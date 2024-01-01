Вернисаж, рейс-концерт и прогулка по берегу реки Стикс Афиша на неделю 5-11 августа Поделиться Твитнуть

В июле в селе Шемети в Добрянском районе проходила арт-резиденция «Белый берег», в которой участвовали художники-керамисты из разных городов нашей страны. Всё, что они создали за время арт-резиденции, можно будет увидеть на новой выставке в частной галерее «Марис-Арт» под названием «Свет, форма, цвет». Выставка будет работать до 18 августа включительно.

Цель проекта ZA.YZHINOM — создать в Перми сильное и поддерживающее женское комьюнити. В рамках проекта проходят творческие мастер-классы, образовательные лекции и вдохновляющие встречи, но основной формат — нетворкинг-ужин. Около 12 участниц встречаются за большим столом для знакомства, обсуждения насущных тем и для того, чтобы вырваться из обыденных дел, задач и качественно провести время с друг другом.

На предстоящей встрече клуба документального кино «Доколе» состоится показ и обсуждение мистического документального фильма режиссёра Александры Пустынновой «Тонкий мир». Героиня картины — Маша ведёт двойную жизнь: в одной она фотограф, мать и нелюбимая жена, в другой — медиум, который ежедневно поддерживает связь с тонким миром духов, используя «феномен электронного голоса». Однажды Маша понимает, что дух, с которым она общалась год, на самом деле является живым человеком и солистом группы «Курара» и по-настоящему влюбляется. Регистрация на встречу киноклуба — по ссылке.

Экскурсия под открытым небом позволит по-новому посмотреть на город — через призму уличного искусства. Участники поговорят о различных его видах, узнают, чем арт-объекты отличаются от памятников, а стрит-арт — от граффити, и попробуют сравнить городское пространство с музейным. Маршрут экскурсии начинается от здания PERMM. Отсюда участники пройдут по ул. Крисанова до Театра-Театра, далее — по ул. Ленина до библиотеки им. М. Горького, пройдут по ул. Попова до здания «Пермалко», а оттуда вернутся к начальной точке по ул. Окулова. Финальная часть экскурсии — обмен впечатлениями за чашкой кофе в кафе «Улитка». Организаторы напоминают о необходимости подготовки к экскурсии с учётом прогноза погоды: в жару нужно взять с собой головной убор и бутылку воды, а если по прогнозу намечается дождь — зонт или дождевик.

Спектакль Location создан из историй горожан — незнакомцев, а может, и кого-то из тех, с кем зритель уже встречался. В спектакле есть рассказчики — реальные люди — и ведущий-проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту. Маршрутов два, на выбор. Зрители сами решают, куда они отправятся и какой испытают опыт, какие городские истории им откроются и какое участие они в них примут. Неспешно перемещаясь в городском пространстве, они откроют знакомые места с новой стороны и, возможно, впервые услышат их живые рассказы. Старт спектакля — на площади перед Пермским театром оперы и балета.

Частная филармония «Триумф» и судоходная компания «ВодоходЪ» запустили совместный проект «Музыка на воде». Он представляет собой цикл концертов на палубе электрокатамарана «Экоход-2» во время прогулки по Каме на закате. На предстоящем концерте струнный квартет AGIDEL-ORCHESTRA исполнит специальную программу, подготовленную для этого события. В первом отделении прозвучат классические произведения, а во втором — красивая музыка из всеми любимых фильмов. В антракте на нижней палубе гостей ждет изысканная дегустация вина и гастрономии. Всё время рейса будет работать профессиональный фотограф.

Экранизация одноимённой культовой серии игр. Фильм был анонсирован почти десять лет назад, в 2015-ом, и с тех пор у него несколько раз менялся режиссёр, а ещё за это время у идеи было аж десять сценаристов. Режиссёром фильма в итоге стал Эли Рот («Хостел», «День благодарения»), а пересъёмки проводит Тим Миллер («Дэдпул») после того, как сценарист Крейг Мэйзин («Чернобыль», «Последний из нас») удалил своё имя из титров и вместо этого использовал псевдоним Джо Кромби. По сюжету одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной по имени Лилит (Кейт Бланшет) терпеть не может две вещи: Пандору — свою родную планету, и Атласа — редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придётся иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла.

«Дыхание ветра» — традиционное место встречи художников, мастеров, музыкантов, поэтов. Гостей ждут мастер-классы, живая музыка, подъёмы на воздушных шарах, световой перформанс на озере и многое другое. Ещё одна причина приехать на фестиваль — арт-объекты. На вершине горы, с которой открываются завораживающие виды на Сылву и камень Лобач, установлено более 15 арт-объектов с красивыми названиями: Музыка ветра, Летящая, Дух горы, Рука стихий и другие, и каждый из них несёт свой смысл.

В Перми в юбилейный, пятый раз пройдёт фестиваль уличных театров «Флюгер». За это время фестиваль обрёл свою аудиторию и ежегодно собирает тысячи гостей. Программа этого года будет насыщенной и зрелищной и обещает приятно удивить зрителей. Перед пермской публикой выступят коллективы со всей России. Среди них как уже как полюбившиеся зрителю театральные труппы, так и новые участники. Свои специальные программы и шоу представят и талантливые пермские артисты. Помимо спектаклей, которые участники будут по очереди разыгрывать на эспланаде, в течение двух дней там можно будет встретиться с живыми статуями из театра эстрады Custodes и ходулистами из театра «Туки-Луки», поучаствовать в танцевальном флешмобе от клуба чир-спорта VESCA и многое другое.

На смене четвёртого сезона резиденции MaxArt в Перми художник Алексей Илькаев, известный своими изображениями «грустного лица», создал серию объектов из дерева — идолов, которые сейчас расположены в нескольких точках вдоль реки Стикс. Магистральной темой творчества художника является размышление о смерти, как неминуемом, ритуальности и её аспектах. В своих работах он любит соединять, казалось бы, противоположные вещи, тем самым создавая новую оптику на окружающую реальность, её сложности и несовершенства. До 11 августа можно пройтись по прогулочному маршруту и увидеть работы вживую. На трёх локациях расположились семь идолов. Начинать осмотр проекта в резиденции MaxArt рекомендуют с места впадения Стикс в реку Егошиху. Координаты: 58.016976, 56.270521.

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