познакомиться с русскими средневековыми ремеслами и научатся печь хлеб на огне. Также будет организована традиционная кулинарная площадка «Будь как Строганов — ешь бефстроганов!», где повара будут готовить это знаменитое русское кушанье, а гости смогут его попробовать.

В российский прокат вышла французская картина «Братья». Это правдивая история двух маленьких братьев 5 и 7 лет, которые, брошенные матерью в 1948 году, убегают в лес. Семь долгих лет они проведут одни в дикой природе без помощи, рассчитывая только на собственные силы. Десятилетия спустя, когда один из братьев бесследно исчезает, только второй знает, где его искать. Фильм основан на реальной истории двух братьев — Мишеля и Патриса, которых мать в тяжёлое послевоенное время отправила в детский дом. У этой эмоциональной драмы определённо есть широкое поле для анализа взаимоотношений и подтекстов, а значит, без психолога никак не разобраться. Для этого в Пермской синематеке существует уже традиционный спецпоказ совместно с Центром практической психологии. Здесь фильм разберут по полочкам вместе с кризисным психологом Полиной Семериковой.

В Перми на городской набережной состоится решающий старт Кубка России по водно-моторному спорту в классе аквабайк. Соберутся ведущие спортсмены страны, для которых турнир станет определяющим в распределении мест по итогам сезона. Всего ожидается участие порядка 100 сильнейших спортсменов из 15 регионов России. Торжественное открытие и парад участников на воде состоятся 17 августа в 12:00, после этого начнётся турнир, который продлится до 18:00. На следующий день соревновательная часть запланирована с 11:00 до 16:00. С берега можно будет посмотреть, как спортсмены разыграют награды в кольцевых гонках, слаломе, фристайле, гидрофлайте и мотосерфе. Помимо самих соревнований, которые обещают быть очень зрелищными, для зрителей будет организована развлекательная программа.

Парку им. Горького исполняется 220 лет, и пермяков приглашают на грандиозное празднование этого события. В программе: праздничное шествие вместе с героями парка, спектакли, мастер-классы, конфетти-шоу и шоу мыльных пузырей, праздничный концерт, световое шоу барабанов и театр огня. Для гостей приготовили множество невероятных сюрпризов и незабываемых моментов, которые сделают этот день поистине волшебным. Ярким завершением праздника станет фейерверк, который озарит небо над парком.

В Пермском театре оперы и балета тоже начинается новый театральный сезон. Его откроет опера Шарля Гуно «Фауст» по мотивам одноимённой легенды и трагедии Иоганна Вольфганга фон Гёте. Распространённая в Германии средневековая легенда повествует о докторе Фаусте, продавшем ради любви свою душу дьяволу. Но в отличие от литературного первоисточника, в опере Гуно она разворачивается не в философском ключе, а лирико-бытовом. Главный герой поглощен не столько размышлением о смысле жизни или познанием истины, сколько желанием испытать любовь во всей её полноте. Режиссёр Василий Бархатов возвращает легенду о Фаусте в дискуссионно-философское поле и превращает оперу в триллер и психологическую драму одновременно.

Выставка «Камень Западного Урала» объединяет произведения выдающегося мастера камнерезной пластики Анатолия Овчинникова и 11 художников группы «Новая реальность». Это выставка о связи поколений, о сложившихся традициях и новых открытиях в камнерезном искусстве Прикамья. Она показывает, как художники-камнерезы переосмысливают достижения прошлых мастеров в работе с камнем, а также демонстрируют преемственность традиции и развитие отдельных художественных приёмов камнерезного искусства. На выставке экспонируется более 120 авторских произведений, выполненных в широком временном диапазоне, начиная с 1970-х годов. Произведения созданы в разных видах, жанрах и художественных техниках. Наряду с анималистической пластикой представлены жанровые скульптурные композиции, фигуры, предметы интерьера, мозаичные панно.

Музей современного искусства PERMM принимает выставку Государственного музея истории ГУЛАГа «Словарь Городина», продолжающую стратегическую программу сотрудничества PERMM с важнейшими российскими музеями. Основой выставки стал словарь лагерной лексики, который бывший заключённый ГУЛАГа Леонид Городин (1907-1994 гг.) составлял на протяжении двадцати лет. Работа Городина получила высокую оценку лингвистов и филологов, в том числе Дмитрия Лихачёва, но так и не была издана при жизни автора. В 2021 году Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти издали словарь в авторской редакции. Выставка предлагает подумать о том, что означает использование слов из мира ГУЛАГа сегодня — «тусовка», «вкалывать», «кемарить» и многих других и, как они влияют на нашу речь и на нашу жизнь.

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