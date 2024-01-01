Art & Science, волынки и итальянская вечеринка Афиша уикенда 5-7 июля Поделиться Твитнуть

В российский прокат вышла романтическая комедия «Из Тосканы с любовью» — кинопутешествие на фоне изумительных итальянских пейзажей от Луки Кальвани. Главный герой Фред — известный актёр, у которого нет отбоя от поклонниц. Его старший брат Фоско — стеснительный неудачник, который живёт в провинции и работает в супермаркете. Решив отдохнуть от городской суеты, Фред отправляется в семейный дом в Тоскану. Это становится началом приключений двух братьев, которые заставят их пересмотреть свои взгляды на женщин.

«Смешно и грустно» — коллективная выставка молодых пермских художников из творческого объединения BRUTALISM. Художники проекта Александр Гиниатулин, Анна Гиниатулина, Анастасия Москвитина, Антон Перекрестов, Элида Салимова вдохновлялись довольно нехитрой и понятной любому человеку темой детства. Объединённые средой и прошлым, авторы понимают друг друга без слов, если речь заходит о воспоминаниях юных лет. В работе над проектом им было важно создать максимально комфортную и приятную атмосферу не только внутри сообщества, но и в коммуникации со зрителем. Художники постарались говорить на понятном языке, языке ощущений и образов из детства.

На Большой сцене Театр-Театра пройдут гастроли музыкального коллектива «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга» — блестящих знатоков и исполнителей традиционной шотландской музыки. Мощное гипнотизирующее звучание волынки и чеканные ритмы производят невероятно сильное впечатление, а самобытные шотландские мотивы покоряют слушателей своей мелодичностью, независимым и бравым характером. Концерт станет захватывающим музыкальным приключением: национальные костюмы, и, конечно, музыка Шотландии с многовековой историей в замечательном исполнении.

Пермское техно-комьюнити Drama организует в Старокирпичном переулке летнюю вечеринку на трёх танцполах. Почувствовать вкус лета гостям поможет Séxstasy — базирующийся в Берлине артист и загадочный герой электронной сцены, стиль которого запоминается сразу. Задний дворик захватит проект aux’gang вместе с гостьей из Екатеринбурга под нэймом Groza. Организаторы предупреждают, что всех пришедших ожидает активная ночь: в одно время, в одном месте будут такие селекторы, что придётся умело планировать своё время, чтобы послушать каждого. Также обещают специальное меню от барменов «Совести» и атмосферу итальянской деревушки с жаркими разговорами и танцами всю ночь — то самое ощущение лета, которое все так долго ждали. Билеты на вечеринку — по ссылке.

В эти выходные в Перми состоится главный музыкальный фестиваль года — RED FEST. Площадкой проведения по традиции станет Digital Port. Зрителей ждут две сцены: главная и электронная. Хедлайнеры фестиваля в этом году — «Лауд» (Уфа), «Второй Ка» (Бишкек, Кыргызстан), Dj Stonik1917 (Санкт-Петербург), «Hoopa» (Санкт-Петербург), Turbosh (Санкт-Петербург), passmurny (Москва), Beautiful boys (Саратов). Всего в мероприятии примут участие 27 самобытных и талантливых музыкантов. Также на RED FEST, как всегда, будет организован дизайн-маркет или так называемый «фешн-базар», который из года в год остается орбитой притяжения настоящих искателей. Кроме того, будут работать лекторий, детская зона с развлекательной программой и фермерский рынок еды. Подробная программа фестиваля и билеты — по ссылке.

Июльскую программу событий летнего фестиваля «Город встреч» открывает фестиваль живой культуры «Обряды-наряды». На эспланаду Перми приедут фольклорные и этнографические коллективы разных народов региона. Темой фестиваля 2024 года станут весеннее-летние обряды Прикамья: цветковое заговенье, уборка льна по-удмуртски, коми-пермяцкий сенокос и другие. Кулинарные мастер-классы познакомят гостей фестиваля с традиционными угощениями: старинные рецепты пермских старообрядцев от старожилов села Сепыч, перепечье от жителей удмуртского села Большой Гондыр, коми-пермяцкий квас, яичная каша и другие. Также участников ждут мастерская сказок и сказителей, беседы с мастерами и исследователями о нарядах, обрядах и традициях, насыщенная музыкальная программа, включающая проекты разных жанров.

В Музее современного искусства PERMM открывается выставка междисциплинарных проектов в области искусства, науки и технологий, созданных современными художниками, учёными и инженерами. Ядром экспозиции стали пять проектов лауреатов стипендиальной программы «Art & Science: Открытые тела», учреждённой музеем PERMM и Фондом «Норпексаль». На выставке будут представлены также работы, созданные вне рамок программы. Это важные проекты в области Art & Science, реализованные в последние годы и перекликающиеся с темой выставки, — все они по-разному исследуют природу человека, различия между естественным и искусственным. В первые дни работы выставки, 6 и 7 июля, в PERMM пройдёт одноимённая научная конференция. Спикеры попытаются разобраться, какую роль представители гуманитарных областей способны сыграть в осмыслении технологического мира, становление которого происходит у нас на глазах, и формировании ценностной ориентации в нем. Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.

Документальный фильм о великом венецианском художнике Якопо Робусти, больше известном как Тинторетто. Его картины поражали и почти пугали современников. Сезанн считал, что значение Тинторетто для живописи можно сравнить со значением Платона для философии и Бетховена для музыки. Современные искусствоведы сравнивают работы Тинторетто с фильмами Кристофера Нолана, отмечая необычную визионерскую силу произведений обоих авторов.

Спектакль классика современного танца Иржи Килиана, поставленный по мотивам японской сказки о Лунной принцессе (Кагуя-химэ), родился и живёт на стыке цивилизаций и миров, в переплетении древних ритуалов и современности, в балансе между медитацией и мощным драйвом. Неземная девушка похожа на холодный драгоценный камень, что манит переливом граней. Заворожённые её гипнотическим магнетизмом и инопланетной странностью юноши вступают друг с другом в кровавые схватки за право приблизиться к ней. Но она принадлежит Луне и, рано или поздно, вернётся домой.

Молодой режиссёр Дмитрий Огородников вновь обращается к современной драматургии, пытаясь вместе с героями найти своё место в мире, во вселенной. Спектакль «Ближние» по пьесе Дарьи Верясовой о вечном поиске любви и веры — это всегда актуальная тема для откровенного разговора со зрителем. Отвечая на вопросы «Что есть вера истинная?», «Может ли вера прийти к человеку только потому, что он этого хочет?», режиссёр приходит к важной мысли, которая заложена в пьесе: не страшно начинать новую жизнь, забывая и оставляя то, что было. Билеты на спектакль можно купить через сервис «Яндекс Афиша».

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