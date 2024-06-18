Алёна Морозова В Пермском крае выбрали лучших пилотов БПЛА Участники выполняли задачи для отрасли лесного хозяйства Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

На территории Нытвенского участкового лесничества Прикамья состоялся конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Организаторами мероприятия выступило минприроды Пермского края при непосредственном участии ООО «Центр космических технологий и услуг».

«В качестве основной цели конкурса мы ставили перед собой демонстрацию участниками соревнований навыков управления беспилотными летательными аппаратами в природных условиях, при лесных пожарах, поисках свалок мусора, возможности более широкого их применения в лесном хозяйстве и при осуществлении лесохозяйственных работ, популяризацию сферы беспилотной авиации», – отметил министр природы Пермского края Дмитрий Беланович.

Как пояснил заместитель министра Олег Солонцов, конкурс прошёл в рамках подготовки к проектно-образовательному интенсиву «Архипелаг», который в 2024 году пройдёт на острове Сахалин.

«Архипелаг" – это крупнейшие в России соревнования по беспилотной авиации, в которых принимает участие команда Пермского края», – отметил замглавы регионального минприроды.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В соревнованиях приняли участие 11 команд. Они представляли Лысьвенское, Юрлинское, Косинское и Горнозаводское лесничества, ООО «Уралбумага», Федерацию гонок дронов Пермского края и министерство территориальной безопасности Пермского края, Восьмую специальную пожарно-спасательную часть по тушению крупных пожаров 10-го отряда, Отделение федеральной противопожарной службы организации и контроля применения БАС, Группу применения БАС Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России и Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края.

В состав жюри вошли директор ООО «Центр космических технологий и услуг» Альберт Васильев, руководитель проектной траектории «Аэроквантум» Детского технопарка «Кванториум Фотоника» Ильдар Кадыров, начальник отдела планирования и проектирования Пермского филиала «Рослесинфорга» Тимур Беляев, заместитель начальника летной службы АО «Авиакомпания «Геликс» Александр Зубаков, руководитель направления «Экосистема НТИ в Пермском крае» Евгения Бельская, руководитель центра обучения полётам на FPV-дронах DRON RACING Евгений Полосков, главный инженер ООО «Системы инфраструктурной безопасности» Евгений Шишкин. Главным судьёй соревнований был Александр Кедров – заместитель директора ООО «Центр космических технологий и услуг».

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Самым сложным и зрелищным стал этап прохождения полосы препятствий, в котором проверялись навыки пилотирования БПЛА. Участникам было предложено в ручном режиме пройти трассу с различными элементами: столбы, посадочные площадки, ворота. В качестве элементов полёта использовались облёты вертикальных элементов «восьмёркой», «змейка» через горизонтальные перекладины, пролёт в ворота, посадка на площадку.

Второй этап – обнаружение мест пожара. С помощью БПЛА участникам необходимо было обнаружить три места возгорания на местности и отметить их на выданной схеме.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Третий этап включал в себя обследование местности, поиск мест складирования мусора и проведение аэрофотосъёмки зоны поиска. В завершении этапа командам необходимо было осуществить посадку строго в пределах площадки посадки. Идентификация места признавалась действительной в случае предоставления участником фотографий обнаруженного места складирования мусора и отметки мест на выданной схеме.

Заключительный, четвёртый этап – подготовка полётного задания и его осуществление, точность приземления. Участники проводили аэрофотосъёмку территории лесного участка в автоматическом режиме на основании составленного полётного задания.

Победителем конкурса стала команда от Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края. Второе место заняла команда от ООО «Уралбумага». Третье место досталось команде от Юрлинского лесничества. Победитель и призёры конкурса получили кубки, грамоты и благодарственные письма.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

«Применение беспилотных систем должно решить сразу несколько задач: повысить эффективность охраны и защиты лесов, сократить время обнаружения очага возгорания, снизить риски и опасность для жизни и здоровья пожарных при ликвидации пожаров. Мы видим потенциал использования беспилотников не только в лесном надзоре и охране лесов от пожаров. В дальнейшем мы видим расширение проекта по оснащению государственных органов БПЛА для геологического контроля, охраны объектов животного мира, проведения их учёта, повышения контроля сохранности природных территорий, сельскохозяйственного контроля и выявления свалок ТБО», – рассказал глава регионального минприроды Дмитрий Беланович.

В ведомстве также добавили, что краевые власти уделяют особое внимание поддержке высокотехнологичных проектов Прикамья и помощи в их выходе на новые рынки. В 2024 году в рамках нового ФП «Развитие отечественных беспилотных систем» запланирована покупка 18 БПЛА. На эти цели Пермский край в числе шести пилотных регионов получил из федерального бюджета 33,6 млн руб. Новое оборудование встанет на вооружение подведомственных учреждений – лесничеств.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

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