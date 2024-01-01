Сенокосная пора

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Пермский краеведческий музей

Фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» (6+), 3 и 4 августа, архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Главным событием популярного фестиваля в этом году станут поединки турнира Parma Challenge — IV этап чемпионата исторического средневекового боя России, который соберёт сильнейших бойцов со всей страны. Пройдут поединки на «Кубок Донжона», командные бои пять на пять, массовые бои. Оружие — мечи, топоры, алебарды, фальшионы.

Анна Назарова, заведующая отделом музея «Хохловка», организатор фестиваля «На Хохловских холмах»:

Интерактивные площадки фестиваля дадут возможность гостям «Хохловки» прикоснуться к истории Средневековья. Атмосфера средневековых походов будет воссоздана в историческом походном лагере, на мастер-классах все желающие смогут изучить азы ремёсел, освоить навыки стрельбы из традиционного лука. Для юных гостей фестиваля будут интересны площадки народных игр, фехтование на мягких мечах, мастерские по созданию реплик вооружения и по строительству из картона. Поклонники квизов смогут проверить свои знания по истории и сразиться в интеллектуальную игру «Средневековый переполох».

В Сторожевой башне откроется выставка о средневековом снаряжении коня из фондов Пермского краеведческого музея.

На территории музея в течение двух дней фестиваля: шутовской театр «Рейнеке» (Санкт-Петербург), клубы исторической реконструкции, фольклорные коллективы Пермского края.

Фестиваль керамики и творческих индустрий «TerraCotta. Сотворение мира» (6+), 3 августа, Всеволодо-Вильва

В этом году фестиваль пройдёт в десятый раз после четырёхлетнего перерыва.

Анастасия Фирсова, директор музея «Дом Пастернака», руководитель фестиваля «TerraCotta. Сотворение мира»:

В небольшом уральском посёлке участники и гости создают собственную творческую вселенную, делятся тайнами ремесла — лепки, декорирования, гончарного круга. Творить им помогает природное и культурное наследие территории: когда-то здесь плескалось пермское море, в XIX веке работали горные заводы, гостили Чехов и Пастернак, а сегодня здесь встретились художники и мастера из городов России.

Фестивальный день 3 августа начнётся в 14:00 в Морозовском парке и продлится до 23:00. В программе: «Ярмарка промыслов и смыслов» от мастеров Пермского края и керамистов вильвенской арт-резиденции Алёны Печёнкиной, Светланы Шустовой, Светланы Бердниковой, Алексея Кузнецова и Елены Тиуновой. Жители Александровского муниципального округа наполнят ярмарку изделиями из текстиля, дерева, камня, чаями из целебных трав. На поляне будет организовано уличное питание.

В летних палатках и на открытом воздухе пройдут мастер-классы по лепке и декорированию глиняных изделий, вместе мастера и ученики сделают «город из глины», состоится показательный обжиг изделий в уличной дровяной печи.

Событийная программа фестиваля включает презентацию достопримечательностей Александровского муниципального округа, выставку керамических работ, созданных во время арт-резиденции, выступление поэтов сообщества «Чтивые вторники» на поэтическом слэме и музыкальную программу, в которой выступят этновокалистка Даша Калина с русским и коми-пермяцким фольклором, группы «Пальчик мимо», «Перемотка» (Екатеринбург), Jackie Komutatsu и Organic House.

Главное событие фестиваля — ночной обжиг большой керамической скульптуры — произойдёт на закате, в 21:30, под звуки музыки.

Традиционный праздник Яблочный Спас, 19 августа, архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

По традиционному календарю в августе празднуются три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. В «Хохловке» традиционно празднуется второй из трёх Спасов — Яблочный. В этот день принято нести в церковь яблоки для освящения, а далее использовать их для приготовления блюд праздничного стола. В Яблочный Спас встречают осень, отмечают «первые осенины». В народе говорили: «Пришёл Яблочный Спас — ушло лето от нас».

В Яблочный Спас гости «Хохловки» смогут посетить молебен и освятить яблоки и мёд, побывают на мастер-классах, погуляют «улицей» под женские лирические песни.

Ландшафтная выставка «Мой пермский период: камни, реки, времена» (6+), август, Осинский краеведческий музей

Выставка — результат инклюзивной арт-резиденции «Мой пермский период», которая проходила в Перми в июне. Участники — студенты и педагоги инклюзивных мастерских «Будетляне» — создавали скульптуры и арт-объекты из природных и этнографических материалов. В Осинском краеведческом музее выставка проработает с начала августа до 18 сентября.

Екатерина Лившиц, руководитель проекта:

Наша выставка — это вглядывание в реку из современного пермского периода — периода урбанизации. Это время преображения, остановки и исчезающей красоты. Это точка внимания к ландшафту в этом времени и пространстве. Мы предлагаем остановиться в этой точке и посмотреть, как история и миф пермской земли соединяются с историей и воображением каждого человека.

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