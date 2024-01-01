Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В моей судьбе ты стала главной… В Индустриальном районе создан спектакль-променад об истории района и строительстве Пермского НПЗ Поделиться Твитнуть

Утро после грозы. Июнь. Лениво пролетают тополиные пушинки. Цветёт сирень. Ул. Нефтяников утопает в зелени — двухэтажные шлакоблочные дома, уютные, обустроенные дворики. Экскурсанты в наушниках оглядываются по сторонам и думают: «Какое милое место! И почему мы здесь не додумались прогуляться раньше?».

Ул. Нефтяников — чудом уцелевший островок старого, классического Балатово, и именно по ней проходит основная, кульминационная часть маршрута спектакля-променада «Улица первой любви» (12+). За полтора часа группа экскурсантов, они же слушатели аудиоспектакля, проходят от входа в спорткомплекс им. Вениамина Сухарева до больничного городка, углубляясь в старые кварталы и попутно изучая историю ул. Мира. За это же время они совершают путешествие во времени — от 1951 года, когда в окрестностях деревни Балатово началось строительство нефтеперерабатывающего завода, до современности.

Перми не привыкать к спектаклям-променадам. Благодаря Дягилевскому фестивалю город приобщился к мировому образцу этого жанра — Remote Perm (16+), влюбился в него и начал производить собственные «бродилки». Их немало в центре города, однако, как говорит менеджер проекта «Улица первой любви» Евгения Дорохова, Театр-Театр — основной производитель событий этого формата — всегда хотел бы задействовать и отдалённые районы.

В результате удачной коллаборации театра с ЛУКОЙЛом, а также благодаря гранту конкурса «Город — это мы!» появилась «Улица первой любви», и теперь гулять по Индустриальному району, погружаясь в его историю, можно каждую летнюю субботу — абсолютно бесплатно.

Район и его кормилец — «Пермнефтеоргсинтез» говорят со слушателями пятнадцатью голосами актёров Театра-Театра. Драматург Ксения Гашева написала пьесу по воспоминаниям сотрудников ПНОСа, а также по материалам газеты «Пермский нефтяник» и других корпоративных изданий. Персонажей много, соответственно, много и голосов, ведь нужны были яркие индивидуальности, живые характеры.

Очеловеченная, украшенная подлинными эмоциями очевидцев история «Пермнефтеоргсинтеза» подана во всей своей сложности. Слушатель ностальгирует вместе со старожилами, вспоминая подлинный энтузиазм и эмоциональный подъём первостроителей — молодых людей, для которых сложности барачного быта были скрашены танцами под радиолу и романтическими знакомствами; переживает драматичные события 16 июня 1966 года, когда случились пожар на нефтеперерабатывающем заводе и взрыв, который мог бы снести пол-Перми, если бы не взвешенные действия оператора газгольдерной установки Зои Слышкиной, без всяких указаний начальства хладнокровно и технологично стравившей в атмосферу запасы водорода; вспоминает экологические страсти 1980-х годов и знаменитую статью «Тучи над головой»…

Авторы спектакля сложные вопросы не обходят, история предприятия и связанного с ним микрорайона рассказывается во всём многообразии.

Не забывают авторы и об экскурсионной составляющей проекта — обращают внимание на местные достопримечательности: первый в Индустриальном районе гастроном (ах, как жаль, что утрачен его интерьер — наборные полы из уральского камня, хрустальные люстры и прочий шик в духе «Елисеевского»), первый детский садик, чудом уцелевшие домики с треугольными фронтонами — бывшие общежития, носившие прозвища «Париж» (женское общежитие) и «Лондон» (мужское); подробно рассказывают историю, связанную с «космическими» названиями улиц и с Дворцом культуры им. Юрия Гагарина…

Несмотря на название Индустриального района, граница между цивилизацией и природой здесь очень тонка, и до космоса тут рукой подать — эта мысль проходит через весь спектакль.

Чуть позже середины маршрута экскурсанты получают передышку: группа сворачивает в уютный дворик с лавочками, где ансамбль самодеятельности «Задорный Нагорный» веселит экскурсантов кадрилью, предлагает сыграть в «ручеёк» и спеть хором — разумеется, ту песню, которая дала заголовок этому тексту, а также другие народные в широком смысле песни: классическую эстраду, что-то бардовское… Уходить не хочется — очень уж душевно.

Индустриальный район и «Пермнефтеоргсинтез» — это родные братья, которые родились вместе, вместе выросли и возмужали и остаются родными. Спектакль именно об этом, и инициатива предприятия по созданию спектакля-экскурсии, участие в реализации проекта общественных организаций — ещё одно этому доказательство.

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