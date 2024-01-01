В Пермском крае власти хотят создать национальный парк «Северный олень» Для этого объединят две ООПТ Поделиться Твитнуть

Фото: заповедник "Вишерский"

В ближайшие два года на базе двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Прикамье могут создать национальный парк «Северный олень» Этот вопрос обсуждался на заседании экологического совета Прикамья с федеральными и региональными экспертами. Подробности рассказал в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона пояснил, что сейчас на северо-западе региона есть действующий биологический заказник «Северный олень» и охраняемый ландшафт «Адово озеро». На их обитает краснокнижный лесной дикий северный олень, ареал которого за 150 лет сильно сократился.

«Предлагаем Минприроды России создать на базе этих двух ООПТ национальный парк «Северный олень» — включить в его границы прилегающие территории Гайнского округа, охватив при этом пути миграции северного оленя», — написал губернатор.

Источник: ТГ-канал Дмитрия Махонина

По его мнению, это поможет защитить территорию от браконьеров и изменений окружающей среды, которые влияют на сокращение популяции оленей.

Если Минприроды РФ одобрит это предложение, то национальный парк в регионе может появиться в ближайшие два года.

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