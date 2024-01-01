Открытие театрального сезона, фотовыставки и ночной забег Афиша на неделю 12-18 августа Поделиться Твитнуть

В ЦГК подведут итоги третьей мастерской «Бумажное прошлое». Её участники вместе с кураторами работают с домашними архивами: разбирают, каталогизируют, обсуждают методы систематизации и сохранения разных типов документов, а также ищут решения для презентации семейных архивов. Так и в этот раз они шаг за шагом разбирали свои архивы, узнавали новое про родных, расспрашивали родственников, а самое главное — делились открытиями друг с другом. Все эти истории и находки были оформлены в общий зин — любительское малотиражное издание. На встрече его презентуют, а также поговорят с участниками мастерской, иллюстратором и дизайнером, разберут специфику такого формата работы с семейным архивом. Кроме того, всем участникам встречи подарят сам зин, который может стать примером создания своего собственного домашнего издания. Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

В соляном амбаре Усть-Боровского солеваренного завода открывается выставка «КЛАДовая» — первая в выставочном проекте «По сусекам». Проект знакомит посетителей с предметами этнографической коллекции музея, которые ранее не экспонировались. Выставка «КЛАДовая» представляет собрание предметов крестьянского быта, которыми пользовались каждый день: вёдра, бочки, дупли, прялки, рубели. Большая часть предметов была собрана в ходе музейных экспедиций, которые проводились с 1950-х годов. Экспозиция дополняется полевыми дневниками участников экспедиций, зарисовками и воспоминаниями.

Играть на нервах как на пианино, созерцать городской шум, смотреть на себя глазами растений, строить мегаполисы для бактерий и наблюдать за танцем деревьев в лесу. Всё это увидеть (а в чём-то и поучаствовать) можно будет во время экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела». Название выставки можно понимать двояко. С одной стороны, это открытость, размывание границ между телом живого организма и окружающей средой. С другой стороны, «открытые» можно понимать как исследуемые: открытием называют приращение нового знания в науке. Представленные на выставке объекты относятся к направлению в современном искусстве, получившему название art&science — «научное искусство», где художники работают совместно с учёными или сами являются учёными. Научно-технический прогресс очаровывает всё более сложными, но при этом изящными способами познания и преобразования реальности, а деятельность учёного всё больше напоминает творчество художника.

Вокальный фольклорный ансамбль ÌZBA DEVÌ — это четыре девы из московской группы Hodíla ízba. В рамках программы «Лето в "Триумфе» они выступят с концертом-разговором, во время которого расскажут про обряды весенне-летнего цикла. Зрители узнают о вождении стрелы, похоронах кукушки и других необычных обрядах. Девушки не только расскажут, но и споют обрядовые песни с большой любовью к аутентичному фольклору.

Первым спектаклем, который труппа ТТ сыграет на большой сцене в 98-м театральном сезоне, станет «Гостиница "Центральная». Это светлая и ностальгическая история о любимом городе, его истории и людях, которую в театре поставили в рамках праздничной программы к 300-летию Перми. Авторы спектакля рассказывают о знаковой для города «семиэтажке» на перекрёстке улиц Сибирской и Советской через три временных пласта: 40-е годы, 60-е и современность. Разные поколения «соединяет» в одном пространстве оригинальный ход: зрители словно оказываются на съёмочной площадке, где создаётся фильм про гостиницу и её постояльцев, про Пермь и её жителей. В основе литературного текста лежит огромный пласт документальных материалов, воспоминаний, интервью. Спектакль, как вскрытая капсула времени, напоминает о ярких фактах истории Перми и знакомит с интересными человеческими судьбами, ведь «история — это всегда люди».

На встречах киноклуба «Кино, вино и домино» под аккомпанемент вина обсуждают незаслуженно незамеченные фильмы, новые картины, режиссёрские дебюты и киноленты, которых нет в прокате. В субботу, 17 августа, будут смотреть фильм режиссёра Вима Вендерса «Алиса в городах». Сначала кажется, что в этой чёрно-белой ленте ничего не произойдёт, разве что немецкий журналист Филипп Винтер наснимает ещё пару сотен полароидных снимков. Он путешествует по восточному побережью США под ритмы Чака Берри в поисках материала, но работа не клеится. Первое значимое событие случается по пути домой. Филипп знакомится в аэропорту с немкой Лизой и её дочерью Алисой. Рейс задерживается, в процессе ожидания мать внезапно сбегает, оставив девятилетнюю Алису с новым знакомым. Филиппу ничего не остаётся, кроме как совершить второе путешествие — по родному континенту, с чужим ребёнком, в поисках неизвестно кого, под музыку группы Can и Густава Малера.

«Тёмные ночи» — первый ночной забег и велозаезд в Перми. Это не просто спортивное событие, а яркая вечеринка для спортсменов-любителей и уникальный городской беговой и вело-маршрут. Будут три дистанции для бегунов — на 2, 5 и 10 км, для начинающих и профи, а также дистанция на 10 км для любителей велогонок. После участников ждёт танцевальный флешмоб от Бони и Кузьмича, выступление группы SPLIT, барабанное шоу «Ритмикон» и классная вечеринка с музыкой и танцами. С собой необходимо иметь паспорт, медицинскую справку о допуске к забегу или велогонке (подробнее о справке можно прочитать тут). Регистрация на забег — по ссылке.

В Пермском театре оперы и балета на этой неделе тоже начинается новый театральный сезон. Его откроет опера Шарля Гуно «Фауст» по мотивам одноимённой легенды и трагедии Иоганна Вольфганга фон Гёте. Распространённая в Германии средневековая легенда повествует о докторе Фаусте, продавшем ради любви свою душу дьяволу. Но в отличие от литературного первоисточника, в опере Гуно она разворачивается не в философском ключе, а лирико-бытовом. Главный герой поглощён не столько размышлением о смысле жизни или познанием истины, сколько желанием испытать любовь во всей её полноте. Режиссёр Василий Бархатов возвращает легенду о Фаусте в дискуссионно-философское поле и превращает оперу в триллер и психологическую драму одновременно.

Пермская Арт-резиденция тоже выходит с каникул и представляет фотовыставку «Ретроспектива», приуроченную к 75-летию Валерия Заровнянных. В экспозиции представлены работы мастера разных лет. Валерий Заровнянных — штатный фотограф Пермской художественной галереи. Его прямой профессиональной задачей является фиксация памятников, хранящихся в музейных фондах. И хотя он не ставит своей задачей создание художественной фотографии, снимки его часто выходят за границы только лишь документального отображения и становятся интерпретацией музейного предмета, за которой стоит умение увидеть и передать неочевидное, скрытое от беглого взгляда. Находясь «в материале» галереи, он фиксирует моменты её внутренней жизни, скрытые от публики.

Юлия Вараксина — экономист-плановик по профессии. Всё изменилось, когда ей пришлось уехать с мужем по месту его работы по зарубежному проекту, где и появилась возможность заняться творчеством. После окончания курсов фотошколы Анны Крауклис был найден любимый стиль — портретная фотография в стиле fine art. В этом стиле используются приёмы классической живописи — образы, свет и стилистика. Созданные фотографом оммажи ("дань уважения", "признательность автору" — пер. с франц.) не повторяют работу художника, а переосмысляют картину и являются самостоятельным художественным произведением. Работы Юлии Вараксиной публиковались в журналах Photo Vogue и Iconiс (Италия), Dehazed (Германия), Sguardo (Испания) и One Eyeland (Индия), а также уже не раз были представлены на персональных выставках в Перми и за её пределами. На выставке в арт-пространстве «Другие круги» собраны работы автора за последние три года.

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