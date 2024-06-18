Алёна Морозова
В Пермском крае выбрали лучших пилотов БПЛА
Участники выполняли задачи для отрасли лесного хозяйства
На территории Нытвенского участкового лесничества Прикамья состоялся конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Организаторами мероприятия выступило минприроды Пермского края при непосредственном участии ООО «Центр космических технологий и услуг».
«В качестве основной цели конкурса мы ставили перед собой демонстрацию участниками соревнований навыков управления беспилотными летательными аппаратами в природных условиях, при лесных пожарах, поисках свалок мусора, возможности более широкого их применения в лесном хозяйстве и при осуществлении лесохозяйственных работ, популяризацию сферы беспилотной авиации», – отметил министр природы Пермского края Дмитрий Беланович.
Как пояснил заместитель министра Олег Солонцов, конкурс прошёл в рамках подготовки к проектно-образовательному интенсиву «Архипелаг», который в 2024 году пройдёт на острове Сахалин.
«Архипелаг" – это крупнейшие в России соревнования по беспилотной авиации, в которых принимает участие команда Пермского края», – отметил замглавы регионального минприроды.
В соревнованиях приняли участие 11 команд. Они представляли Лысьвенское, Юрлинское, Косинское и Горнозаводское лесничества, ООО «Уралбумага», Федерацию гонок дронов Пермского края и министерство территориальной безопасности Пермского края, Восьмую специальную пожарно-спасательную часть по тушению крупных пожаров 10-го отряда, Отделение федеральной противопожарной службы организации и контроля применения БАС, Группу применения БАС Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России и Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края.
В состав жюри вошли директор ООО «Центр космических технологий и услуг» Альберт Васильев, руководитель проектной траектории «Аэроквантум» Детского технопарка «Кванториум Фотоника» Ильдар Кадыров, начальник отдела планирования и проектирования Пермского филиала «Рослесинфорга» Тимур Беляев, заместитель начальника летной службы АО «Авиакомпания «Геликс» Александр Зубаков, руководитель направления «Экосистема НТИ в Пермском крае» Евгения Бельская, руководитель центра обучения полётам на FPV-дронах DRON RACING Евгений Полосков, главный инженер ООО «Системы инфраструктурной безопасности» Евгений Шишкин. Главным судьёй соревнований был Александр Кедров – заместитель директора ООО «Центр космических технологий и услуг».
Самым сложным и зрелищным стал этап прохождения полосы препятствий, в котором проверялись навыки пилотирования БПЛА. Участникам было предложено в ручном режиме пройти трассу с различными элементами: столбы, посадочные площадки, ворота. В качестве элементов полёта использовались облёты вертикальных элементов «восьмёркой», «змейка» через горизонтальные перекладины, пролёт в ворота, посадка на площадку.
Второй этап – обнаружение мест пожара. С помощью БПЛА участникам необходимо было обнаружить три места возгорания на местности и отметить их на выданной схеме.
Третий этап включал в себя обследование местности, поиск мест складирования мусора и проведение аэрофотосъёмки зоны поиска. В завершении этапа командам необходимо было осуществить посадку строго в пределах площадки посадки. Идентификация места признавалась действительной в случае предоставления участником фотографий обнаруженного места складирования мусора и отметки мест на выданной схеме.
Заключительный, четвёртый этап – подготовка полётного задания и его осуществление, точность приземления. Участники проводили аэрофотосъёмку территории лесного участка в автоматическом режиме на основании составленного полётного задания.
Победителем конкурса стала команда от Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края. Второе место заняла команда от ООО «Уралбумага». Третье место досталось команде от Юрлинского лесничества. Победитель и призёры конкурса получили кубки, грамоты и благодарственные письма.
«Применение беспилотных систем должно решить сразу несколько задач: повысить эффективность охраны и защиты лесов, сократить время обнаружения очага возгорания, снизить риски и опасность для жизни и здоровья пожарных при ликвидации пожаров. Мы видим потенциал использования беспилотников не только в лесном надзоре и охране лесов от пожаров. В дальнейшем мы видим расширение проекта по оснащению государственных органов БПЛА для геологического контроля, охраны объектов животного мира, проведения их учёта, повышения контроля сохранности природных территорий, сельскохозяйственного контроля и выявления свалок ТБО», – рассказал глава регионального минприроды Дмитрий Беланович.
В ведомстве также добавили, что краевые власти уделяют особое внимание поддержке высокотехнологичных проектов Прикамья и помощи в их выходе на новые рынки. В 2024 году в рамках нового ФП «Развитие отечественных беспилотных систем» запланирована покупка 18 БПЛА. На эти цели Пермский край в числе шести пилотных регионов получил из федерального бюджета 33,6 млн руб. Новое оборудование встанет на вооружение подведомственных учреждений – лесничеств.
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