Зарина Ситдикова Глава минприроды Прикамья предложил создать в России Ассоциацию региональных ООПТ В Пермском крае разработана Стратегия особо охраняемых природных территорий Поделиться Твитнуть

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович предложил создать в России Ассоциацию региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Инициатива была озвучена в ходе заседания Совета по экологии при губернаторе Прикамья Дмитрии Махонине. Участие в нём приняли министры, курирующие блок природопользования и охраны окружающей среды, из Пермского края, Республики Коми, а также Кировской области и минприроды России, руководители федеральных заповедников и национальных парков, представители географического факультета ПГНИУ, общественных организаций, вузов и бизнеса.

Как отметил Дмитрий Беланович, Ассоциация региональных ООПТ позволит специалистам из разных субъектов РФ оперативно обмениваться идеями и лучшими практиками, а также заключать соглашения о взаимодействии в сфере цифровизации природных объектов путём объединения их в РГИС. Инициатива создания Ассоциации была поддержана экологическим советом, а также министрами соседних субъектов.

Глава регионального минприроды обратил внимание на то, что в Пермском крае создана Стратегия ООПТ регионального значения. Её главная цель — формирование эффективно управляемой системы экологически связанных природных территорий с особым статусом, которая обеспечит сохранность экосистем и природных ландшафтов региона.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, Прикамье стремится расширить площади ООПТ в регионе.

«Мы нацелены на их развитие, ищем компромисс в части экологических вопросов и тех, которые связаны с проходом людей в эти территории. Напомню, что в нашем регионе также действует закон "Об основах формирования экологической культуры в Пермском крае". Считаю важным к обсуждению экологических вопросов привлекать экспертов и специалистов. У каждого региона есть свой опыт в этом вопросе, который нам интересно изучить, чтобы перенять его и распространить по территориям Прикамья», — добавил глава региона.

В рамках разработанной концепции ООПТ определены цели, задачи, приоритеты и мероприятия, направленные на долгосрочное устойчивое комплексное развитие природных территорий Пермского края, включая развитие экологического и познавательного туризма.

«ООПТ Пермского края активно посещаются как жителями региона, так и его гостями. Например, количество посетителей природного парка "Пермский", расположенного вдоль сплавных рек Усьва, Чусовая и Вишера, за 2023 год составило более 200 тыс. При растущей туристской нагрузки на живописные ландшафты отдельных долин рек очевидна актуальность развития и расширения системы ООПТ в целях сохранения уникального природного наследия и разнообразия Пермского края», — рассказал глава краевого минприроды.

Глава Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов отметил: «Документ крайне важен для сбалансированного развития природоохранной системы края с учётом возрастающего запроса населения на внутренний туризм».

В рамках заседания участники также рассмотрели вопрос создания в Пермском крае видовых заказников и инициативу о формировании нового федерального национального парка на северо-западе Пермского края, который позволит сохранить популяцию краснокнижных северных оленей.

Совет по экологии при главе региона создан по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Его работа направлена на обеспечение экологически безопасных условий жизни населения, определение эффективных путей улучшения экологической обстановки в Прикамье, совершенствование взаимодействия и упорядочение работы с общественными объединениями и гражданами в сфере охраны окружающей среды. Совет призван обеспечивать коллективное рассмотрение наиболее важных вопросов охраны окружающей среды, природопользования и экологической безопасности в Пермском крае и вырабатывать рекомендации по их решению.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.